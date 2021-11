Oud-voetbaltrainer Simon Kistemaker overleden

Simon Kistemaker (links) en Hans Kraay junior tijdens de presentatie van de biografie De Kist in de Vijverberg, het stadion van De Graafschap, een van de clubs waar Kistemaker trainer was. Beeld ANP

Van den Busken schreef eerder op de dag al in zijn column voor de NSP dat Kistemaker niet lang meer te leven had. ‘Vandaag zijn mijn gedachten alleen maar bij de man die zojuist afscheid van mij nam. Want na deze week is Simon Kistemaker er niet meer. De kanker keerde terug en trok als een leger vernielzuchtige relschoppers door zijn lijf. Alles werd kapotgemaakt. En hij had na de lijdensweg van zijn vrouw Thea in de zomer van 2020 met zichzelf afgesproken: die hel ga ik niet in’, zo beschreef Van den Busken de laatste dagen van de man over wie hij een boek (‘De Kist’) schreef.

De auteur beschreef dat Kistemaker dan wel een ‘ongelikte beer kon zijn, maar dan wel één met een hoog knuffelgehalte. Hij stond bekend als de laatste culttrainer van Nederland. Symbool van een andere tijd. Rauw en ongecompliceerd. Zo liet hij zijn elftallen voetballen en zo praatte hij ook. Wars van politiek correcte antwoorden.’

Kistemaker was van 1989 tot 1993 trainer van De Graafschap. Zelf noemde hij dat later zijn beste periode. In het seizoen 1990-1991 werd de club met hem ongeslagen kampioen van de eerste divisie. Het seizoen daarop degradeerde de club echter weer.

Ook met DS’79 promoveerde ‘De Kist’ naar de Eredivisie. Hij werkte ook bij onder meer Volendam, Cambuur, Telstar en FC Utrecht.