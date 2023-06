Orkun Kökcü verlaat Feyenoord voor Benfica, de ideale springplank naar de Europese top

Kökcü met een jeugdige fan na de huldiging van de Feyenoord-selectie op de Rotterdamse Coolsingel. Beeld ANP

Benfica was afgelopen winter al zeer geïnteresseerd in Kökcü, maar Feyenoord en de middenvelder kozen ervoor het seizoen samen af te maken. Met resultaat: op 15 mei toonde Kökcü de kampioensschaal aan een volle Coolsingel.

Kökcü is pas 22 jaar, maar feitelijk heeft het nog lang geduurd voordat hij Feyenoord, dat hem in 2014 verwelkomde in de jeugdopleiding, verlaat. Vijf jaar geleden al belde de Haarlemmer met Turkse roots zijn vader, tevens zijn zaakwaarnemer, om een deal met zijn favoriete Turkse club Besiktas rond te maken. Hij baalde ervan dat hij nog niet vast bij de Feyenoord-selectie zat en niet was uitgenodigd voor de open dag. Hij stelde dat er ‘geen enkele afspraak’ door Feyenoord was nagekomen. Recentelijk blikte hij hoofdschuddend op die tijd terug. ‘Ik was alleen maar bezig met een transfer, te weinig met voetballen, met mezelf ontwikkelen.’

Zijn oudere broer Ozan was al vroeg verkast naar de financieel aantrekkelijke Turkse competitie. Dat pakte slecht uit. Vader Halis: ‘Daar hebben we van geleerd.’

Beter en beter

Geduld moest zijn jongste zoon betrachten, aan zichzelf werken. Hij laat zich tegenwoordig afbeulen bij een sportschool die gespeend is van enige luxe. Hij werd veel fitter, zelfverzekerder ook. Hij kende aan het begin van het voorbije seizoen een mentale dip, sliep lang slecht als gevolg van een trauma en lag onder vuur vanwege het niet dragen van de Onelove-aanvoerdersband omdat die niet strookte met zijn islamitische geloof. Toch werd hij beter en beter. Vooral in de duels in de kwartfinale van de Europa League met AS Roma onderscheidde hij zich door zijn lef, loopvermogen en haarzuivere passing. Doordat zijn contract nog twee jaar doorloopt is dit het ideale moment voor Feyenoord om Kökcü te verkopen.

Er werd lang gesproken over de Spaanse, Italiaanse of Engelse competitie als volgende bestemming voor de Turkse international. Maar dat hij richting Portugal trekt past in de ontwikkeling die Kökcü doormaakte. Hij beziet dingen meer stap voor stap.

Portugal werd door Nederland gepasseerd op de Uefa-coëfficiëntenlijst wat feitelijk betekent dat Nederlandse clubs beter presteren dan Portugese in Europa. Maar Benfica heeft een geweldig seizoen achter de rug, het won een Champions League-poule met daarin Paris Saint-Germain en Juventus en werd kampioen van Portugal met energiek, aantrekkelijk voetbal. Leidsman op de bank is de Duitser Roger Schmidt, die Kökcü goed kent vanwege zijn tweejarige dienstverband bij PSV. Tien maanden geleden ging Fredrik Aursnes al van Feyenoord naar Benfica.

Ideale springplank

Benfica heeft wat te besteden. Voor Darwin Nuñez (naar Liverpool) en Enzo Fernandez (Chelsea) incasseerde het in een jaar tijd in totaal 200 miljoen euro. De halve Manchester City-defensie droeg eerder het shirt van O Glorioso. Voor João Félix kreeg het in 2019 meer dan 120 miljoen euro van Atlético Madrid. Spelers weten: Benfica is de ideale springplank naar de Europese top.

Benfica doet feitelijk waar Feyenoord van droomt. Feyenoord was een jaar geleden al heel blij dat het zeventig miljoen ophaalde voor vier basisspelers waarvan er slechts een naar een Europese topclub trok, Tyrell Malacia. Malacia, boezemvriend van Kökcü, maakte zo reclame voor de Feyenoord-opleiding.

Groot voordeel van de verkoop van zelfopgeleide spelers is dat geen geld hoeft te worden afgedragen aan de vorige club(s). Het bedingen van doorverkooppercentages is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Spits Santiago Giménez is zelfs niet eens geheel eigendom van Feyenoord. Mocht Benfica Kökcü later doorverkopen, zoals de strategie is van speler en club, dan zal er nog meer geld naar Rotterdam vloeien.

Goed gevulde portemonnee

Met behoorlijk wat geld in kas heeft Feyenoord voor het eerst in lange tijd de rust en de mogelijkheden om de selectie te versterken. Een jaar geleden, toen er ook nog drie huurlingen vertrokken, moest coach Arne Slot meer dan de helft van zijn ploeg opnieuw inrichten. Slot gaf bij zijn recente contractverlenging aan dat hij ervan uitgaat dat dit deze zomer niet hoeft te gebeuren. Voor het middenveld zijn al Ramiz Zerrouki (FC Twente) en Thomas van den Belt (PEC Zwolle) aangetrokken en de gehuurde Sebastian Szymanski zal vermoedelijk nog een seizoen blijven.

Al mag niet uitgesloten worden dat Feyenoord wederom op het laatste moment belangrijke spelers kwijtraakt. Iedereen is te koop, zo klinkt het vanuit De Kuip, zoals dat geldt voor alle eredivisieclubs. Giménez, David Hancko en Lutsharel Geertruida zijn spelers die zich nadrukkelijk hebben geprofileerd afgelopen seizoen. Daarnaast wil Feyenoord graag de flanken versterken vanwege het vertrek van de gehuurde Oussama Idrissi. Met de vroege verkoop van Kökcü zijn die mogelijkheden ook ruimschoots voorradig. Feyenoord heeft eindelijk wat te besteden.