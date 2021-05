‘Oude wijn’-keeper Pasveer is de ultieme laatbloeier

Remko Pasveer juicht nadat Vitesse op 2-1 is gekomen tegen PEC Zwolle. Beeld Pro Shots / Stefan Koops

De transfer van Pasveer naar Amsterdam is een opmerkelijke. Doorgaans wordt een nieuwkomer bij Ajax, een van de belangrijkste talentenfabrieken van het Europese voetbal, als ‘oud’ gezien zodra hij de leeftijdsgrens van 20 jaar is gepasseerd. Pasveer maakte daarentegen al zijn profdebuut (april 2004) bij FC Twente toen toekomstige ploeggenoten Jurriën Timber, Ryan Gravenberch en Devyne Rensch respectievelijk 2, 1 en 1 jaar oud waren.

Het nieuws van Pasveers overstap inspireerde trainer Erik ten Hag zelfs tot een wijnmetafoor: ‘Ondanks zijn leeftijd zie je hem elke keer nog progressie maken. Het is eigenlijk net als met wijn. Naarmate die ouder wordt, wordt het beter.’

Topjaar

De cijfers van Pasveer in het huidige seizoen ondersteunen dit beeld. 2020/21 was het beste jaar voor de keeper uit Enschede.

Pasveer is na 31 speelrondes de enige eredivisiespeler die dit seizoen 12 keer het veld verliet zonder een goal te incasseren. De 12 clean sheets voor Pasveer zijn, met nog drie potjes te gaan dit seizoen, zelfs een persoonlijk record voor hem. Ter vergelijking: in zijn laatste drie seizoenen (2011 tot 2014) bij Heracles Almelo hield Pasveer in 100 competitiewedstrijden even vaak de nul (12 keer) als hij dit seizoen in 30 wedstrijden tijd deed.

Hoewel de vijfmansdefensie van Vitesse dit seizoen uitstekend presteert, heeft Pasveer dit persoonlijke record vooral aan zichzelf te danken. Dit seizoen laat hij een reddingspercentage van 76,3 procent noteren. Dat is het beste moyenne onder alle eredivisiekeepers die dit seizoen in minstens driekwart van de duels van hun club meededen.

Niet alleen met reflexen blinkt Pasveer uit dit seizoen. Ook zijn gepatenteerde lange trap – waarmee hij vorig seizoen zelfs drie goals direct voorbereidde – is nog altijd een groot wapen. Pasveer staat dit seizoen derde onder alle eredivisiedoelmannen qua aangekomen lange passes (278 stuks), terwijl er liefst acht keepers zijn die meer ballen diep sturen per duel dan de Vitesse-keeper (22,5 per duel).

Laatbloeier

Hoewel Pasveer gevoelsmatig tot het meubilair van de eredivisie behoort, is hij relatief laat doorgebroken. Pas in 2010, op 26-jarige leeftijd, werd Pasveer fulltime eerste keeper op het hoogste niveau, bij Heracles Almelo. Daarvoor was hij back-up bij jeugdclub FC Twente en moest hij zijn strepen verdienen in de eerste divisie bij Go Ahead Eagles.

Tel daarbij op dat hij drie seizoenen reservekeeper was bij PSV (2014 tot 2017) en de veteraan Pasveer blijkt pas zeven seizoenen als onbetwiste eerste keus onder de lat bij een eredivisieclub erop te hebben zitten.

Het hobbelige pad dat hij heeft afgelegd naar de top maakt de transfer naar Ajax des te romantischer. Op 37-jarige leeftijd werkt hij het beste seizoen uit zijn loopbaan af. Zijn geboortejaar 1983 blijkt een aardig ‘wijnjaar’.