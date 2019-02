Oussama Idrissi kiest voor Marokko: het vaderland wint van het pleintje

De pleintjesvoetballer uit Bergen op Zoom maakte woensdag bekend dat hij voor Marokko gaat voetballen, het land van zijn ouders. Oussama Idrissi beleeft een sterk seizoen bij AZ, maar de 22-jarige aanvaller was niet in beeld bij Oranje. ‘Het is geen keuze tussen het hart en het verstand, het is een mix van allebei. Ik kan het gevoel niet uitschakelen, maar spelen voor Marokko was ook een rationele keuze.’

Idrissi werd al in november geselecteerd voor duels van Marokko, maar bleef tegen Kameroen en Tunesië aan de kant. In het voetspoor van Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui en Sofyan Amrabat wil hij zijn droom realiseren in Marokko. In maart kan Idrissi worden opgeroepen voor het kwalificatieduel met Malawi in de Afrika Cup. Vrijdag na de training houdt Idrissi het kort. ‘Het zal fantastisch zijn voor Marokko te spelen. Maar AZ heeft nu prioriteit.’

Twee weken geleden vertelde Idrissi dat hij zijn keuze al had gemaakt. Of hij tussen twee werelden balanceerde? ‘Niet zozeer, ik heb ook bij Jong Oranje gespeeld en helaas hebben we ons niet geplaatst voor het EK. Daarna meldde de Marokkaanse voetbalbond zich en kreeg ik de vraag voorgelegd of ik me in het ­Marokkaanse shirt zag spelen. Van de KNVB heb ik verder niks meer vernomen. Marokko kwam op mijn pad.’

Bepalend bij AZ

Ook Idrissi heeft als Marokkaanse Nederlander een dubbele nationaliteit. ‘Maar die paspoorten bepalen mijn identiteit niet. Ben ik Nederlands, omdat ik in Bergen op Zoom ben geboren? Ik ben een voetballer die een keuze moest maken. Ik heb met mijn ouders besproken wat het beste is voor mijn carrière. Ik wil het maximale uit mezelf halen.

‘Ik kies niet voor Marokko omdat ik tegen Nederland ben. Ik ben hier geboren en opgegroeid met de normen en waarden van dit mooie land. Als moslim volg je in principe de cultuur van je vader. En mijn vader is Marokkaan.’

AZ-coach John van den Brom constateert dat de KNVB een kans heeft laten liggen. ‘De bond wist dat Oussama voor een keuze stond, maar Nederland heeft zich niet bij hem gemeld. Zo werd het voor Oussama wellicht gemakkelijker om Marokko te verkiezen. Hij heeft me niet om advies gevraagd, ik kan hem ook niet helpen. Het is niet aan mij om te bepalen of hij goed genoeg zou zijn voor Oranje. Feit is dat Oussama met zijn doelpunten en assists bepalend is bij AZ.’

Met zijn dartele spel staat Idrissi model voor de bloeiperiode van AZ, dat een cruciaal tweeluik met Willem II afwerkt. Zondag kan AZ bij een zege al derde staan in de eredivisie, donderdag is de inzet in Tilburg een plaats in de bekerfinale.

Idrissi zoekt het avontuur met de bal aan de rechtervoet, zoals in zijn jeugd op de pleintjes in zijn geboorteplaats Bergen op Zoom. Als kind werd Idrissi door zijn vader meegenomen naar het voetbalveld, het spel liet hem niet meer los. ‘Daarna ging ik filmpjes kijken met voetbal, als ik een truc zag wilde ik die nadoen.

‘Messi is het ultieme voorbeeld van spelvreugde en spelgenot. Ik was ook gecharmeerd van Arjen Robben, een zeldzame voetballer met geweldige acties vanaf de flanken. Ik zwierf van pleintje naar pleintje, mocht met steeds betere jongens voetballen. Zo kreeg ik vrienden die gek op voetbal waren. Uiteindelijk ging ik via de jeugdopleiding van NAC naar Feyenoord.’

Vader is een wijze man

Idrissi relativeert het begrip ‘bloei’, alsof hij pas bij AZ leerde voetballen. ‘Bij mijn vorige club FC Groningen was ik pas 19 jaar, een groentje in het betaald voetbal. Ik miste ervaring, liet te weinig zien wat ik in me had. De een ontwikkelt zich stormachtig en stagneert daarna, bij mij is het geleidelijk gegaan. Iedereen vindt zijn eigen weg.’

Hij werd zelfs tijdelijk teruggezet naar het tweede elftal. ‘Een misverstand en daarvoor heb ik mijn straf gekregen. Ik had geen conflict met de toenmalige trainer Ernest Faber.’

Faber, tegenwoordig hoofd jeugdopleiding bij PSV: ‘Idrissi moest anders leren denken. Oussama stak zijn energie soms in de verkeerde dingen, terwijl hij zo veel talent heeft. Hij was ongeduldig, wilde zich te graag bewijzen. Oussama heeft zich daarna geweldig ontwikkeld, hij was ook klaar voor AZ.’

Eind januari demonstreerde Idrissi een magische truc, alsof hij weer op een pleintje stond. Hij verraste Heerenveen-keeper Hahn door rechtstreeks te scoren uit een corner. ‘Ik probeer graag iets moois te laten zien. Ik wilde de bal snel nemen, maar zag dat de keeper te ver voor zijn doel stond.

‘Ik had lichte twijfels, kan ik dit wel doen? Tijdens de training probeer ik de bal weleens van grote afstand in een doeltje te krullen. Zijn we elkaar aan het dollen, kun jij dat? Maar scoren uit een corner? Dat was heel bijzonder.’

Vrijdag verlaat Idrissi het trainingsveld in Wijdewormer pas als hij heeft gescoord bij het afwerken op doel. Bij AZ is hij volwassen geworden. ‘Ooit was het eerste elftal van Feyenoord het doel, blijkbaar was ik toen niet goed genoeg. Ik ben geen moeilijke jongen. Ik ben juist erg gedreven en behoorlijk zelfstandig. Als ik mijn interviews teruglees, lijkt het of ik mijn vader hoor praten. Hij is een wijze man, begeleidt jongeren in de jeugdzorg. Mijn vader vertelt mij altijd de waarheid.’

Idrissi durft groots en meeslepend te dromen. Hij wil met Marokko een WK-finale spelen of met een club de ­finale van de Champions League. ‘Frenkie de Jong maakt ook van Willem II via Ajax de stap naar de ultieme top bij Barcelona, dat voorbeeld inspireert mij. De meeste jongens van de pleintjes in Bergen op Zoom hebben het niet gered, alleen de sterksten overleven.’