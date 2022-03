Oud-voetballer en vakbondsman Levtsjenko beleeft de oorlog als een horrorfilm

Jevgeni Levtsjenko, oud-profvoetballer en nu voorzitter VVCS. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De uitspraken van de Poolse spits Lewandowski waren ‘geweldig’, oordeelt Jevgeni Levtsjenko. Rechtstreeks uit het hart, na de Russische invasie in Oekraïne. ‘Lewandowski zei: ‘Ik wil niet voetballen als ik zie dat mensen doodgaan.’ Dat is zo’n mooi statement, zonder veel woorden.’

Levtsjenko wacht tijdens het gesprek, in zijn appartement in Amsterdam, op een dergelijk bericht van de KNVB, waarmee hij eerder op maandag sprak. Lewandowski krijgt navolging. Niet spelen tegen Russen en Wit-Russen, schrijft de nationale bond. Even later volgen Fifa en Uefa, al houden zij het bij een schorsing van alleen Russen. Het eerdere statement van de Fifa, om de Russen te laten voetballen onder de naam Voetbalbond van Rusland, op neutraal terrein, zonder vlagvertoon en volkslied, daarvan gruwde hij. ‘Verschrikkelijk. Bizar. Ik snap best dat de Fifa politiek correct wil zijn en iedereen te vriend wil houden, maar Rusland heeft alle grenzen overschreden. Bij dat dopingschandaal kon je nog zeggen: oké, sommige sporters hebben geen doping gebruikt, die kun je toelaten onder neutrale vlag. Maar dit is zo groot. Een invasie, met veel doden.’

Reken maar dat zo’n sportieve boycot aankomt, denkt de vroegere prof van onder meer Sparta, FC Groningen en Willem II. ‘Sport is zo belangrijk voor Russische staatshoofden, omdat ze daarmee massa’s bereiken. Als Poetin met een grote voetballer op de foto gaat, zijn alle aanhangers van die club meteen voor Poetin. Politici maken daarvan op alle niveaus misbruik, of het nu gaat om voetbal, turnen of schaatsen.’

Tegen directeur Louis Everard van de vakbond VVCS, zijn werkgever, zei voorzitter Levtsjenko dat zijn kop momenteel niet naar vakbondswerk staat. Zo verdrietig als hij is. ‘Zo leeg. Waardeloos. Machteloos.’ Zelf vechten in Oekraïne? Ook daarover heeft hij nagedacht. ‘Maar ik heb nog nooit gevochten.’ Als jongen, toen hij voetbalde bij CSKA in Moskou, moest hij twee dagen formele zaakjes afhandelen in dienst. Schieten zou hij nu moeten leren. Dan krijg je sowieso geen plek aan het front.

Bidden om te blijven leven

Hij kan beter doen wat hij doet in Nederland. Oorlog bestaat op verschillende niveaus. Hij verschaft informatie en is actief voor stichting Breath, die kinderen uit de getroffen streek evacueert. Levtsjenko voetbalde nog bij Sparta, toen hij Nico de Borst leerde kennen. De Spartaan in hart en nieren ging mee naar Oekraïne, waar hij constateerde dat er behoefte was aan weeshuizen. ‘Een directeur daar, Sasja, zei deze week dat hij bij wijze van spreken niet weet of hij dood is of niet. Dan is het helemaal donker en is de elektriciteit uitgevallen. Hij bidt om te blijven leven.’ De stichting fabriceerde een blauw-gele aanvoerdersband, zondag met trots gedragen door Adil Auassar van Sparta. Wie weet, zullen meer aanvoerders de band dragen in de komende tijd.

Levtsjenko heeft met sommige vrienden in Rusland het contact verbroken, omdat ze Poetin steunen. Hij is half Oekraïner, half Rus. Russisch is de taal waarmee hij opgroeide. Acht jaar is hij niet in Rusland geweest, ongeveer sinds de annexatie van de Krim. Hij wil geen geld verdienen in Rusland en het daar ook niet uitgeven, hoewel hij tijdens het WK van 2018 als analist uitstekend had kunnen verdienen in Moskou. Liever laat hij zijn stem horen.

In Nederland is hij gaan twijfelen over normen en waarden. ‘In Nederland zijn zoveel brievenbusfirma’s. Zoveel Russen hebben hier geld geparkeerd. Ik schrik van hoe wij denken over de balans tussen de koelkast, het eten, en normen en waarden. Koopmansgeest is goed, maar je moet ook principes hebben, zelfs als die je geld kosten. Soms heb ik het gevoel: geld overheerst hier alles.’

Jevgeni ­Levtsjenko in Amsterdam gehuld in het geel-blauw van de nationale ploeg van Oekraïne. Hij speelde acht interlands. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het gevoel in een andere wereld te leven

Hoe hij zich voelt? ‘Als in een horrorfilm. Ik heb het gevoel in een andere wereld te leven, ook omdat ik nooit had verwacht dat de oorlog zou komen. Ik slaap kort maar krachtig, en herinner me in tegenstelling tot normaal zelfs het verloop van dromen, omdat ik bepaalde informatie niet kan verwerken. Soms denk ik letterlijk dat er buiten wordt geschoten. Dan is er iets aan de hand met je psyche.’

Zijn zoontje Kiy vraagt soms lief om aandacht, in het Russisch. Zijn partner Victoria Koblenko, presentatrice onder meer, is ook Oekraïens, doch meer Nederlands dan hij. Levtsjenko praat over een tante in Severodonetsk, een plaats bij de grens. Hij spreekt haar bijna dagelijks. Het is een catastrofe, al die doden, het leed, de angst. De winkels raken leeg. ‘Een vriend uit Kiev stuurde een filmpje van 800 meter rij voor een winkel.’

Hij vindt het ‘heel erg verschrikkelijk’ allemaal, ook omdat ‘veel Russen niet weten waar ze naartoe gaan. Ze worden gebracht, gedropt, en denken op oefening te zijn. Als rauw vlees worden ze voor de loop van geweren gegooid. Russen vragen aan me wat er eigenlijk aan de hand is. Ze mogen het woord oorlog niet eens gebruiken. Dat regime is zo ziek.’

Als tegenwicht van boef Porosjenko

Op televisie geniet hij van president Zelenski. ‘Hij heeft mankementen. Ik bedoel: hij is onervaren en heeft niet de juiste mensen om zich heen om het land te besturen. Hij is aan de macht gekomen als tegenwicht van Porosjenko, die het verprutste omdat hij een boef was. Het is mooi gezegd in Oekraïne: sommige politici worden komisch. Zelenski is van een komiek een goede politicus geworden. Hij is gegroeid als persoon, als mens. Zijn communicatie is goed. En hij blijft vechten, hij vlucht niet.’

Al acht jaar spreekt Levtsjenko zijn zorgen uit, dat het hier om meer gaat dan een conflict. ‘Wij waren met covid bezig, of belastingen. Het is nooit breed uitgemeten, omdat het hier geen nieuws was. Geen clickbait. Nu het conflict is uitgebreid tot oorlog en richting Europa trekt, is men wakker geschud. Steeds meer landen begrijpen het gevaar van deze tsaar. Anders kan ik Poetin niet noemen. Het volk van Oekraïne zal, zelfs als de Russen de regering afzetten, vechten als partizanen. Soms moet je over je lieve kant heen stappen.’

Hij vraagt of hij voor de foto een ander shirt mag aantrekken. Jevgeni Levtsjenko hult zich in het geel-blauw van de nationale ploeg. Rugnummer 8. Acht interlands.