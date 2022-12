Oranjevoetballers zoeken steun bij God

Veel spelers van het Nederlands elftal zoeken steun bij God. Ze houden religieuze bijeenkomsten in het spelershotel in Doha en lezen de Bijbel. Memphis Depay en Cody Gakpo zijn de gangmakers. ‘Cody heeft ons meegenomen in zijn geloof.’ Ook niet-christelijken zijn welkom.

Na elk doelpunt voor het Nederlands elftal steekt Memphis Depay zijn vingers in zijn oren. Het ongewone gebaar heeft een religieuze betekenis, legde hij eens uit. ‘Ik geef aan dat ik me voor alles afsluit en wijs ook naar de lucht. Daarmee laat ik zien dat ik de Bijbel lees en in het woord van Jezus blijf leven. Voor wat de buitenwereld zegt, ben ik doof en blind geworden.’

Depay, die al sinds 2018 openlijk spreekt over zijn geloof, vierde zijn eerste doelpunt op het WK voetbal in Qatar met Cody Gakpo, die zijn gebaar zaterdag voor het eerst nadeed. Dat is geen toeval. Beide aanvallers zijn de voorgangers en initiatiefnemers van religieuze bijeenkomsten in het spelershotel in Doha, waaraan inmiddels zo’n 15 van de 26 spelers meedoen.

De internationals vragen niet specifiek om hulp voor het winnen van wedstrijden, maar spreken over verzen uit de Bijbel en kerkdiensten die ze gezien hebben op YouTube. Ze overleggen hoe die onder meer kunnen helpen om rust in hun hoofd te krijgen. De druk om te presteren voor het oog van honderden miljoenen tv-kijkers is groot.

Dumfries: ‘Gakpo heeft mij dichter bij God gebracht’

Denzel Dumfries vertelde na zijn uitstekende optreden in de achtste finale tegen de Verenigde Staten spontaan dat Gakpo hem ‘dichter bij God heeft gebracht’. ‘Cody is een heel gelovig mens, de afgelopen dagen hebben we veel met hem gebeden, heeft hij ons meegenomen in zijn geloof. Hoe hij erin staat. De sessies waren heel bijzonder, dat gaf me veel kracht en daar ben ik hem erg dankbaar voor.’

Zo’n grote, diverse groep die zo uitgebreid gezamenlijk bidt, is uitzonderlijk bij Oranje. Coach Louis van Gaal vindt het ‘geweldig’ dat zijn spelers dit samen doen, al is hij er niet bij aanwezig. Van Gaal verkondigde in het verleden meermaals van zijn geloof te zijn gevallen na het overlijden van zijn eerste vrouw Fernanda aan kanker. In het programma Hoge Bomen: ‘Als je vrouw er alles voor doet om te overleven en het lukt niet. En het is zo’n goed mens. Waar is die God dan?’

Ook niet-christelijken zijn welkom bij de hotelsessies, vertelde Frenkie de Jong dinsdag. ‘Er zijn jongens die gaan, omdat ze het fijn vinden om bij elkaar te zijn, voor de wedstrijd. Ik heb er ook wel eens over nagedacht om te gaan. Maar tot nu toe heb ik dat plan niet doorgezet.’

Het lijkt een toevallige samenloop van omstandigheden dat veel spelers behoefte hebben aan gezamenlijk bidden. Justin Timber, Cody Gakpo en Stefan de Vrij kregen het christelijke geloof van huis uit mee. Anderen, zoals Depay en Wout Weghorst, zijn er pas later in hun leven serieus geïnteresseerd in geraakt.

Depay vertelde eerder aan de Volkskrant dat hij in 2016 door ‘iemand’ naar God werd gebracht. ‘Daardoor ben ik veranderd in positieve zin. God was er altijd al voor mij. Ik was er alleen niet voor hem. Hij maakt het me heel makkelijk.’ Weghorst ontdekte religie tijdens een wandeling in zijn geboortedorp Borne, vertelde hij eerder aan de Volkskrant. ‘Er was een kapelletje. Daar ben ik eens gaan kijken, en dat beviel me. Ik vind het prettig dat daar boven iemand is.’ De lange spits heeft op zijn arm een gebed laten tatoeëren. Als hij kan, gaat hij naar de kerk.

Aanvoerder Virgil van Dijk postte na te zijn hersteld van een zware knieblessure op Twitter twee bijbelteksten op Twitter. Reservespeler Noa Lang liet afgelopen week pas voor het eerst in religieuze zin van zich horen op social media (‘God’s Timing’).

Gakpo: ‘Ik probeer iedere dag de Bijbel te lezen’

PSV’er Gakpo en Ajacied Timber nemen de Bijbel overal mee naartoe en stuurden elkaar al voor het WK bijbelteksten toe. Ze willen samen naar de kerk van Gakpo gaan. Die kerk is in Roermond en heet Forum. Gakpo ontmoette de pastoor ervan ‘op een bijzondere manier’. ‘Hij vroeg me eens langs te komen. Ik ervaarde rust en tevredenheid,’ zei hij in het programma Tiki Taka Touzani waarbij hij met presentator Soufiane Touzani naar zijn kerk ging.

Eerder zei Gakpo tegen magazine Helden over zijn geloof: ‘Ik probeer iedere dag de Bijbel te lezen, bid iedere dag, ga graag naar de kerk en lees veel boeken over het geloof. We spreken ook vaak met spelers onderling over het geloof. Hoe we passages uit de Bijbel interpreteren die situaties uit het leven omschrijven. Dat delen we met elkaar. Het schept een band als je elkaar nog niet zo goed kent.’

Gakpo organiseerde al eens een kerkdienst in een ruimte in het Philipsstadion van zijn club PSV. ‘Natuurlijk ging het over God, maar het was niet heel bijbels,’ vertelde toenmalig PSV-directeur Toon Gerbrands die hielp de dienst faciliteren en erbij aanwezig was aan Voetbal International. ‘Het was een hele, blije open bijeenkomst met veel vrolijk gezang. Vier mensen die eerst niet gelovig waren, zagen er toen het licht en één begon zelfs te huilen en werd in de gemeenschap opgenomen.’

Depay is ervan overtuigd dat hij als beroemde voetballer dankzij het geloof een bijdrage kan leveren. Hij zei in 2018 tegen de Volkskrant: ‘Ik inspireer veel mensen, vooral de jonge generatie. Mensen zeggen dingen tegen me die ze tegen een ander niet durven zeggen. Het is mooi om iemand te helpen.’

Met medewerking van Willem Vissers