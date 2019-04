Organisator Icederby wil enorme geldprijzen terughalen uit sponsoring, tv-rechten en online gokmarkt

Schaatsers Suzanne Schulting en Jutta Leerdam tijdens de lancering van de eerste Icederby. Beeld ANP

De nieuwe schaatsformule Icederby is van plan het ongewoon hoge prijzengeld terug te verdienen via de online-gokmarkt. Langebaanrijders en shorttrackers verdelen volgend jaar in één weekeinde 2 miljoen dollar (1,8 miljoen euro) aan prijzengeld door op een baan van 220 meter tegen elkaar te schaatsen. Dat bedrag is drie keer zo hoog als de 611 duizend euro die de internationale schaatsunie ISU in een hele winter aan prijzengeld uitkeert tijdens vier WK’s.

Vanaf medio 2020 is online inzetten op sportwedstrijden in Nederland legaal. Dan treedt de nieuwe kansspelwetgeving in werking. Die wet liberaliseert de onlinegokmarkt in Nederland, als een van de laatste Europese landen. Frank Kolsteeg, directeur van Icederby Europe: ‘Zodra het mag, willen we met de sport de markt op. Ons businessmodel is erop gebaseerd.’

Speciale ijsbaan

De eerste Icederby staat gepland voor maart 2020 in Thialf, waar voor de gelegenheid een speciale ijsbaan wordt aangelegd. Gokken zal dan nog niet zijn toegestaan, maar deelnemers als Michel Mulder, Jorien ter Mors en Suzanne Schulting strijden al wel om grote sommen geld. De eerste prijs bedraagt zo’n 180 duizend euro. De nummer laatst krijgt naar verwachting nog 6.200 euro aan prijzengeld uitgekeerd.

Dat zijn enorme bedragen, vergeleken met het reguliere schaatsen. Een gouden medaille op de WK afstanden levert 5.300 euro op, bij het shorttrack is individueel goud 2.700 euro waard. ‘De schaatsers verdienen een behoorlijke beloning’, aldus Kolsteeg. ‘We doen dit vooral voor hen.’

Kolsteeg verwacht niet dat het prijzengeld van de wedstrijd in Thialf meteen wordt terugverdiend. Hij ziet het als investering voor de toekomst. ‘Dit is een plan voor de lange termijn.’ Het is de bedoeling dat er een mondiaal circuit van wedstrijden ontstaat. Er zijn plannen voor Icederby’s in Las Vegas, Sotsji en Dubai. ‘Dan verdienen we het geld wel weer terug’, aldus Kolsteeg, die ook inkomsten verwacht te genereren uit kaartverkoop, sponsoring en de verkoop van televisierechten.

Keirin

Icederby is afgeleid van de keirin, een discipline uit het baanwielrennen. In de gokindustrie rondom keirincompetities in Japan en Zuid-Korea worden jaarlijks miljarden omgezet. Of zulke bedragen ook voor de schaatssport mogelijk zijn, weet Kolsteeg nog niet. ‘We hebben daar nog geen beeld van. Uiteindelijk verdient onze investeerder Derby Holdings eraan doordat kansspelaanbieders gebruikmaken van ons concept. We gaan niet zelf gokspelen organiseren.’

Het geloof van de Koreaanse investeerder in de financiële mogelijkheden van Icederby staat in schril contrast met de ervaringen van schaatsbond ISU. Die slaagt er al jaren niet in om grote sponsorcontracten af te sluiten. Aanvankelijk verbood de ISU het zijn schaatsers, trainers en officials om aan Icederby’s deel te nemen, op straffe van levenslange schorsingen. De Europese Commissie oordeelde echter dat het schaatsers vrijstaat aan commerciële initiatieven mee te doen.

‘De weg is nu vrij’, vertelt Kolsteeg. ‘De bond is alleen nog een beetje huiverig voor onze plannen met online gokken. Maar je kunt niet de kop in het zand steken: dit is gewoon een manier om geld te verdienen. Het schaatsen heeft een impuls nodig.’