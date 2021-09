Oranjevrouwen ontsnappen onder nieuwe bondscoach aan nederlaag

Lineth Beerensteyn en Vivianne Miedema vieren de 1-1. Beeld ANP

Een teleurstellend begin van de WK-kwalificatie is het wel, want Tsjechië staat slechts 26ste op de Fifa-wereldranglijst, Nederland vierde. En dat terwijl van Parsons wordt gehoopt dat hij de Oranjevrouwen nog een stapje verder kan brengen dan zijn voorganger Sarina Wiegman, die EK-goud en WK-zilver won.

Vooraf had de Brit laten weten dat hij van pressievoetbal houdt. ‘Ons doel is altijd om zoveel mogelijk goede kansen te creëren, volgens mij gaat dit spel erom hoe we zo lang mogelijk op de helft van de tegenstander kunnen zijn.’

Kansen

In dat laatste kreeg hij nog wel zijn zin. Nederland had veruit het meeste balbezit en meestal op de helft van Tsjechië. Kansen waren er ook wel. Parsons telde er zelfs twintig, maar daarvan waren er maar een paar echt goeie. Voor de rust miste Groenen voor bijna open doel en spatte een harde volley van Van der Gragt uiteen op de vuisten van de Tsjechische keeper. Na de rust had Lieke Martens weinig geluk met een schot dat op de kruising eindigde.

Maar echt overtuigend was het op de slotfase na niet. Miedema werd nauwelijks gevonden, de Tsjechische keeper kon een reeks voorzetten makkelijk uit de lucht plukken en na de Tsjechische 0-1 was het lang rommelig. Die goal viel nadat er vlak na rust slordig werd uitverdedigd en de bal bij Juventus-spits Andrea Staskova belandde. Die controleerde de bal knap en schoot langs de handen van Sari van Veenendaal in de verre hoek.

De half valse start kwam na een week waarin Parsons en de spelers heel veel mooie woorden voor elkaar over hadden. ‘Je kunt uren naar hem luisteren’, zei keeper Sari van Veenendaal tijdens een online persmoment. ‘Het is fijn om zo’n stroom met woorden aan te horen die allemaal wel raak zijn.’

Volgens de nieuwe bondscoach, die de komende maanden ook nog werkt voor Portland Thorns in de Verenigde Staten, deed deze groep hem zelfs spontaan zijn jetlag vergeten. ‘Als je een paar uur met deze groep doorbrengt, dan voel je je helemaal levendig.’ In de aanloop naar de wedstrijd met Tsjechië waren ‘excited’ en ‘energy’ de woorden die hij veruit het meest gebruikte.

Speldeprikjes

Als het ging over wijzigingen die hij wil doorvoeren, was hij een stuk minder spraakzaam. Bewust. Hij heeft wel een mening, zei hij, ‘maar die is van achter een laptop’ gevormd en voor hij dingen gaat veranderen wil hij eerst de spelers beter leren kennen. Ook Van Veenendaal zag een trainer die wel ‘hele kleine speldeprikjes’ aan het uitdelen was, maar ‘niet met hele grote stappen hier doorheen gaat denderen’.

Parsons kan op zich ook nog jaren verder met de basis die Wiegman heeft gelegd. Zo’n zes, zeven spelers die in 2017 het EK wonnen vormen nog steeds het hart van het team. Van hen is Sari van Veenendaal (31) het oudst, Barcelona-ster Lieke Martens is 28 en topscorer Vivianne Miedema nog drie jaar jonger.

Maar de Oranjevrouwen zijn wel erg afhankelijk van de goals van Miedema en de creativiteit van Lieke Martens en Daniëlle van de Donk. Als zij slecht in de wedstrijd zitten, dan wordt het vaak moeizaam.

Op de vraag welke jonge talenten hem het meest zijn opgevallen, antwoordde Parsons eerder deze week wel met een stroom van woorden, maar allemaal raak waren ze nou ook weer niet. ‘Veel woorden en ik ben echt je vraag aan het ontwijken’, erkende de Brit, ‘maar hopelijk krijg je een gevoel voor de bewondering die ik heb voor degenen die hier zijn én die er aan komen.’

Verjonging

Zijn voorganger zette al wel de eerste stappen naar verjonging. Jill Roord (24) was er bij het EK in 2017 al bij, maar groeide de laatste jaren uit tot een vaste kracht. Verdedigers Aniek Nouwen (22) en Lynn Wilms speelden zich recent ook in de basis. Ajax-speler Victoria Pelova (22) die er tijdens het WK in Frankrijk ook al bij zat, viel in Japan elke wedstrijd in.

‘Ik sta er nu wel iets anders in dan een paar jaar geleden’, zei de creatieve middenvelder in een telefonisch interview eerder deze week. ‘Ik verwacht meer van mezelf, ik wil wel echt aankloppen.’

Pelova moet op het middenveld wel opboksen tegen een gevestigde naam als van de Donk (30), die deze zomer overstapte van Arsenal naar de Frans topclub Olymique Lyon.

‘Ik heb niet de minsten voor me, dat weet ik’, zegt Pelova. ‘Maar natuurlijk hoop ik met een nieuwe bondscoach op kansen. Je weet nog niet hoe hij denkt, misschien wel heel anders. Ik verwacht geen basisplek, maar ik hoop er wel op. Dat is mijn doel.’

Vrijdag viel ze in de 83ste minuut in, vlak na de 1-1 Miedema. Een paar minuten later schoot ze van afstand op de paal. Een van de vele halve kansen, die symbolisch waren voor deze wedstrijd.

‘Een teleurstellend resultaat, maar een sterk optreden’, hield de bondscoach de moed erin. Goalscorer Miedema was een stuk zuiniger. ‘Met vlagen was het redelijk, maar we hebben maar één grote, grote kans gecreëerd. En met onze kwaliteiten moeten we gewoon winnen.’ Dinsdag volgt tegen het sterkere IJsland – 16de op de Fifa wereldranglijst – al de herkansing.