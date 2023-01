Oud-profwielrenner Lieuwe Westra (40), die jarenlang kampte met depressies, overleden

Lieuwe Westra in 2014. Volgens zijn familie was hij op zijn fiets het gelukkigst. Beeld Belga

Op Twitter schrijft Sijtsma: ‘De voormalige wielrenner vocht de laatste jaren met zichzelf en verloor.’ Westra werd aangetroffen bij zijn bedrijfspand in het Noord-Hollandse Zwaagdijk, waar hij tevergeefs werd gereanimeerd, zegt zijn familie in een verklaring.

De Fries uit Molenend, bijgenaamd ‘Het Beest’ vanwege zijn vermogen om urenlang af te zien, was een groot talent in de jeugd. Toch werd hij pas in 2009, op z’n 26ste, profwielrenner. Dat kwam doordat hij rond zijn zestiende meer geïnteresseerd raakte in het leven buiten de fiets. Westra ging werken als stratenmaker. In de weekends ging hij naar house- en hardcorefeesten, waar hij zich te buiten ging aan drank en drugs.

Na zeven jaar vond hij toch weer de motivatie om op de racefiets te stappen. Westra bleek zijn talent nog niet kwijt en na een paar jaar bij een amateurploeg kreeg hij een contract bij de Nederlandse Vacansoleil-ploeg.

Hoogtepunten in Frankrijk

Hij transformeerde van feestbeest in trainingsbeest. Eenzaam stampend op de pedalen in tijdritten voelde hij zich het best. Hij werd twee keer Nederlands kampioen op dat onderdeel.

Westra is nooit een veelwinnaar geweest, maar met name in kleinere etappekoersen boekte hij enkele aansprekende resultaten. Hij won ritten in de rondes van België, Denemarken, Catalonië en Californië.

Zijn beste prestatie leverde hij in 2012 in Parijs-Nice. Westra bleek niet alleen goed te kunnen tijdrijden, maar ook aardig te kunnen klimmen. In de vijfde etappe naar Mende versloeg hij bergop toppers als Alejandro Valverde en Bradley Wiggins. Vlak achter Wiggins, die later dat jaar de Tour de France won, werd Westra bovendien tweede in het klassement.

Vijf keer reed Westra de Tour, drie keer reed hij de etappekoers uit. Een dieptepunt was toen hij in 2013 op nog geen veertig kilometer van de finish in Parijs moest opgeven. Westra was ziek.

Een jaar later was hij inmiddels overgestapt naar de Kazachse Astana-ploeg en de Tour van 2014 vormde juist een hoogtepunt. Westra hielp de Italiaan Vincenzo Nibali als een van zijn trouwste knechten aan de gele trui.

Depressie en conflicten

In de jaren daarna kende Westra nog een paar kleine succesjes, maar het wielerleven kostte hem vooral ook veel. Zijn salaris van zes ton per jaar bij Astana verdampte in Monaco, waar Westra woonde en extreem veel uitgaf, en door juridische conflicten.

Hij scheidde, leefde alleen in Monaco en kon maar lastig communiceren met zijn ploeggenoten. Westra raakte depressief. Eind 2016 vertrok hij bij Astana naar de kleinere Belgische Wanty-ploeg, maar hij fietste uiteindelijk geen wedstrijd voor zijn nieuwe werkgever. Begin 2017 kondigde hij in een kort bericht op Facebook zijn afscheid aan, waarbij hij wees naar problemen met zijn voormalige zaakwaarnemer en met zijn ex-zwager, met wie hij zakelijke conflicten had.

In 2018 tekende Thomas Sijtsma het levensverhaal van Westra op. In de biografie kwam naar buiten dat zijn extreme gedrag tijdens zijn carrière niet was opgehouden. Ook als prof zocht hij de randjes op. Zo nam hij cortisonen.

Dat middel staat op de dopinglijst, maar mag met een medisch attest gebruikt worden als ontstekingsremmer. Westra veinsde knieproblemen om een attest te krijgen: ‘Met een attest mag je cortisonen gebruiken, dus ik zie niet in wat ik verkeerd heb gedaan. Als topsporter zoek je de grenzen op. Dat is in mijn optiek wat anders dan doping gebruiken’, zei hij daar destijds over.

Bovendien gebruikte hij astmamedicijnen, cafeïnepillen en tramadol. Die pijnstiller was toen niet verboden, maar is dat inmiddels wel: ‘Je bent prof, dus elk procentje dat je verder kan helpen, grijp je aan.’ Westra vertelde ook een keer 1.000 euro te hebben betaald om een koers te kunnen winnen, een praktijk die volgens hem gemeengoed was.

Terugval

Na zijn loopbaan leek het beter te gaan met Westra, die met zijn vrouw eerst naar Australië verhuisde en later naar Spanje. Daar begon hij een wielerhotel. Na twee jaar sloot dat, afgelopen oktober. Westra scheidde opnieuw en kwam terug naar Nederland.

Westra ging opnieuw drank en drugs gebruiken, vertelt Sijtsma aan Omrop Fryslân: ‘Hij wist niet zo goed wat hij met zichzelf aan moest. Hij was zoekende en kon niet goed zijn plek vinden in de maatschappij buiten het fietsen om. Zonder de fiets was het gewoon heel moeilijk voor hem.’

In een verklaring zegt zijn familie dat de ‘beëindiging van zijn wielercarrière en leven als prof’ hem zwaar vielen. ‘Wij herinneren hem graag als de wielrenner, Het Beest, tijdens de gelukkigste momenten van zijn leven. Onverzettelijk en sterk.’