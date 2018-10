Oude rot Ireen Wüst kopvrouw van nieuw ‘talententeam’

Ze werd 18 keer wereldkampioen en is met 11 medailles de succesvolste Nederlandse olympiër ooit. Het is dus logisch dat Ireen Wüst maandagmiddag in Oranjewoud werd gepresenteerd als kopvrouw van haar schaatsploeg. Of niet? Met trots werd ook de naam van het team onthuld: TalentNed. De 32-jarige en rijk gedecoreerde schaatsster is het talentenstadium toch al ver voorbij?

Wüst is een oude rot. Zo wordt ze ook aangekondigd tijdens de presentatie. Ze moet haar ervaring delen, onder meer met Esmée Visser (22). Voor de frêle stayer, die in Pyeongchang verrassend de 5 kilometer won, kan ze veel betekenen. Wüst werd zelf als 19-jarige voor het eerst olympisch kampioen. ‘Esmee is iets ouder, maar als ik haar hoor praten, dan hoor ik mijn 19-jarige zelf.’

Die rol van Wüst als meeschaatsende mentor botst met het beeld dat na het vorige schaatsseizoen beklijfde. Toen leek er nauwelijks sprake van kennisoverdracht tussen Wüst en haar jongere ploeggenote Antoinette de Jong. Niet voor niets werd Wüst buiten de plannen van haar toenmalige sponsor gehouden bij het opzetten van een talententeam rond De Jong. Plannen die sneuvelden toen Wüst haar ongenoegen daarover in de media uitte en de publieke opinie met zich mee kreeg.

Volgens de Brabantse is de situatie bij haar nieuwe ploeg anders. Was ze op weg naar de Spelen van 2018 op zichzelf gefocust, bij het opzetten van dit team was duidelijk dat ze de jongeren op sleeptouw moet nemen. ‘Het is niet zo dat ik nu minder ambitieus ben, maar ik sta er wel anders in’, zegt Wüst, die de komende jaren wil proberen het wereldrecord op de 1.500 meter te verbreken. ‘Ik ben heel blij met de rol die ik nu krijg. Ik vind het heel leuk om mijn ervaring over te brengen.’

De naam voor de ploeg komt van een ‘sportontwikkelingstalentplan’ dat Gerard Kemkers heeft opgezet en hij met sponsorgeld van het Enschedese investeringsbedrijf Infestos wil gaan uitvoeren. De oud-schaatscoach wil in meerdere sporten het gat opvullen dat er volgens hem ontstaan is tussen de topsport en de jeugdopleidingen.

Dat zijn stichting dat met de schaatsploeg helemaal niet doet, geeft Kemkers onmiddellijk toe. De equipe rond Wüst en Visser is een zuivere topploeg, geen talententeam. Toch past het, vindt de Groninger. De schaatsploeg helpt om zijn plannen en de organisatie erachter op gang te brengen. ‘En het is een beetje marketing voor ons project.’

Ook voelde Kemkers de verantwoordelijkheid om Wüst, die sponsorloos de zomer in was gegaan en haar eigen trainingsschema’s schreef, uit de brand te helpen. ‘Ik kon het niet aanzien dat Ireen in een zwembad terecht zou komen en dan een beetje liep te spartelen. Moet de meest succesvolle olympiër weer op zoek naar een sponsor? Dat kan toch niet waar zijn? Ik kreeg de kans om haar te helpen.’

Zelf stapt Kemkers niet meer het ijs op. Hij is directeur van TalentNed en richt zich op het opzetten van programma’s in andere sporten. ‘Dit is voor mij geen terugkeer in het schaatsen’, benadrukt hij herhaaldelijk. Op de ijsbaan is trainer Peter Kolder de baas.