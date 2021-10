Oranjevrouwen op weg naar WK, ondanks erbarmelijk voetbal in Minsk

Merel van Dongen houdt het overzicht, Anastasiya Shlapakova van Belarus komt te laat om haar pass te onderscheppen. Beeld Getty Images

Zelden was het spel van de vaak zo geprezen sportploeg in de laatste jaren zo slecht als dinsdag. Zo onsamenhangend, traag, zonder vertrouwen of inventiviteit. De nieuwe bondscoach, de rustig ogende Brit Mark Parsons, keek naarmate de tijd vorderde stuurs op zijn horloge en kon pas in de 71ste minuut opgelucht zijn, toen Lieke Martens eindelijk de score opende met een uitstekend schot.

De 0-2 was het hoogtepunt van de avond, de kopbal met een duik van Daniëlle van de Donk, na een voorzet van invaller Joëlle Smits. Topschutter Vivianne Miedema was niet meegereisd naar Minsk. Ze krijgt rust.

Het tweeluik was aardig begonnen, afgelopen vrijdag, met Cyprus - Nederland (0-8). Eén moment: middenvelder Van de Donk heeft in het strafschopgebied van Cyprus, bij de stand 0-6, liefst dertien veelal artistieke balcontacten op rij, dichtbij de achterlijn, zonder aanraking van de bal door een tegenstander of ploeggenoot. Dat is normaliter onmogelijk in topvoetbal.

Kwelling

Ze kapt, draait, toont kortom haar handigheid, legt de bal terug op Miedema die de paal raakt. Het zegt iets over de tegenstand van de nationale vrouwenploeg afgelopen week, eerst tegen het zwakke Cyprus en dinsdag tegen het vinnige, iets sterkere Belarus, op weg naar het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland. In een vrijwel leeg stadion in Minsk wint Oranje dus nipt, optredend met slechts drie verdedigers en met de veel balverlies lijdende Ajacied Victoria Pelova voor het eerst in de basisploeg. Tot de rust, want daarna is ze gewisseld. Het is een kwelling, deze wedstrijd.

Nederland is op papier een topland, vierde op de wereldranglijst, dat vooral teert op namen die al jaren de kracht van de ploeg bepalen. Oranje begon de reeks teleurstellend tegen Tsjechië (thuis, 1-1). Daarna is het gaan lopen, qua resultaat dan, door te winnen van IJsland, op papier de beste tegenstander (16de op de Fifa-ranking) in de groep, van Cyprus en dus van Wit-Rusland, terwijl Tsjechië afgelopen vrijdag met 4-0 verloor op IJsland.

Het vervolg is volgende maand, bij de mogelijk lastige uitwedstrijd tegen Tsjechië. Dan volgen in 2022 nog drie thuisduels, tegen Cyprus, Belarus en IJsland. Alleen de nummer 1 plaatst zich rechtstreeks voor het WK. Het moet raar lopen wil de ploeg geen eerste worden en zich voor de derde keer op rij plaatsen voor het mondiale toernooi.

Knullige samenloop

Het spannendst is het functioneren van de nieuwe bondscoach, Mark Parsons, die na het vertrek van Sarina Wiegman naar Engeland dit kalenderjaar nog twee banen combineert. Hij sloot kort voor het duel met Cyprus aan, later dan verwacht, omdat iets misging met zijn reis, na wedstrijden met Portland Thorns in de Verenigde Staten. Het was een knullige samenloop van omstandigheden. Assistent Jessica Torny kon alvast wennen aan de baan die eens de hare zal zijn, zo is de verwachting.

Middenvelder Jackie Groenen zei, vanaf een balkon in Larnaca, toen het bericht over de vertraging van Parsons net was doorgedrongen: ‘Het is niet zo’n issue. Dat soort dingen gebeuren in het leven. We zijn verstandig en volwassen genoeg om zelf te trainen. Het is ook heel prettig werken met Jessica en de staf. Het is echt niet zo dat wij dan niet weten of we links of rechtsaf moeten.’

Daarbij kon Torny dus alvast ‘een beetje ruiken’ aan het bondscoachschap. ‘Ik doe sowieso hartstikke veel ervaring op.’ De ploeg is, na de Olympische Spelen, beland in een nieuwe fase, het voetballeven zonder Wiegman, die het EK van 2017 won en het zilver op het WK van 2019. Het volgende EK, volgend jaar in Engeland, is allang bereikt.

‘Andere verwachtingen’

De teleurstelling van de onnodige uitschakeling tijdens de Spelen van Tokio tegen veelvuldig kampioen Verenigde Staten, in de kwartfinales na strafschoppen, is uit het hoofd gezet. Verdediger Dominique Janssen van Wolfsburg, die tegen Belarus op de bank zat: ‘De eerste wedstrijd na zo’n toernooi is vaak lastig, zeker met een nieuwe trainer en andere verwachtingen.’ Vandaar dat ze ook niet zo onder de indruk was van de 1-1 tegen Tsjechië. ‘Er is weinig tijd om te treuren. In het voetbal gaat het altijd door.’

Veel is nieuw voor menig international, ook de opzet van de Champions League, voor het eerst met poules. Janssen: ‘Dat waren wij als vrouwen niet gewend. We hebben nu meer wedstrijden, meer reizen. Dat betekent honderd procent in het voetbal zitten. Ik ben soms blij als ik even kan relaxen. Het is pittig. Maar ik maak me geen zorgen dat we punten lieten liggen tegen Tsjechië. Ik vertrouw erop dat we ons gewoon kwalificeren.’

Mede door de matige tegenstand is op het veld weinig terug te zien van de bedoelingen van Parsons. Janssen: ‘Hij wil dat buitenspelers iets meer naar het centrum trekken, zodat backs daar overheen kunnen komen. Dan heb je meer spelers centraal, die daar in de kleine ruimte spelen. Daarvoor hebben wij de kwaliteiten.’

Dat is overigens niet te zien in Minsk, waar vrijwel alles fout gaat, of de ruimtes nu groot of klein zijn. Gelukkig voor Oranje vallen er twee goals.