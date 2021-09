Oud-hockeyer Billy Bakker: ‘Ons spel liep totaal niet op de Spelen. In de poulefase waren we slecht. Frustrerend’

Billy Bakker van Nederland tijdens de wedstrijd tegen Duitsland op de Olympische Spelen. Beeld ANP

De scooter waarop Billy Bakker (32) voorheen vijfmaal per week naar hockeyclub Amsterdam tufte, staat tegenwoordig vijfmaal per week geparkeerd op een industrieterrein in Amsterdam-West. Zes weken geleden was de middenvelder als captain van de nationale ploeg nog op de Olympische Spelen in Tokio actief, nu is hij fulltime ondernemer.

Waarom stop je zo abrupt met tophockey? Heeft dat iets te maken met de deceptie van de Olympische Spelen waar Nederland al in de kwartfinales strandde tegen Australië?

‘Nee, helemaal niet. Ik zou eigenlijk al in 2020 na de Olympische Spelen stoppen in het Nederlands team en dan nog een jaar doorgaan bij Amsterdam. Door het uitstel van de Spelen veranderde dat scenario. Bovendien vind ik het belangrijk om te stoppen op het moment dat het fysiek goed gaat. Het zou pijnlijk zijn als je er een beetje verloren bij zou staan op het veld. Ook zijn voor mij nu andere zaken belangrijk zoals mijn maatschappelijke loopbaan en gezin. Ik heb twee zoontjes van drie jaar en negen maanden oud.’

CV Billy Bakker 23-11-1988 236 interlands, 65 doelpunten 14 seizoenen hoofdklasse bij Amsterdam 2 landstitels (2011, 2012) 3 EK-titels met Nederland, 2x WK-zilver, 1x olympisch zilver

Voor het eerst sinds 1984 ontbraken de Nederlandse mannen op de Spelen in de halve finales. Wat ging er mis in Tokio?

‘Ons spel liep totaal niet. In de poulefase speelden we heel slecht. In de kwartfinale tegen Australië haalden we wel ons niveau (2-2 na reguliere speeltijd red.) maar daar koop je na de verloren shoot-outs niets voor. Het is en blijft heel frustrerend. Natuurlijk heb ik me de afgelopen weken afgevraagd wat de oorzaak geweest kan zijn. Ik geloof niet zo dat het aan één specifiek ding heeft gelegen. Bij bepaalde spelers ontbrak het misschien aan vertrouwen, sommigen konden hun draai niet vinden en op een gegeven moment zakten er steeds meer steentjes weg waardoor de teamprestatie minder werd. Dat was wel voelbaar.’

Wat heb jij als aanvoerder gedaan om te trachten het tij te keren?

‘Heel veel. Ik heb vooral veel overleg gehad met de staf maar het was heel lastig. Je moet het met 18 spelers doen, je kunt niet opeens een heel nieuw team inschuiven. Ik probeerde ervoor te zorgen dat spelers zich vertrouwd voelden en dat iedereen weer in zijn ritme kwam. Maar je wilt ook niet teveel afwijken van de bekende spelsystemen. We waren een maand eerder Europees kampioen geworden en we geloofden in onze kwaliteiten. Maar een hockeyteam is geen computer die je met één druk op de knop weer aan de praat krijgt.’

Was er voldoende connectie tussen bondscoach Max Caldas en de spelers in Japan?

‘Die connectie was goed en zeker niet anders dan op voorgaande toernooien. De sfeer in de ploeg was ook prima. Topsport is soms onverklaarbaar. Het is een dun lijntje waar het net de andere kant op kan vallen. Al vind ik wel dat je als topteam minder verval moet hebben dan wij hebben gehad.’

Rondom de Nederlands hockeymannen heerst vaak een negatieve sfeer. Hoe verklaar jij dat?

‘Er wordt altijd op gewezen dat de laatste mondiale titel uit 2000 stamt. ‘Ze hebben al zo lang niks gewonnen’, hoor je dan. Dat vind ik typisch Nederlands. Het is niet normaal om de beste van de wereld te zijn. De concurrentie is moordend.’

‘De kritiek dat de ploeg echte karakters mist vind ik ook echt onzin. Het is totaal niet het geval dat wij als spelers maar meehobbelen achter de coach. De buitenwereld is vaak zo zwart-wit; als je een EK wint heb je wel karakter en als je op de Olympische Spelen verliest heb je opeens geen karakter meer.’

Wat moet er veranderen onder leiding van de nieuwe bondscoach Jeroen Delmee?

,,Doorselecteren is altijd makkelijk gezegd maar welke spelers dienen zich aan? En onderschat ook niet het belang van ervaring. Als je kijkt naar de laatste olympisch en wereldkampioenen; dat waren altijd heel ervaren teams. Er gaat nu zeker iets veranderen met een nieuwe bondscoach, nieuwe staf en een nieuw programma. Ik ben gestopt en misschien stoppen er meer. Dan krijg je vanzelf een andere dynamiek en hiërarchie.”

Na veertien seizoenen hoofdklassehockey en 236 interlands stort jij je nu op je twee bedrijven. Dat moet een enorm contrast zijn zo kort na de Spelen?

‘Tijdens mijn carrière was ik al veel bezig met de bedrijven die ik samen run met Mirco Pruyser, mijn oud-ploeggenoot bij Amsterdam en Oranje. We zijn in 2013 begonnen met de hockeyschool BP College. In mijn oude Volvo volgepakt met hockeyspullen reden we door het land om clinics te verzorgen. Later kwamen daar privétrainingen en hockeykampen bij. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een evenementenbureau en sinds anderhalf jaar runnen we ook een sportmarketingbureau: byBP. Onze rolverdeling? Over het algemeen is Mirco de creatieve man en ik ben meer van de financiën. Inmiddels heb ik al zes weken geen stick aangeraakt en ik moet eerlijk zeggen; dat bevalt me prima.’