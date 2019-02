Oudste profclub ter wereld vecht voor unieke titel

Notts County staat stijf onderaan de vierde divisie en degradatie naar de amateurs dreigt. Maar er zit nog leven in de 157 jaar oude club uit Nottingham. Onder toeziend oog van rijke belangstellenden uit Australië en het Midden-Oosten speelde het zaterdag, op het eigen Meadow Lane, met 1-1 gelijk tegen koploper Lincoln City.

‘Weet je wat het moeilijkste voor een Notts County-supporter? Dat daar.’ Met zijn wandelstok wijst de 77-jarige David Barlow, die al sinds eind jaren veertig op Meadow Lane komt, op de City Ground, het stadion van buurman Nottingham Forest aan de andere kant van de rivier de Trent. ‘The Brian Clough Stand’ staat er duidelijk te lezen, een ode aan de legendarische manager die van Forest eind jaren zeventig de beste club van Europa maakte. De graafschapsclub kwam in de schaduw te staan van de Cloughie Boys.

Een fan van Notts County op de tribune. Beeld BSR Agency

Rijkere geschiedenis

Een troost: Notts County heeft een rijkere geschiedenis. Het was medeoprichter van de Engelse voetbalcompetitie (én van de Premier League, zonder er ooit in te spelen). In 1894 won het de FA Cup, de eerste en laatste grote prijs. Als een jojo zou Notts zich in haar lange bestaan door vier competities bewegen. ‘We degraderen vaak’, zegt fan Kevin Ferguson, een stukadoor, ‘wat als voordeel heeft dat we ook vaak promoveren. Notts-fans zijn de fans met de meeste stress, dat is zelfs bewezen.’

Vorig seizoen speelde Notts nog playoffs tegen Coventry City, maar arbitrale dwalingen stonden promotie in de weg. Een half jaar later, na de lucratieve verkoop van de beste spelers, heeft eigenaar Alan Hardy, die onlangs per ongeluk een foto van zijn penis tweette, de club in de verkoop gedaan. De fans juichen niet te vroeg. In 2009 werd de club door Arabieren gekocht, die topmanager Sven-Göran Eriksson voor en Sol Campbell in de ploeg zetten. Het experiment mislukte hopeloos.

Opblaaspiemels

Tegen streekgenoot speelde Notts voortreffelijk. Reeds na twee minuten kreeg het een strafschop die werd benut door Jon Stead. Maar net voor rust maakten Lincoln gelijk, tot vreugde van de 4.285 meegereisde fans die vrolijk met opblaaspiemels zwaaiden.

Kort voor tijd leek de nummer 92 van het Engelse voetbal toch weer te verliezen, maar Lincolns John Akinde schoot een strafschop naast. Gejuich klonk toen de speaker bekendmaakte dat de nummer een-na-laatst, Macclesfield, had verloren.

‘Eindelijk toonden we vechtlust’, blikte aanvaller Enzio Boldewijn terug op het gelijke spel, ‘dat biedt hoop’. De oud-aanvaller van FC Utrecht en Almere had divisiegenoot Crawley Town deze zomer verruild voor Notts County, in potentie een veel grotere club. ‘Ik had verwacht bovenin mee te draaien. Dat is wat anders uitgepakt.’

Achter de 26-jarige Nederlander hangt een filmposter van een Notts-versie van The Great Escape aan de muur, over hoe de club vijf jaar geleden op miraculeuze wijze in League Two wist te blijven.

Het vervolg op deze thriller, in zwart-wit, belooft nog spannender worden.