Oranjevrouwen op jacht naar mondiaal succes

Eindelijk, na een schier eindeloze voorbereiding in het volle schijnsel van de aandacht, landt de nieuwe knuffelploeg van de Nederlandse sport in de harde realiteit van het WK. Dinsdag, om 15.00 uur, is de aftrap: Nieuw-Zeeland – Nederland.

Nooit eerder kreeg de ploeg zoveel aandacht. Op tv. In kranten. In reclames. Alles was nieuws. Ja, de hand van linksachter Kika van Es is voldoende hersteld. De internationals zijn bekend geworden. Best welvarend. Ze hebben zaakwaarnemers. Rijd naar Le Havre in Frankrijk en passeer al die caravans met Nederlands kenteken, met oranje accenten. Zie de vaders/moeders met hun dochters door de stad banjeren, voor lieflijke ouder- en kindervaringen.

‘Het is echt tijd om te beginnen’, zei aanvoerder Sari van Veenendaal maandag. ‘We staan te popelen’, sprak bondscoach Sarina Wiegman. Le Havre zal dinsdag oranje kleuren, zoals dat gebruikelijk is bij landenvoetbal als Nederland in den vreemde voetbalt. Voor het eerst gebeurt dat bij de vrouwen tijdens een buitenlands toernooi. De verwachting is dat stadion Océane half is gevuld met ruim tienduizend toeschouwers, van wie de helft Nederlanders. En tegen Kameroen, zaterdagmiddag in Valenciennes, zal het stadion bijna volledig zijn gevuld met mensen in oranje. Dat is de weerslag van de bijna ongelooflijke ontwikkeling ten opzichte van pakweg tien jaar geleden, toen Nederland debuteerde op een eindtoernooi (EK Finland) voor plukjes familieleden en een vijftal journalisten, vooral medewerkers.

Tegenwoordig zijn Lieke Martens of Vivianne Miedema ‘overboekt’ op persdagen. De verwachtingen zijn omhooggeschoten. Is dat terecht? Mogelijk. Het is in elk geval best gevaarlijk. Wie op de eerste dagen van het WK Frankrijk of Engeland zag voetballen, weet dat het nogal overdreven is om Oranje meteen bij de favorieten te scharen. Met name Frankrijk oogt sterk, al was de tegenstand van Zuid-Korea erbarmelijk.

Anderzijds: op het gewonnen EK eindigde Nederland dus boven genoemde rivalen. Waarom zou de verhouding nu anders zijn? Bij de ploeg zeggen de speelsters bijna allemaal hetzelfde, alsof ze het zinnetje uit hun hoofd hebben geleerd. Dat succes best mogelijk is, maar dat alles zal moeten meezitten. Is Oranje beter dan op het EK? Het zal wel moeten, met ook toptegenstanders uit andere continenten als de Verenigde Staten en Japan als potentiële opponent.

Hoogste niveau

Wiegman is overtuigd dat de ploeg beter is dan in 2017: ‘De speelsters zijn verder ontwikkeld, als mens en als voetballer. Ze spelen in clubs op het hoogste niveau. Ze hebben in halve finales en finales van de Champions League meegedaan. Ze zijn verder in voetbal, al zullen ze nu ook andere typen tegenstanders tegenkomen. Andere formaties, andere culturen.’

Nederland speelt in nagenoeg dezelfde opstelling als in 2017, met gemiddeld vrij jonge speelsters. Tien van de elf uit de finale tegen Denemarken in Enschede zijn normaliter ook in Le Havre vermeld in de opstelling. Centraal achterin neemt Dominique Bloodworth de plaats in van voor het eerste duel geschorste Anouk Dekker. Waarschijnlijk behoudt ze haar positie na het eerste duel. Kika van Es is beschikbaar, ondanks haar verpakte, gebroken hand. Anders is Merel van Dongen linksachter.

Het is wel een teken dat in twee jaar, wetende dat jaarlijks duizenden vrouwen op voetbal gaan, niemand zich in het elftal heeft weten te wurmen. Dat het gat tussen de besten en de rest blijkbaar groot is. De KNVB startte onlangs niet voor niets met de nationale ploeg onder 23, om juist de overstap te verkleinen. De toppers zijn vooralsnog onaantastbaar. Lieke Martens heeft zich ontpopt van een schuchtere jonge vrouw die vier jaar geleden het eerste Nederlandse doelpunt maakte op een WK, eveneens tegen Nieuw-Zeeland, tot een voetballende diva, al is ze wars van het gedrag dat bij zo’n type hoort. Ze is nog steeds een bescheiden vrouw, op zoek overigens naar haar topvorm. Het middenveld is in orde en in balans. De defensie blijft kwetsbaar, ook in opbouwende zin.

De waarheid

De ploeg kende ook zijn problemen, min of meer geboren uit luxe. Lange gesprekken waren nodig na de groepsnederlaag tegen Noorwegen, waardoor het elftal was gedwongen zich via de omweg van play-offs te plaatsen voor het WK. De vrouwen zeiden elkaar de waarheid. Ze hielden elkaar voor dat ze alles moeten blijven geven, fysiek en mentaal. Het was bijna een probleem uit het mannenvoetbal, van de teamsport waar de een meer roem vergaart dan de ander, waar de een vaker in de krant staat dan de ander.

De vraag is vooral of de ploeg in de schitterende flow van het EK in 2017 kan geraken. Zo’n bijna onverklaarbaar gevoel dat het haast vanzelf gaat, als betrof het trance, waarbij het op een gegeven moment niet meer uitmaakt wie de tegenstander is. Nederland won na de groepsfase betrekkelijk eenvoudig van de toplanden Zweden, Engeland en Denemarken, veelvuldig gebruikmakend van zogenoemd ‘omschakelingsvoetbal’. Nederland speelt met zijn snelheid voorin graag op de tegenaanval. De VAR kan weleens een bondgenoot blijken te zijn van het elftal.

Hoe clichématig ook, de vrouwen hebben gelijk met hun mantra. Een succesvol WK is best mogelijk, mits alles goed valt.