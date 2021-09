Oranjevrouwen komen na magere kwalificatiestart sterk terug met 2-0-winst op IJsland

Danielle van de Donk tijdens de wedstrijd Nederland-IJsland Beeld Pro Shots / Remko Kool

Misschien kon er bij de Oranjevrouwen ook eens iemand anders scoren, opperde Vivianne Miedema na de magere 1-1 tegen Tsjechië. De topscorer van Oranje kreeg in de volgende interland meteen haar zin. Zonder goals van de spits won Nederland het belangrijke WK-kwalificatieduel tegen IJsland.

Middenvelder Jackie Groenen was met een assist en goal de vrouw van de wedstrijd in Reykjavik, waar het door een stroef veld en harde wind niet makkelijk voetballen was. In de 23ste minuut vond ze met een mooie steekpass Daniëlle van de Donk, die wegdraaide en in de rechterhoek binnenschoot. In de tweede helft schoot Groenen zelf vanaf een meter of twintig heerlijk raak.

Opluchting

De overwinning is een opluchting voor de pas aangetreden bondscoach Mark Parsons. IJsland is op papier de moeilijkste tegenstander in de poule, het land staat 16de op de Fifa-wereldranglijst. Bij zijn debuut vrijdag stelden de Oranjevrouwen nog met 1-1 teleur tegen Tsjechië (27ste). Pas in de slotfase lukte het Vivianne Miedema toen om de gelijkmaker te fabriceren.

Parsons wisselde ten opzichte van die wedstrijd maar één vrouw. Rechtsbuiten Shanice van der Zanden stond niet in de basis, verdedigende middenvelder Sherida Spitse wel. Maar die ene verandering zorgde voor meer positiewisselingen. Het gaf ruimte aan de middenvelders Jackie Groenen en Jill Roord om aanvallender te spelen. En Daniëlle van de Donk, zwervend vanaf rechts, dook overal op. Sowieso werd er voorin meer van plek gewisseld, waardoor het spel minder voorspelbaar werd.

De IJslanders wilden ook wel meer dan alleen verdedigen, waardoor er ook ruimte ontstond om in te duiken. Een enkele keer werd de thuisploeg wat gevaarlijker voor het doel van Sari van Veenendaal, maar defensieve foutjes werden nu niet afgestraft.

Kansen in eigen hand

Na de winst in Reykjavik houdt Nederland alle kansen voor de kwalificatie voor het toernooi in Australië en Nieuw-Zeeland in 2023 in eigen hand. Parsons krijgt bovendien meer tijd om het team te leren kennen. Dat is welkom, want de komende maanden pendelt hij op en neer tussen Europa en Amerika, waar hij nog coach is van de Portland Thorns.

Eind oktober speelt Oranje twee uitwedstrijden, maar die zijn wel tegen de twee zwakke zusters in de groep. Belarus (53ste op de wereldranglijst) en Cyprus (126ste) zouden geen probleem mogen zijn voor Nederland, dat zelf vierde staat. Eind november volgt dan de uitwedstrijd tegen Tsjechië, in april en september volgend jaar zijn de laatste drie wedstrijden.

De 35-jarige Brit volgde na de Olympische Spelen in Japan succescoach Sarina Wiegman op, die nu de Engelse vrouwen traint. Onder haar leiding won Nederland het EK in 2017 en verloor het twee jaar later de WK-finale tegen de Verenigde Staten. Ook op de Spelen, uiteindelijk gewonnen door Canada, was dat land te sterk. Met zijn Amerikaanse ervaring moet Parsons de Oranjevrouwen helpen het gat kleiner te maken.