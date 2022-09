Oranjevrouwen winnen onder nieuwe bondscoach maar net van Schotland

De Oranjevrouwen vieren de 2-1 tijdens de interlandwedstrijd tussen Nederland en Schotland. Beeld ANP

Ook onder de nieuwe bondscoach Andries Jonker blijven de Nederlandse voetbalsters moeite houden tegen kleine voetballanden. Tegen Schotland, 23ste op de wereldranglijst, kon maar net worden gewonnen.

De oefenwedstrijd had Nederland een oppepper moeten geven voor de cruciale wk-kwalificatiewedstrijd van dinsdag tegen IJsland. Die moet worden gewonnen als Nederland zich direct wil plaatsen voor het toernooi dat volgend jaar gehouden wordt in Australië en Nieuw-Zeeland. In de eerste helft leek dat ook te lukken, maar door veel gemiste kansen maakte Nederland het zichzelf toch nog moeilijk.

Weinig verrassingen

Jonker, die vorige week werd aangesteld als opvolger van Mark Parsons, begon met weinig verrassingen. In zijn basis had hij alleen plaatsgemaakt voor Twente-aanvaller Renate Jansen, die onder zijn voorganger nauwelijks speelde. Hij zag zijn ploeg sterk beginnen en het duurde nog geen tien minuten voordat Vivianne Miedema wist te scoren. Daar ging bovendien een fraaie combinatie van Jill Roord en Daniëlle van de Donk aan vooraf.

Het was al een tijdje geleden dat de voetbalsters op zo’n manier het doel wisten te vinden. Twee minuten later was het alleen alweer 1-1. Dominique Janssen taxeerde een lange, hoge bal verkeerd en kopte de bal in de voeten van Claire Emslie, die de bal eenvoudig langs Daphne van Domselaar kon schieten.

Nederland behield daarna wel de controle en wist zich geregeld door de Schotse defensie te combineren. Eenmaal in het strafschopgebied ging het alleen mis. Daniëlle van de Donk miste in de eerste helft binnen vijf minuten eerst een grote en daarna een enorme kans. Vlak na rust wist ze alleen voor de keeper opnieuw niet te scoren.

Gehaast spel

Ook Vivianne Miedema, die na de vakantie pas een wedstrijd heeft gespeeld, miste haar gebruikelijke scherpte. Zij was een van de zes spelers die, ook met het oog op de wedstrijd tegen IJsland, na een uur werden gewisseld.

Op dat moment was van de rust uit de eerste helft weinig meer over. Nederland ging gehaaster spelen en kwam niet meer tot uitgespeelde kansen. Een hard schot van Sherida Spitse werd door de Schotse keeper uit de hoek gehaald. Aan de andere kant kwamen de Schotten juist vrij voor Van Domselaar, die net op tijd kon redden.

De winnende treffer van Kalma in de slotfase was wel verdiend. Nederland was over de hele wedstrijd beter dan de Schotten en maakte het zichzelf moeilijk door veel kansen te missen, maar Jonker zal hopen dat zijn ploeg dinsdag tegen de IJslanders niet zo ver terugvalt.