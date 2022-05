Oud-olympisch kampioen Carlijn Achtereekte verruilt schaatsen voor racefiets

Carlijn Achtereekte verkast van de ijs- naar de wielerbaan. Beeld ANP

‘Ik heb diep in mijn hart altijd een passie voor wielrennen gehad’, zegt Achtereekte dinsdag in een persbericht. ‘Maar ja, het schaatsen ging goed en daar lag mijn focus. Nu krijg ik alsnog de kans om me te ontwikkelen tot profrenner en daar ben ik heel dankbaar voor.’

Als schaatsster boekte Achtereekte haar grootste succes tijdens de Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Daar won ze, zelfs tot verrassing van haar eigen coach Jac Orie, goud op de 3 kilometer.

Koers verleggen

In de jaren erna reikte ze niet meer zo hoog. In 2020 werd ze op de WK afstanden tweede op de 3.000 meter en in 2021 derde op de 5.000 meter. Op het nippertje plaatste ze zich voor de Spelen van Beijing, waar ze als titelverdedigster niet verder kwam dan de zevende plaats. Daarna besloot ze haar koers te verleggen.

Ze is niet de eerste die ijzers voor wielen verruilt. Zo stortte Ingrid Haringa, als sprintster op de Winterspelen van 1988, zich begin jaren 90 op het baanwielrennen. Zij werd in die sport vijfmaal wereldkampioen en haalde in totaal drie olympische medailles bij de Zomerspelen van 1992 en 1996.

Recenter was het Laurine van Riessen, goed voor olympisch 1.000-meterbrons in 2020, die van ijsbaan naar de wielerbaan verkaste. Zij nam als wielrenster deel aan de Zomerspelen van 2016 en 2021, waarbij de vierde plek op de teamsprint in Tokio haar beste resultaat was.

Explosiviteit

Achtereekte is van een ander slag dan Van Riessen en Haringa. Ze is een vrouw van de lange afstanden en heeft op de wielerbaan, waar explosiviteit belangrijk is, weinig te zoeken. Zij laat zich daarom omscholen tot wegwielrenster.

Ook dat is geen onbekende carrièreswitch. De Canadese Clara Hughes pendelde vaker tussen beide disciplines en was succesvol. Ze haalde goud op de 5 kilometer in Turijn in 2006 en brons op de wegwedstrijd in Atlanta in 1996.

In Nederland combineerde bijvoorbeeld Renate Groenewold beide disciplines, zij het op bescheidener niveau dan Hughes. Zij reed met name koersen in Nederland. De oud-wereldkampioene allround was een tijdje ploeggenote van Marianne Vos, die op haar beurt in haar jeugd talentvol schaatsster was. Vos is bij Jumbo-Visma collega van Achtereekte.

Zij-instromer

Schaatsers, zeker diegenen die excelleren op de langere afstanden, brengen veel tijd op de fiets door. Daarmee is niet gezegd dat ze zonder problemen als zij-instromer in het peloton terecht kunnen. Achtereekte zal aan haar duurvermogen moeten werken. Een 5 kilometer op de schaats duurt immers maar een kleine 7 minuten en een wielerkoers uren.

Maar dat is niet het enige obstakel, weet Esra Tromp, manager van de wielerploeg. ‘De grootste uitdaging schuilt in het spelen van het spel op de fiets. Het leren positioneren, het kunnen inschatten van kansen, assertief rijden. Daar hebben we de komende periode veel aandacht voor.’