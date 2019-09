Oud-bondscoach Roelant Oltmans: Nederlands hockeyteam heeft niks te vrezen van Pakistan

Roelant Oltmans met de selectie van Pakistan. Beeld ANP

Bondscoach Roelant Oltmans heeft de nagenoeg onmogelijke opdracht om de Maleisische hockeyers in een play-off met twee uitwedstrijden tegen Groot-Brittannië naar de Spelen van Tokio te loodsen. Zijn vorige werkgever Pakistan kan een olympisch ticket zeker vergeten in een dubbele ontmoeting met Nederland, zegt de 65-jarige Oltmans. ‘Dat is helemaal een kansloze missie, de Pakistani hebben het laatste jaar geen fatsoenlijk programma gedraaid.’

Voor het eerst worden de olympische kwalificaties beslist in een play-off van twee duels, waarbij de hoogst geplaatste teams nog eens het voordeel hebben dat ze tweemaal thuis spelen. Nederland treft Pakistan op 26 en 27 oktober in het Wagener Stadion. Maleisië reist een week later naar Engeland, de internationale hockeyfederatie (FIH) lijkt de grotere hockeylanden opzichtig te bevoordelen.

Een oneerlijk systeem, aldus Oltmans. ‘Het is een raar kwalificatieproces. Ik heb diverse bestuurders van de FIH gesproken die het ook vreemd vonden. Als je besluit om de olympische kwalificaties te beperken tot twee wedstrijden mag je toch verwachten dat je een keer uit en thuis speelt?

‘In het verleden kreeg elk land een eerlijke kans bij de olympische kwalificatietoernooien. Zo heb ik me met Pakistan ooit geplaatst voor de Spelen van Athene in 2004. Die route is nu geblokkeerd. Eén keer stunten tegen een topteam kan nog. Engeland twee keer in eigen huis verslaan is op zijn minst een uitdaging. Het lijkt erop dat de FIH alleen de sterkste landen naar de Spelen van Tokio wil sturen.’

Luchtvochtigheid

Oltmans heeft zojuist getraind in het snikhete Kuala Lumpur, waar de luchtvochtigheid 75 tot 80 procent is. ‘Het is knap warm hier’, vertelt hij, telefonisch. ‘Daarom reizen we al eind oktober naar Nederland om te wennen aan de kou en de regen, een week later spelen we tegen Groot-Brittannië. We gaan met het Maleisische team keihard vechten om de wereld te verrassen.’

Het is volgens Oltmans uitgesloten dat Pakistan het Nederlandse team weghoudt van de Spelen. Twee keer was de coach die met Nederland op de Spelen van Atlanta in 1996 de bijnaam ‘Goldmans’ verdiende, in dienst van Pakistan. Zijn laatste periode, van 2017 tot 2018, werd gekenmerkt door chaos en wanbeleid.

Roelant Oltmans als bondscoach van Nederland in 2005. Beeld Klaas Jan van der Weij

Oltmans: ‘Sinds ik ben vertrokken heeft Pakistan nauwelijks gespeeld of getraind. Die ploeg is enkele weken geleden weer begonnen met een totaal vernieuwde selectie. Tijdens de World Hockey League in Londen in 2017 verloor Pakistan alles met grote cijfers, dat wordt nu niet anders. Daarna heb ik het team een half jaar begeleid, de intentie was om door te gaan tot het WK in India in 2018. Maar na de Asian Games besloot ik te stoppen, in die chaos kon ik niet werken.’

De oud-internationals Fareed Ahmed, Muhammad Rizwan en Mehmood Rashid spelen met Schaerweijde in de promotieklasse, de eerste divisie van het hockey. Zij werden gepolst of ze weer inzetbaar zijn tegen de Nederlandse mannenploeg. Oltmans: ‘De oudere spelers waren gedumpt door de Pakistaanse bond, waardoor ze nu in het buitenland spelen. Ik kan me niet voorstellen dat die jongens nog terugkomen, ze weten dat de omstandigheden niet zijn verbeterd.’

Veel potentie

Oltmans won met de Pakistaanse ploeg van olympisch kampioen Argentinië en speelde gelijk tegen wereld- en Europees kampioen België. ‘Ik haalde mijn voldoening uit het werken met de spelers, want de Pakistaanse ploeg had veel potentie. Maar de bond slaagde er niet in om enige structuur aan te brengen.’

Eerder, werkend in India, had Oltmans al geleerd om zich niet meer te verbazen. Het Pakistaanse team was een voortdurende bron van onrust. ‘Wilde ik gaan trainen, zeiden de spelers dat ze in staking gingen. Was er weer een conflict over de betalingen. Trainingskampen werden op het laatste moment verplaatst naar oorden waar je niet dood gevonden wil worden. Dan weigerden de internationals te komen.’

Vorig jaar trok Pakistan zich op het laatste moment terug uit de nieuwe Pro League en kreeg de toch al armlastige bond een forse boete van de FIH. Oltmans: ‘De Pakistaanse bond had geen geld en kreeg evenmin garanties van de overheid. Toch werd het mannenteam ingeschreven voor de Pro League, die miljoenen kost. Dat project was gedoemd te mislukken.

‘Vanwege de politieke spanningen zou Pakistan zijn thuiswedstrijden spelen in Schotland, maar die afspraken werden op het laatste moment weer afgezegd. Nederland werd nog benaderd, het was een zootje. De bestuurders hebben de beste bedoelingen, maar ze hebben geen idee hoe je de beste faciliteiten creëert voor een topteam. Ik zag geen enkel perspectief voor de langere termijn.’

Volgens Oltmans hebben de Nederlandse hockeyers volgende maand dus niets te vrezen van Pakistan. ‘De Paki’s hockeyen weer in de stijl van de jaren zeventig, het gaat nergens over. Misschien verandert het nu Waseem Ahmad, die nog voor Amsterdam en Rotterdam speelde, assistent-coach is. Maar Nederland gaat zeker naar de Spelen, daar heb ik nooit aan getwijfeld.’