Oscar Tabarez hervormde het Uruguayaanse voetbal en de bond, en dat allemaal met een kruk onder zijn arm

Het is een frappante tegenstelling op het WK: het stoere team van Uruguay met zijn straatvechters heeft een trainer die loopt met een kruk, de 71-jarige Oscar Tabarez. Hij maakte een familie van de ploeg.

Daar is hij, om 19.00 uur precies, in het stadion van Nizjni Novgorod. Met moeite beklimt hij het verhoog voor de persconferentie, zijn rechter elleboog steunend op een kruk. Tabarez lijdt aan het syndroom van Guillan-Barré, een aandoening van het zenuwstelsel.

Soms, als de hitte van de strijd oplaait, staat hij op van de bank en loopt hij voorzichtig naar de rand van het veld. Met kruk. Zijn strijdbaarheid is groot. Tabarez is de patroon van het Uruguayaanse voetbal.

Journalisten spreken hem aan met zijn bijnaam El Maestro. Hij is opgeleid als onderwijzer en diende ontelbare bazen, clubs en bonden. Elke vraag levert een wijdlopig antwoord op. ‘Ik geloof heilig in een groep voetballers als familie. Een tegenstander kan van ons winnen, maar de onderlinge band kunnen ze nooit wegnemen.’

Frankrijk en Uruguay

Vrijdag is de kwartfinale tegen Frankrijk, sowieso een saillante confrontatie, omdat de Franse spits Griezmann bij zijn club Atlético Madrid voetbalt met de granieten verdedigers Godin en Giménez van Uruguay. Godin is zelfs peetvader van zijn kind.

Tabarez herinnert bovendien aan de (culturele) banden tussen Frankrijk en Uruguay. ‘Een Fransman (Lucien Laurent, red.) maakte de eerste goal in de geschiedenis van het WK, in Uruguay, in 1930. Voor hem is een monument opgericht. Ik leerde Frans als tweede taal op school vroeger. En in de tijd dat niemand tegen ons wilde voetballen, deed Frankrijk dat wel.’ Tabarez was al eerder bondscoach van Uruguay en keerde terug in 2006, toen het land kampte met een slechte reputatie.

Succesverhaal

Tabarez hervormde het voetbal en de bond. Hij zette een succesvol jeugdprogramma op. Hij geloofde al in Luis Suárez toen velen twijfelden. Hij koesterde de deugden van het land. In zijn huis in Montevideo hangt een aan vrijheidsstrijder Che Guevara ontleende spreuk: ‘Je moet jezelf harden zonder je tederheid te verliezen.’ Uruguay, met slechts 3,4 miljoen inwoners, ademt voetbal. Voetbal is onderdeel van de nationale identiteit.

Hij legt het desgevraagd uit aan een Noorse verslaggever die wil weten hoe kleinere landen succes kunnen boeken. ‘Gebruik de kenmerken van je land ook voor het voetbal. Wij proberen de successen uit de eerste helft van de vorige eeuw (wereldkampioen in 1930 en 1950) te herhalen. Elk weekeinde zijn in Uruguay 300 duizend mensen met voetbal bezig, op een intense manier. Ik weet niet welk land zoveel passie voor voetbal heeft.’

Zo is Tabarez ongekend populair, onder spelers en bij supporters. Hector Cukier (62) emigreerde 42 jaar geleden uit Uruguay naar Israël. Nu flaneert hij met zijn Argentijnse vrouw langs de Wolga, de vlag van Uruguay gedrapeerd om zijn middel.

Hij is naar Rusland gekomen om het voetbal van zijn land te aanschouwen. ‘Tabarez is al twaalf jaar onze coach. De spelers respecteren hem, hij respecteert hen. Dat is de kracht, ook van de bondsleiding. De saamhorigheid is groot. Je hoeft in voetbal ook niet per se de beste te zijn. Je moet op een toernooi een goed team hebben en een beetje geluk. In mijn jeugd was Johan Cruijff de beste, maar hij werd geen wereldkampioen.’

Het kan, zo’n langdurige band tussen bond, spelers en trainer. Of, zoals Bert van Marwijk zegt, die als bondscoach van Oranje de halve finale van het WK in 2010 won van Uruguay. ‘Tabarez is niet echt van het toeval afhankelijk, zoals veel andere trainers. Uruguay was destijds echt een team en dat is het volgens mij nog steeds. Dat is een groot compliment voor een trainer.’