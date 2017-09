Oud-wielerarts: Leontien van Moorsel gebruikte epo

Theunisse en Rooks

In de Volkskrant vertelt Janssen verder dat hij, als arts van wielerploeg PDM, de toenmalige Nederlandse toprenners Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse in de Tour de France van 1988 twee keer van een bloedtransfusie heeft voorzien. 'Je moet het klaarmaken en ik wilde het per se dezelfde dag toedienen. Voor de eerste etappe hebben ze één zakje gekregen, in Nantes, en daarna op 11 juli nog twee in Straatsburg.' Rooks eindigde die Tour als tweede, Theunisse kreeg vanwege een te hoog testosterongehalte een tijdstraf van tien minuten.



De Tour de France van 1988 was volgens Janssen de eerste keer dat hij deze vorm van doping toepaste, ook al had hij het al wel een keer bij zichzelf geprobeerd. 'Ik heb zelf één keer twee zakken bloed gehad. (...) Maar bij Rooks en Theunisse had ik het niet eerder uitgeprobeerd.' De voor hen bestemde bloedzakken hield hij uit elkaar omdat hij de achternaam van hun moeder erop had geschreven en hun geboortedatum. 'Maar dan twintig of 25 jaar eraf.'



In het door de Volkskrant in 2013 gepubliceerde schriftje van PDM-verzorger Bertus Fok, waarin die nauwgezet bijhield wat de renners in de Tour van 1988 toegediend kregen, staat vermeld dat Rooks en Theunisse bloedtransfusies hebben gekregen. Rooks had toen al opgebiecht onder meer testosteron te hebben gebruikt, Theunisse zei in die Tour alleen cortisonen te hebben gekregen. Hij zegt nu geen behoefte te hebben om te reageren. Rooks ontkent de bloedtransfusies.