Oud-voetballer Hassan Nayebagha vraagt om steun voor verzet in Iran, ook van sporters

Een toeschouwer demonstreert 11 oktober tijdens de Champions Leaguewedstrijd Dortmund - Sevilla. Beeld AFP

Al 43 jaar is oud-voetballer Hassan Nayebagha niet in Iran geweest. Over de dood van zijn ouders hoorde hij van anderen. Hij woont en werkt in ballingschap, in Parijs, waar hij schrijft, boeken vertaalt, interviews geeft en het verzet tegen de mullahs aanwakkert. Dat verzet is sinds vorige maand opgelaaid na de gewelddadige arrestatie en de daarop volgende dood van Mahsa Amini, die haar hoofdbedekking in het openbaar niet volgens de voorschriften droeg.

Sindsdien zijn vooral de vrouwen van Iran dapper, door zonder hoofddoek de straat op te gaan en te demonstreren, en soms door hun haren in het openbaar af te knippen en portretten van Amini mee te dragen.

De 72-jarige Nayebagha, die tijdens het WK voetbal van 1978 duelleerde met Arie Haan en Johan Neeskens, prijst hun moed: ‘Dit is het moment om te protesteren, om te laten weten dat we het regime niet meer willen. Iraniërs zijn geen fundamentalisten. Nooit geweest. We zullen het ook nooit zijn. Een klein percentage fundamentalisten is aan de macht en beneemt het volk de vrijheid. Weet je hoe erg het is als je niet kunt zeggen wat je wilt zeggen, als je niet kunt dansen op de muziek waarop je wilt dansen, als je je niet kunt kleden op de wijze waarop je gekleed wilt gaan. De situatie is verschrikkelijk.

‘Volgens de tellingen van het verzet zijn de laatste maand al meer dan vierhonderd personen overleden door geweld van de politie. Terwijl Iran een grote beschaving is waarvan de mensen willen leven in democratie, in een republiek. Joden, christenen, mannen, vrouwen, allemaal met dezelfde rechten en vrijheden.’

Nayebagha was voorheen voetballer. International van Iran. Speelde op een WK. ‘Ik heb alleen goede herinneringen aan het WK van 1978 in Argentinië, aan mijn duels met vooral Arie Haan, en ook met Johan Neeskens. Ik heb foto’s bewaard waar ik samen opsta met Haan. Iran was de enige Aziatische deelnemer aan het WK, toen nog gehouden met zestien landen. Heel Azië keek naar ons.

‘Het was onze droom om tegen een topland als Nederland te voetballen, hoe jammer het ook was dat Johan Cruijff niet naar het WK ging, volgens de verhalen die wij hoorden omdat hij bang was voor een terreurdaad in de toenmalige dictatuur Argentinië.’ Iran verloor met 3-0, door drie treffers van Rob Rensenbrink. ‘Ik weet nog dat John Rep na afloop naar me toekwam om ons te complimenteren met ons spel.’

Een maand verbleef de ploeg destijds in Argentinië. ‘Iran was totaal veranderd toen we terugkeerden in Teheran. Dood aan de sjah, stond op de muren gekalkt. Wat was hier gebeurd en hoe snel was dat gegaan?’ Uiteindelijk verdween koning Reza in 1979 en kwam de religieuze leider Khomeini aan de macht. Sindsdien heersen de ayatollahs.

Drie vrouwen protesteren eind september rond de wedstrijd Iran - Senegal in Oostenrijk tegen de dood van Mahsa Amini. Beeld AFP

Nayebagha vluchtte na de machtsovername, studeerde sociologie en antropologie in Californië, schreef zijn autobiografie Dromen en anti-dromen, gaf lezingen en zet zich met de National Council of Resistance vooral in voor de sporters, van wie velen zijn gestraft voor hun oppositie, ongeacht hun status. ‘Habib Khabiri, vroeger een vriend van me en eind jaren zeventig een van de beste voetballers van Iran, is in 1984 vermoord. Hij is slechts een van de velen.’ Nayebagha hield door de jaren heen een overzicht bij van tal van gefolterde en overleden oud-sporters, onder wie nationale sterren in populaire sporten in Iran als gewichtheffen en worstelen.

Hoe cynisch ook gedaan is over de actie van Nederlandse vrouwen om ook haarlokken af te knippen in het openbaar, tot aan minister Dilan Yesilgoz toe, Nayebagha steunt elke vorm van verzet. ‘Juist nu is het belangrijk dat de situatie in Iran wordt gezien door de wereld. De jonge generatie pikt de overheersing niet meer en wil vrij kunnen leven.’

Blij was hij met het statement van internationals als Sardar Azmoun (Leverkusen) en Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord), die zich op sociale media uitspraken tegen het geweld van de staat en openlijk hun steun uitspraken voor de vrouwen van Iran. Ook verschenen ze voor een oefenduel met Senegal in zwarte trainingsjasjes. In de Bundesliga is veel protest van Iraanse spelers, gesteund door supporters op de tribune.

Hassan Nayebagha Beeld Twitter

‘Ook topvoetballers stellen zich kwetsbaar op’, aldus Nayebagha. ‘Ze kunnen worden gestraft, de bond kan ze zelfs uit de WK-selectie verwijderen. Het zou in mijn ogen goed zijn als Iran niet naar het WK in Qatar zou gaan. Dan zou de wereld volledige aandacht hebben voor de problematiek. Maar ook als deelnemer is protest mogelijk. Ik weet nog dat Iran tijdens het WK van 1998 in Frankrijk tegen de Verenigde Staten speelde, een politiek zeer bewogen duel. En dat duizenden toeschouwers met Iraanse wortels leuzen schreeuwden tegen het regime. Sommige internationals gingen na afloop met de toeschouwers in gesprek. Anderen niet. Altijd is er angst voor repercussies.’

Nayebagha weet hoe de overheid omspringt met de rechten van de mens. Zo mogen vrouwen tegenwoordig officieel naar wedstrijden in de stadions, maar dat gebeurt slechts mondjesmaat. ‘Dan laat de bond een paar honderd vrouwen toe, alleen omdat ze weten dat ze anders problemen krijgen met de Fifa, dat ze kans lopen op een schorsing.’