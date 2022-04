Orie is in schaatsen niet langer de maat der dingen: ‘Zijn voorsprong is verdwenen’

De knuffel van Thomas Krol met coach Jac Orie na het olympisch goud op de 1.000 meter in Beijing. Beeld ANP

‘Niet iedereen wil meer per se bij Jac rijden’, merkt Mark Tuitert op. Patrick Roest (26), die in Beijing twee keer zilver pakte achter de Zweed Nils van der Poel, stapt over naar Team Reggeborgh, de ploeg van Gerard van Velde, met allrounder Marcel Bosker in zijn kielzog. Daarop trok Orie deze week de 36-jarige stayer Jorrit Bergsma aan. Die stoelendans is volgens de olympisch 1.500-meterkampioen van 2010 tekenend voor de veranderende verhoudingen in het schaatsen.

Er waren vaker momenten dat Orie schaatsers die hij al lang begeleidde, zag vertrekken. Tuitert zelf vertrok na tien jaar onder Orie in 2012 naar Van Velde. In 2015 nam Stefan Groothuis, winnaar van de 1.000 meter in Sotsji, dezelfde route. ‘Er zijn altijd kampioenen weggegaan’, zegt Tuitert. ‘Ook in onze tijd waren er haarscheurtjes.’

Diepe zakken Reggeborgh

Maar meer nog dan toen is Van Velde een factor van betekenis. Dankzij sponsor Reggeborgh heeft hij zakken die diep genoeg zijn voor aantrekkelijke salarissen. In Beijing bewees de olympisch kampioen van 2002 dat hij pupillen naar olympische titels te kunnen begeleiden. Hij coachte Ireen Wüst en Kjeld Nuis, die twee jaar geleden van Orie kwam, naar goud. Tuitert: ‘Er zijn nu twee grootmachten in het schaatsen.’

De twee trainers hebben een heel andere benadering. ‘Jac is van het boekje. Hij benadert alles vanuit onderzoek en wetenschappelijk bewijs’, zegt Groothuis. ‘Gerard is een gevoelsmens. Zijn schema’s zijn minder wetenschappelijk onderbouwd, maar hij luistert wel heel goed naar het gevoel van de sporter.’

Voor een sporter met veel ervaring is de meer op gevoel gestuurde methode van Van Velde een welkome, ervoer Groothuis. ‘Ik snap het wel dat Roest een nieuwe uitdaging zoekt, na zeven jaar bij Jac.’ Hetzelfde begrip heeft hij voor de beslissing van Bergsma: na dertien jaar bij Anema biedt Orie de Fries een vergelijkbare impuls.

Al heeft Van Velde zijn kunde bewezen, toch denkt Groothuis dat Orie nog steeds de trainingsstandaard bepaalt. ‘Hij is voor mij nog altijd de benchmark.’

Voorsprong verdwenen

Volgens Tuitert staat die positie van Orie onder druk. ‘Jac was een pionier. Hij heeft de grenzen verlegd, maar zijn voorsprong is inmiddels verdwenen. Heel veel mensen in het schaatsen weten inmiddels hoe ze moeten trainen en daar heeft Jac een groot aandeel in.’ Zelfs Van Velde is schatplichtig aan Orie, die hem in 2002 trainde toen hij goud veroverde op de kilometer in Salt Lake City.

‘Uiteindelijk heeft Jac het wel in zich om weer een nieuwe standaard te zetten’, verwacht Tuitert. ‘Als hij leidt en de rest volgt, dan is-ie op zijn best.’

Naast het aantrekken van Bergsma en de jonge allroundster Merel Conijn aast Jumbo-Visma ook op Jutta Leerdam. Zij veroverde in Beijing olympisch zilver op de 1.000 meter en moet met haar enorme schare socialemediavolgers en sprinttalent het uithangbord worden naast olympisch 1.000-meterkampioen Thomas Krol.

Er is na het niet verlengen van de contracten van Joy Beune en Carlijn Achtereekte ruimte genoeg voor de 23-jarige Leerdam, die twee jaar geleden nog een aanbod van Orie afsloeg en haar eigen ploeg begon. ‘Het is de crux dat dat gebeurt’, zegt Tuitert. Een echte blikvanger ontbreekt momenteel. Niet alleen is ze commercieel van grote waarde, maar ook sportief kan zij een impuls geven aan de ploeg.

Meer op sprint richten

Sowieso zou Orie wat Tuitert betreft zijn aandacht wat meer mogen toespitsen op het snellere werk. Met mannen als Krol, Dai Dai N’tab, Kai Verbij en Merijn Scheperkamp heeft hij al een goede sprintgroep. Met Leerdam erbij kan Orie zich ontplooien op het terrein waar hij volgens Tuitert het sterkst is.

Afgelopen jaren groeide Jumbo-Visma verder en verder met een sprint en allroundtak, een opleidingsploeg en een marathonteam. Tuitert: ‘Dat zijn te veel borden om op te schaken. Je zag het dat het het afgelopen jaar nergens echt flitsend was. Hij kan zich beter focussen op het sprintwerk. Ik ben benieuwd wat er dan gebeurt.’

Met het contracteren van Bergsma en Conijn, nationaal allroundkampioene, is duidelijk dat Orie geen rigoureuze koerswijziging voorstaat. En dat is ook niet zo gek, vindt Groothuis. ‘Jumbo-Visma is een grote ploeg en in Nederland is het allrounden nu eenmaal ook heel interessant.’