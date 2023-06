Organisatie leert van ervaring Giro: mondkapje keert terug in de Tour

Ineos-renners (met tweede van rechts Dylan van Baarle) wachten op de ploegenpresentatie bij de Tour van 2021. Beeld Klaas Jan van der Weij

Terwijl voor veel mensen de coronapandemie iets van het verleden is, en de bijbehorende strenge maatregelen al helemaal, moeten de wielrenners er in de komende Tour de France weer aan geloven. Als de Ronde van Frankrijk op 1 juli in het Spaanse Bilbao van start gaat, hebben de coureurs minder bewegingsvrijheid dan ze de afgelopen tijd gewend waren. Handtekeningen uitdelen aan publiek mag niet meer, selfies zijn uit den boze. Het hotel verlaten voor iets anders dan voor vertrek naar de start van een etappe mag evenmin. Afstand houden wordt het devies en het mondkapje wordt weer ingevoerd voor renners, begeleiders en journalisten.

Veertien slachtoffers in Giro

Dat de Tour de France de teugels weer aanhaalt, heeft alles te maken met de Ronde van Italië. Tijdens de Giro van afgelopen mei maakte covid volop slachtoffers. Minimaal veertien renners verlieten de drieweekse ronde vanwege een positieve test.

Het belangrijkste slachtoffer van het rondwarende virus was topfavoriet Remco Evenepoel. Hij kon na de negende etappe met een positieve covidtest en de roze leiderstrui in zijn koffer terug naar België. In zijn ploeg, Soudal-Quickstep, zouden uiteindelijk vijf van de acht coureurs besmet raken en huiswaarts keren.

In Italië was het niet de organisatie die de covidtests bij de renners verordonneerde, maar gebeurde het op instigatie van de ploegen zelf. Bij het Nederlandse Jumbo-Visma testen ze net als bij veel andere equipes hun renners met regelmaat. En hoewel de ploeg zonder uitvallers de overwinning van kopman Primoz Roglic konden vieren, werden ook zij door corona geraakt. Robert Gesink, Jos van Emden en de Noor Tobias Foss zouden de Giro rijden, maar moesten vlak voor de start van de ronde vanwege coronabesmettingen vervangen worden.

Infectie hartspier mogelijk

Het wielrennen let met reden scherper dan andere sporten op het virus dat door veel mensen als niet meer dan een ordinaire griep wordt beschouwd. Ook als een coureur weinig klachten ervaart, kan corona verstrekkende gevolgen hebben. Het virus kan voor een infectie van de hartspier zorgen en dat is voor iedereen maar zeker voor duursporters, die veel van hun hart vragen, levensgevaarlijk.

Sinds oud-sprinter Sonny Colbrelli in de Ronde van Catalonië van vorig jaar moest worden gereanimeerd zit de schrik er goed in onder de renners, al was bij de Italiaan niet duidelijk of corona de oorzaak van zijn hartproblemen was.

‘Je weet nooit wat er onderhuids gebeurt. Het is geen job van negen tot vijf. Geen enkel risico’, schreef Evenepoels ploegleider Patrick Lefevere op Twitter tijdens de Giro. Hij kent de gevaren: vorig jaar kon meesterknecht Tim Declercq een tijd lang niet in actie komen vanwege een ontstoken hartzakje. Uit onderzoek blijkt dat tussen de 2 en 5 procent van de topsporters hartschade oploopt bij een coronabesmetting.

Uitstraling van de koers

Hoewel ze het niet met zoveel woorden zal zeggen heeft de Tourdirectie niet alleen oog voor de gezondheid van de renners, maar ook om de uitstraling van de koers. Een scenario zoals in de Giro, waarbij de klassementsleider moet opgeven vanwege een besmetting, is voor de grootste wielerwedstrijd ter wereld een nachtmerrie.

Het opvallend hoge aantal besmettingen tijdens de Giro liet wederom zien dat het peloton vatbaar is voor het virus. Dat is niet zo verwonderlijk. Een meerdaagse wedstrijd is een ideale voedingsbodem voor de verspreiding van corona. Niet eens tijdens de wedstrijd zelf. Weinig virusdeeltjes zullen in de buitenlucht in een voortrazende groep fietsers hun weg van de ene keel naar de andere vinden.

Buiten de wedstrijdkilometers om is het anders. Een groep van zo’n tweehonderd renners trekt drie weken lang met een veelvoud aan begeleiders van hotel naar hotel. Tel daar de journalisten en talloze medewerkers van de organisatie bij op en het is al gauw een klein dorp dat als een zwerm het hele land doortrekt. En overal waar ze komen staan de wielerfans er met de neus bovenop.

Afgeschermde bubbel

De afgelopen jaren bleef de Tour zelf ook niet gevrijwaard van de ziekte. Vorig jaar testten drie coureurs positief in het begin van de ronde. Direct erna werden de regels aangescherpt en dook het mondkapje weer overal op. Toch bleef het coronabrandje smeulen. In totaal vielen in de Ronde van Frankrijk van 2022 zeventien renners met covid uit.

Dat strenge maatregelen wel degelijk effectief kunnen zijn, bewees de Tour de France van 2020. Toen was de Ronde vanwege de pandemie uitgesteld naar september en reisde het peloton als één afgeschermde bubbel door het land. In de slotweek was vanwege de toen geldende regels in Frankrijk ook geen publiek welkom bij de finishes. Die editie viel geen enkele renner met corona uit. Wel raakte tourdirecteur Christian Prudhomme zelf besmet.

Groot verschil met het najaar van 2020: toen hielden ook anderen zich nog aan die maatregelen en adviezen. Nu zal het peloton door een heel ander Frankrijk trekken en is het de vraag of de Tourbubbel intact kan blijven.