Oud-schaatscoach Kemkers na vier jaar weg als manager topsport bij FC Groningen

'Beide partijen konden het niet eens worden over een nieuwe invulling van het takenpakket en de bijbehorende bevoegdheden van de manager topsport en talentontwikkeling', staat te lezen in het persbericht op de website van FC Groningen.



Kemkers trad 1 december 2014 in dienst bij FC Groningen. Over diens takenpakket zei FC Groningen-directeur Hans Nijland destijds: 'Simpel gezegd: Gerard moet zorgen voor een beter topsportklimaat bij FC Groningen, van het eerste elftal tot de jongste jeugd.'



Volgens Nijland was het een pre dat Kemkers geen voetbalachtergrond had. 'Mensen met een voetbalachtergrond hebben we in onze jeugdopleiding genoeg rondlopen, met trainers als Sander van Gessel, Hugo Alves Velame, Peter Hoekstra. Kemkers gaat ook niet op het veld staan. Maar hij heeft wel ideeën over hoe je het maximale rendement uit sporters kunt halen.'



Aan het eind van het seizoen vertrekt ook Ernest Faber als hoofdtrainer bij de club. 'Beide partijen geven er de voorkeur aan na dit seizoen een andere weg te willen inslaan', meldde FC Groningen eerder.



Faber is bezig aan zijn tweede seizoen bij FC Groningen. Ook assistent-coach Marcel Groninger vertrekt. Eerder werkte Faber als assistent bij PSV en was hij hoofdtrainer van Eindhoven en NEC. In maart 2016 bereikte hij een akkoord over een contract voor twee jaar bij FC Groningen, waar hij Erwin van de Looi opvolgde.



FC Groningen staat op dit moment dertiende in de eredivisie.