Oud-wereldkampioen Cipollini drie jaar gevangenis in vanwege mishandeling van zijn vrouw

Ex-wielrenner Mario Cipollini moet voor drie jaar de cel in. Beeld Getty Images

Ooit stond hij bekend als ‘Super Mario’ en ‘Mooie Mario’, maar sinds maandag is Cipollini na een jarenlang proces een veroordeeld crimineel. Zijn ex-vrouw Sabrina Landucci deed in 2017 aangifte tegen hem vanwege mishandeling, doodsbedreigingen en stalking. De rechtbank in Lucca bevond de oud-wereldkampioen schuldig en gaf hem zelfs een hogere straf dan de door de aanklager geëiste 2,5 jaar celstraf.

‘Dit is gerechtigheid’, verklaarde Landucci na de uitspraak. Haar advocaat zei te hopen dat het proces een bemoedigend voorbeeld zou kunnen zijn voor andere vrouwen die slachtoffer worden van (ex-)partnergeweld. ‘Mishandeling is moeilijk te bewijzen, dus dit is een uitzonderlijke overwinning.’

Pistool op de slaap

Landucci verklaarde tijdens het proces onder meer dat Cipollini eens in woede ontstak omdat ze het huis wilde verlaten met een rokje dat naar zijn mening te kort was. ‘Hij pakte me met geweld vast, dwong me in de slaapkamer en zette daar een pistool op mijn slaap’, citeert dagblad La Repubblica uit de getuigenis.

In de rechtszaak kwamen ook audio-opnamen voorbij, waarop te horen is hoe de oud-sporter dreigt om ‘alle botten’ van zijn inmiddels ex-vrouw te breken en haar te vermoorden. Hoewel het bewijs tegen hem dus sterk is – en sommige punten van de aanklacht zelfs op band staan – heeft Cipollini altijd volgehouden onschuldig te zijn.

Tijdens zijn carrière won Cipollini 57 etappes in grote rondes, waarvan 42 in de Giro d’Italia. Nadat hij in 2005 met pensioen ging als renner, slaagde hij er niet in een nieuwe plek te vinden binnen de Italiaanse wielerwereld. Op sociale media beklaagde hij zich daar later over in woedende filmpjes gericht tegen het establishment van het Italiaanse wielrennen, dat de oud-ster naar zijn eigen zeggen bewust zou hebben buitengesloten.

Positief op epo

In 2013 werd bekend dat oude urinestalen van Cipollini uit de Tour van 2004 positief waren bevonden op epo. Ook andere journalistieke onderzoeken verbonden zijn naam aan de beruchte Spaanse dopingdokter Eufemiano Fuentes.

Naast de drie jaar celstraf veroordeelde de rechter in Lucca Cipollini tot het betalen van een schadevergoeding: 80.000 euro aan zijn ex-vrouw en 5.000 euro aan haar nieuwe partner, die hij ook met de dood bedreigde. Of het daadwerkelijk tot celstraf en het uitbetalen van schadevergoedingen zal komen, is nog niet duidelijk. De advocaat van de oud-wielrenner kondigde direct aan in hoger beroep te gaan tegen het oordeel.