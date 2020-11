Oud-turnsters richten hun pijlen nu ook op tv-commentator

NOS commentator en oud-bondscoach bij het turnen, Hans van Zetten, zondag tijdens de toestelfinales bij het Europees Kampioenschap turnen voor mannen in Birmingham. Beeld United Photos

In het geval van Van Zetten, befaamd geworden door het commentaar (‘en hij staat’) bij het olympisch rekstokgoud van Epke Zonderland, werd de woede van de turnsters gewekt door de laatste publicatie in het blad Helden Magazine. Die ging over de beïnvloeding door de NOS-commentator van een onderzoek uit 2011 door de toenmalige voorzitter van de gymnastiekbond KNGU, Jos Geukers. Zonder aankondiging was die de trainingshal in Zoetermeer binnengetreden om turnsters te ondervragen.

Van Zetten deed een tegenonderzoek onder turnsters die niet eerder in de publiciteit waren getreden. Hij hielp Pro Patria bij een persconferentie waar Geukers werd aangevallen en Louter geprezen en schreef een brief aan de KNGU die stilgehouden moest worden. Daarin werd de later opgestapte voorzitter fors aangevallen op slecht sportbestuur en ondermijning van het imago van de bond. Louters vakmanschap stond volgens ‘de turnstem van Nederland’ boven verdenking.

Het nieuwste artikel onder de kop ‘Turnvendetta’ is hard aangekomen bij de oud-turnsters, van wie Suzanne Harmes (34 en tegenwoordig maatschappelijk werker) het woord voert. ‘Ik ben niet de aanvoerder hoor. Maar we zijn met een flinke groep van turnsters die bij Frank Louter hebben getraind. We zijn aan het uitzoeken welke juridische stappen we tegen hem kunnen nemen. Wij willen minimaal dat hem zijn trainerslicentie wordt afgenomen. Het is van de zotte dat hij, na alles wat er naar buiten is gekomen, nog in de zaal kan staan met jonge meiden.’

Harmes zegt het niet eens te zijn met Van Zetten die meent dat geplaagde en belaagde turnsters (Verona van de Leur, Gabriella Wammes en Harmes) pas tien jaar na dato met hun verhalen zijn gekomen, interviews uit Helden in 2011.

‘Tientallen meiden getraumatiseerd’

Harmes: ‘Ik ben van het eerste moment in verweer gekomen tegen de behandeling door Louter. Na 2002 heb ik nooit meer mijn mond gehouden. En het gaat hier niet om drie turnsters. Er zijn tientallen meiden getraumatiseerd, in psychische behandeling, in therapie, kampend met ptss en depressie.’

Die rekening moet vereffend worden, aldus Harmes. ‘Ons doel is dat hij niet meer met jonge meisjes kan werken.’

Frank Louter is heden ten dage trainer in Almelo. Hij heeft twee olympische kandidaten onder zijn hoede die wegens hun jonge leeftijd en schoolverplichtingen niet naar de centrale trainingen hoeven te komen. De gezochte, onafhankelijke waarnemer voor de trainingen in Twente is nog niet gevonden.

Suzanne Harmes heeft intussen gesprekken gevoerd met het Instituut Sport Rechtspraak, ISR, dat als tuchtcommissie fungeert in de enorme reeks van meldingen en klachten die sinds de biecht van oud-coach Gerrit Beltman in juli naar boven is gekomen. Zij vreest voor al te milde straffen.

Daarnaast doet de commissie-Olfers onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Een gerechtelijke procedure, zeker tegen Louter, mogelijk tegen Van Zetten, zou een derde spoor zijn in de kwestie die door de oud-turnsters met de hashtag #dossierturnmisbruik wordt onderstreept.

Van Zetten was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. Louter mijdt de media al jaren.