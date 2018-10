Oud-wielrenner Steven de Jongh na uren langs de weg gevonden door helikopter

Oud-wielrenner Steven de Jongh (44) is maandag door een helikopter bewusteloos langs de weg gevonden in de buurt van het Noord-Spaanse Girona. De Spaanse politie was een zoektocht begonnen naar de ploegleider van Trek-Segafredo nadat hij niet was teruggekeerd na een trainingsrit.

Steven de Jongh Foto Klaas Jan van der Weij/de Volkskrant

De Jongh is naar het ziekenhuis gebracht en ook weer bij bewustzijn, schrijft Trek-Segafredo op Twitter. ‘Op dit moment vragen we vriendelijk om de privacy van zijn vrouw en familie te respecteren. Het team laat weten als er meer te melden is’, aldus de leiding van de ploeg. Volgens een lokaal radiostation heeft hij meerdere breuken opgelopen.

Op de app Strava, waar wielrenners hun routes uploaden en vergelijken, was te zien dat het gps-signaal van De Jongh na zo’n twee uur fietsen was weggevallen. Hij leek al op de weg naar huis. Op de plek waar het signaal ophield, begon de politie met zoeken naar de Nederlander, die in de teamkleding van zijn ploeg op pad was gegaan.

De rit van Steven de Jongh op Strava.

Renee Meijer, de vrouw van De Jongh, vroeg ’s middags via Twitter al om hulp. Er werd ook een zoektocht gestart naar andere renners, die volgens Strava in de buurt moesten zijn geweest van de plek waar De Jonghs telefoon het signaal verloor. In haar laatste tweet bedankt Meijer de mensen voor de hulp. ‘Een helikopter heeft Steven gevonden. Hij ademt en heeft een hartslag.’

De lokale radiozender SER Girona meldt dat de politie onderzoek doet naar een mogelijke aanrijding. ‘Er zijn aanwijzingen dat De Jongh plotseling is gestopt. De politie onderzoekt of er misschien een chauffeur is geweest die hem heeft aangereden en bewusteloos heeft achtergelaten daar op de weg tussen Cologne en La Bisbal. Hij heeft meerdere breuken.’

People of twitter help me please. My husband @stevendejongh went on his bike and is missing since 10.30 . Around #laGanga area. If you are there help me please to find him. He went on a Trek bike in a trek suit. Retweet please. Renee Meijer

De Jongh is sinds 2016 ploegleider bij Trek, de ploeg van Bauke Mollema. Daarvoor was hij ook nog ploegleider bij Tinkoff-Saxo en Sky. Bij die laatste ploeg moest hij vertrekken nadat hij in 2012 bekende tijdens zijn carrière doping te hebben gebruikt. Bij Tinkoff-Saxo won hij in 2015 met Alberto Contador de Giro d’Italia.

Als wielrenner reed hij voor onder andere TVM, Rabobank en Quick-Step. Zijn belangrijkste overwinningen behaalde hij in Belgische eendagskoersen: in 2003 won hij de E3 Prijs, in 2004 en 2008 Kuurne-Brussel-Kuurne.