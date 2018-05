Oud-manager Manchester United vecht voor zijn leven na zware hersenbloeding

'Kracht en sterk karakter'

De Arsenal-manager was een van de vele mensen uit de voetbalwereld die reageerde op de nare tijding: 'Ik vertrouw erop dat zijn kracht en zijn sterke karakter voor een snel herstel zorgen'. Vanuit Amsterdam reageerde Edwin van der Sar, doelman van het Manchester United-team waarmee Fergie zijn tweede Champions League-beker won. 'Ontdaan over het nieuws van Sir Alex. We weten al te goed wat deze situatie doet.' Dat laatste refereert aan de tragiek omtrent Abdelhak Nouri, de Ajacied die sinds juli na hartfalen in coma is.



De beterschapswensen voor The Boss kwamen niet alleen uit de voetbalwereld. Vanuit Schotland kwamen berichten van eerste minister Nicola Sturgeon en haar Conservatieve rivale Ruth Davidson. Vanuit Amerika wenste de nationale basketbalbond hem een spoedig herstel toe. Ferguson is een graag geziene gast in Amerika waar hij vaak lezingen geeft over leiderschap. Daarnaast besteedt deze voetballegende veel tijd aan zijn grote hobby: paardenrennen.



Ferguson nam in 2013 na 26 jaar afscheid als manager van de Mancunians. Op zijn palmares prijken 38 bekers, waaronder dertien Premier League-titels, Champions League-bekers en een wereldbeker voor clubs. Zijn grootsheid blijkt ook uit de Europa Cup 2 die hij met Aberdeen won en de derde plek die hij eind jaren zeventig behaalde met de kleine club St Mirren. In 1999 werd hij door koningin Elizabeth geridderd, na het winnen van zijn eerste Champions League.



Enkele jaren geleden is Ferguson verkozen tot beste manager aller tijden op het eiland, voor grote namen als Matt Busby, Alf Ramsey, Bill Shankly, Bob Paisley, Bobby Robson, Brian Clough en Kenny Dalglish. Na zijn vertrek bleef hij trouw de wedstrijden van United bezoeken. Met eigen ogen kon hij zien hoe moeilijk zijn opvolgers David Moyes, Louis van Gaal en Jose Mourinho het zouden krijgen om in zijn voetsporen te treden.



Ferguson, zoon van een havenarbeider, groeide op aan de oevers van de Clyde in Glasgow. De ruige straten daar waren zijn leerschool. Hard werken en niet naast je schoenen lopen waren waarden die hij altijd met zich mee zou dragen. Bij United ontwikkelde hij zich door de jaren als een strenge, temperamentvolle vaderfiguur, een man met wie niet te spotten viel en achter wiens masker van meedogenloosheid een grote mate van empathie schuil ging.