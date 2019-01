Organisatoren F1-races vrezen opkomst abonnee-tv - dat jaagt de fans alleen maar weg

Chase Carey, directeur van News Corporation. Beeld EPA

Zo zijn Formule 1-races in bakermat Groot-Brittannië volgend jaar enkel nog met een abonnement op betaalzender Sky te zien. Vorig seizoen verdween de F1 in Italië al achter de decoder. In Nederland zijn de races van Max Verstappen alleen ‘gratis’ te bekijken met een abonnement op Ziggo Sport. Liberty Media ziet in betaaltelevisie een belangrijk verdienmodel.

De racepromotors laken de samenwerking met de Amerikanen als het gaat om de toekomst van de sport. ‘Iedereen is ontstemd. De ideeën van ­Liberty zijn onsamenhangend. We maken ons grote zorgen over de gezondheid van de sport op de lange termijn onder de mensen die het nu voor het zeggen hebben’, zei Stuart Pringle, de promotor van de Britse GP, tegen The Daily Mail.

De promotors hebben een machtige positie in de Formule 1. Ze betalen gemiddeld 20 miljoen euro per jaar voor de organisatie van een race. Daarmee zijn ze de belangrijkste inkomstenbron voor de raceklasse.

Liberty heeft nog niet gereageerd op de kritiek. Het is voor de Amerikanen de zoveelste hobbel in de poging de sport te veranderen. Toen Liberty Media twee jaar geleden de raceklasse kocht van de conservatieve Bernie Ecclestone was er volop optimisme dat de de sport snel toekomstbestendiger zou worden.

Dat proces verloopt moeizaam. Onder meer door cultuurverschillen en de wirwar aan verschillende belangen die onder de opportune Ecclestone, die met elke partij weer een andere deal sloot, in de loop der jaren is ontstaan.

De onderhandelingen over een nieuw contract tussen de teams, rechtenhouders en autosportfederatie FIA zitten bijvoorbeeld al tijden muurvast. Liberty wil het liefst af van de privileges van topteams als Ferrari en salarisplafonds instellen, om zo gelijkwaardiger teams te krijgen. Ferrari dreigde al met een vertrek uit de F1 als dergelijke zaken worden doorgevoerd. De tijd begint inmiddels te dringen. De huidige overeenkomst loopt in december volgend jaar af.

Ook onder de racepromotors is er geen eensgezindheid. De organisator van de GP van Rusland ondertekende de verklaring van zijn collega’s niet. Hij vond de kritiek ‘tandeloos’, zei hij dinsdag tegen racesite Motorsport. Volgens hem is Liberty al druk bezig de kritiekpunten op te lossen.