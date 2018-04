Oud-wielrenner Westra simuleerde knieblessures om cortisonen te kunnen gebruiken

Westra is zich van geen kwaad bewust. 'Met een attest mag je cortisonen gebruiken, dus ik zie niet in wat ik verkeerd heb gedaan. Als topsporter zoek je de grenzen op. Dat is in mijn optiek wat anders dan doping gebruiken.'



Westra was prof van 2009 tot 2016. Hij reed voor de Nederlandse formatie Vacansoleil en het Kazachse Astana en won ritten in het Critérium du Dauphiné en Parijs-Nice. Twee keer werd hij Nederlands kampioen tijdrijden en als knecht hielp hij Vincenzo Nibali aan de Tourzege van 2014.



In zijn biografie schrijft Westra: 'Na het gesjoemel met epo en bloedtransfusies zocht de nieuwe generatie naar nieuwe mogelijkheden om voordeel te halen in de koers. Elke renner van naam zorgde voor een belangrijke wedstrijd voor een attest.'