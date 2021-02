Oud-turncoach Amerikaanse ploeg stapt uit het leven na 24-delige aanklacht wegens misbruik

Voormalige turncoach John Geddert Beeld via REUTERS

Tegen de 63-jarige Geddert werd een 24-delige aanklacht ingediend. Hij was eigenaar van een trainingscomplex waar de veroordeelde zedendelinquent Larry Nassar als sportarts werkzaam was. Nassar werd drie jaar geleden veroordeeld tot een celstraf van 175 jaar wegens seksueel misbruik van vele turnsters.



Kort voordat Geddert zich bij de rechtbank had moeten melden, werd zijn lichaam aangetroffen op een parkeerplaats naast de snelweg. Verdere details over de toedracht van zijn dood zijn niet bekend gemaakt.



‘Dit is een tragisch einde aan een tragisch verhaal voor alle betrokkenen’, zo zei procureur-generaal Dana Nessel in Michigan. Nessel maakte eerder op de dag bekend dat Geddert werd beschuldigd van 24 misdrijven, waaronder aanranding, mensenhandel en het runnen van een criminele onderneming.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Jarenlange uitbuiting

Volgens Nessel voelen de turnsters nog bijna dagelijks de gevolgen van de jarenlange uitbuiting. ‘De slachtoffers lijden aan eetstoornissen, waaronder boulimia en anorexia, hebben zelfmoordpogingen gedaan en pogingen tot zelfbeschadiging. Ze werden gedwongen om te presteren, zelfs als ze geblesseerd waren, extreem emotioneel en fysiek misbruikt en zelfs aangerand.’

In 2012 won Geddert met de Amerikaanse turnploeg goud op de Olympische Spelen van Londen. Tijdens de rechtszaak rond Nassar werd hij geschorst door de in Indianapolis gevestigde USA Gymnastics. Hij kondigde in 2018 aan met pensioen te gaan. Op zijn LinkedIn-pagina omschrijft Geddert zichzelf als de ‘meest gedecoreerde gymnastiekcoach voor vrouwen in de gymnastiekgeschiedenis van Michigan’.

Eén van de aanklachten is het verdraaien van de waarheid tegen onderzoekers die het misbruik van Nassar onderzochten in 2016, toen Geddert ontkende ooit klachten over Nassar te hebben gehoord. De Amerikaanse turnster Lindsey Lemke zei destijds dat Geddert ‘het verdiende om naast Larry achter de tralies te zitten’. ‘Je was een geweldige vriend voor Larry, omdat jij hem een wereld gaf waarin zo gemakkelijk misbruik kon plaatsvinden’, zei ze destijds.

Rachael Denhollander, de eerste turnster die Nassar in 2016 publiekelijk beschuldigde van seksueel misbruik, zei dat ze trots was op de vrouwen die naar voren zijn gekomen tegen Geddert. ‘Zoveel pijn en verdriet voor iedereen’, zo reageerde ze op Twitter na zijn dood. ,,Aan al zijn slachtoffers, weet dat je wordt gehoord en geloofd.’