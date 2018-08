Oud-SP-leider Emile Roemer gaat talkshow presenteren over zijn grote liefde Feyenoord

Emile Roemer, voormalig SP-leider en hartstochtelijk fan van Feyenoord, presenteert vanaf 17 september in Rotterdam een maandelijks praatprogramma over Feyenoord. Tijdens ‘Talkshow Gelül’ in Theater Walhalla vertellen supporters over ‘woeste liefde, vreugde, verdriet en onvoorwaardelijke trouw aan hun club’.

‘Het is een publiek geheim dat ik een hartstochtelijke fan ben’, zegt Roemer, sinds april waarnemend burgemeester in Heerlen. ‘Mijn ouders komen uit Rotterdam, mijn moeder heeft als kind De Kuip gebouwd zien worden. De liefde voor Feyenoord is mij dus met de paplepel ingegoten.’

Emile Roemer bij de Kuip. Foto Peter Tetteroo

Roemer krijgt maandelijks een of twee fans als hoofdgast – bekende of onbekende personen. Acteur Martin van Waardenberg bespreekt in een ‘culinaire column’ de kwaliteit van het eten in en rond de Kuip. Aan het eind van elke avond belt Roemer met de Rotterdamse oud-burgemeester Ivo Opstelten. ‘De bedoeling is dat we wat grappen en grollen uithalen’, zegt Roemer. ‘Ivo is ook fan, maar heeft een ander politieke kleur. Kortom, alle ingrediënten om er iets leuks van te maken.’

Twaalfde man

Talkshow Gelül, vanaf september tot en met mei elke derde maandagavond van de maand, is dus nadrukkelijk niet bedoeld om de wedstrijd van het vorige weekend te bespreken, of om over spelers en trainers te praten. ‘Dat gebeurt al genoeg in andere talkshows’, benadrukt directeur Rachèl van Olm van Theater Walhalla. ‘Wij gaan het hebben over die ene onmisbare speler die er altijd is en zal blijven: de twaalfde man. Het draait om hun anekdotes, over wat Feyenoord met hen doet.’

Over het Legioen maakten Theater Walhalla en het Rotterdams Wijktheater in 2015 al Feyenoord de Opera. Die locatievoorstelling in en om De Kuip werd gespeeld en gezongen door buurtbewoners en professionele acteurs.

Feyenoordfans en operazangers lopen in 2015 op Katendrecht in Rotterdam om Feyenoord de Opera te promoten. Foto Guus Dubbelman/de Volkskrant

‘Er is een roep om een reprise van die voorstelling, maar wij hebben intussen plannen voor twee nieuwe opera’s’, zegt Van Olm. Opera nummer twee moet gaan over Feyenoord City, de plannen voor een nieuw stadion, de derde over het (vermoedelijke) afscheid van De Kuip en over al het moois dat daar is gebeurd.

Heerlen gaat voor

De hamvraag is natuurlijk: kan Emile Roemer een beetje presenteren? Van Olm is daarvan overtuigd. ‘We hebben een geslaagde try-out achter de rug. Emile is gevat en direct. Hij kan het écht.’

Roemer denkt dat het waarnemend burgemeesterschap van Heerlen prima te combineren valt met zijn talkshow. ‘Dit is één maandagavond in de maand, dat zal wel lukken. Maar als het moet, gaat Heerlen voor.’