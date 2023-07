Oud-renner Koen de Kort checkt het materiaal in de Tour. ‘Ik zie nu zoveel meer’

Koen de Kort in de periode dat hij zelf nog op een fiets zat. Nu is hij verantwoordelijk voor het materiaal van de Lidl-Trek-ploeg. Beeld Clemens Rikken/Hollandse Hoogte

In de acht keer dat Koen de Kort de Tour de France als renner reed, had hij heus wel door dat het de grootste wielerkoers van het jaar is. Maar een coureur heeft een kokervisie. Nu hij renner-af is en als ‘team support manager’ van Lidl-Trek in de Ronde van Frankrijk is, dringt de omvang pas goed door. ‘Ik zie nu zoveel meer.’

De Kort is verantwoordelijk voor het materiaal waar de ploeg op rijdt. Dat betekent niet dat hij zelf aan de fietsen sleutelt, hij is geen mecanicien. Zijn werk was voor de start van de Tour in Bilbao al grotendeels gedaan. ‘Ik ben er om te zorgen dat al het materiaal in orde is.’ Eenmaal onderweg is het vooral aan de mechaniekers om de spullen in goede conditie te houden.

Voor De Kort staat de Tour in het teken van netwerken. Daarom was hij bij de start in Bilbao en zal hij ook bij de finish in Parijs er weer zijn. Dan komt bijna iedereen die ertoe doet in de wielerwereld samen. ‘Er lopen hier ontzettend veel ex-renners rond. Het is bijna een soort reünie. Dat is leuk en gezellig, maar het is ook goed voor mijn contacten. En er zijn ook veel mensen van sponsoren. Iedereen komt hier naartoe.’

Werken op afstand

Voor zijn job als materiaalmanager is het niet nodig de volledige drie weken in Frankrijk te zijn. De Kort kan zijn werk prima vanaf afstand doen. Toch bleef hij na de start in Baskenland nog een week in de Tourkaravaan en maakte zich de eerste week nuttig met allerlei klusjes. In de drukte van de race is er altijd wel iets te doen. Zo stond hij een paar dagen drinkbussen aan te reiken bij de verzorgingsposten.

Het is een vaardigheid die hij zich pas na zijn afscheid van het peloton in 2021 eigen maakte. Want zo eenvoudig als het lijkt, is het niet voor iedereen. ‘Ik had het nog nooit gedaan. En het aangeven van een bidon is wel een andere dimensie, maar als je ze aan kunt pakken, dan kun je ze ook aangeven.’

Ook ging oud-wegkapitein De Kort voor de troepen uit in de ‘scoutingwagen’. Natuurlijk zijn de routes van elke rit nauwkeurig vastgelegd in het rondeboek en zijn sommige etappes nog extra verkend, maar op de dag zelf leggen alle ploegen voor het peloton de route af. Kijken of er nog zaken anders zijn dan verwacht en vooral: hoe staat de wind? Als voormalig renner kan De Kort vanuit een auto goed inschatten of er kans is op waaiers, die zowel een kans als een bedreiging kunnen zijn. ‘Alle ploegen hebben daarom auto’s vooruit rijden waarin iemand met koerservaring zit.’

Een renner heeft een heel duidelijk dagritme tijdens een grote ronde: een aantal uur koers en alles eromheen is gericht op rusten. Voor De Kort is het ritme nu omgedraaid. Het zwaartepunt van zijn werk ligt buiten de wedstrijduren om. En dat geldt voor de meeste van zijn collega’s. ‘We zijn vooral druk bezig als de renners klaar zijn.’ Het is daarmee een heel andere Tour dan vroeger.