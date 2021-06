Oranje zou het EK gaan winnen, vanuit een andere dimensie had Ruud Gullit het aangekondigd op een hamburger

Een van de meest positief ingestelde mensen die ik ken, voetbalverslaggever Willem Vissers van de Volkskrant, sloot woensdag in Loulé zijn stuk over de oefenwedstrijd Nederland-Schotland chagrijnig af met een vijfletterwoord dat je niet vaak aantreft in de krant. Dat woord was pffff.

Ongeloof (over het waardeloze spel van Oranje tegen een land uit de B-categorie dat zich deze eeuw nog niet had geplaatst voor de eindronde van een EK of WK en zeven spelers miste), verveling (er gebeurde niet veel) en opluchting (dat het was afgelopen), alles zat er in. Pffff was ook een zorgwekkende waarschuwing. Het gaat helemaal mis.

Tegelijkertijd laait de Oranjekoorts op. Oranje, de kleur, domineert ouderwets het tv-scherm. Wesley Sneijder is de nieuwe Koning Toto, met Jack van Gelder aan zijn zijde want ook bij hem moet de schoorsteen blijven roken. André ‘Dreetje’ Hazes werd het zingende boegbeeld van drogisterijketen Kruidvat en prijst een gouden ketting aan, met de letters ‘Oranje’.

Albert Heijn gaat elke avond los, Lidl hees Rafael van der Vaart in een mal pakje en vulde de schappen met oranje toiletpapier. Jumbo gooit na het succes van de Roy Donders juichcape uit 2014 een Snollebollekjes juichcape in de strijd. Virgil van Dijk laat een ongezonde maaltijd (pizza) bezorgen via thuisbezorgd.nl en Marco van Basten en Wim Kieft doen voor de Staatsloterij een poging 1988 naar 2021 te transformeren.

Het hoort er allemaal bij. De aanvoerder in 1988, Ruud Gullit, was deze week weer te zien met snor en rastakapsel, op een hamburger. De hamburger lag in Heiloo op een barbecue. De gelijkenis was treffend, de kolen hadden op de hamburger precies de tronie van Gullit geroosterd. Een mirakel, dat was het.

Het Noordhollands Dagblad ging langs bij de drie mannen die dit wonder hadden aanschouwd en het toevallig ook op een filmpje hadden vastgelegd. De krant noteerde gretig dat dit een voorteken moest zijn. Oranje zou het EK gaan winnen, vanuit een andere dimensie had Gullit het aangekondigd.

De Telegraaf nam het stuk integraal over. De lol was er wel vanaf toen Calvé Sauzen het filmpje op Instagram deelde. Het was gemaakt als aankondiging van een prijsvraag, het ging om die sauzen.

Niet veel is wat het lijkt. Op het eerste gezicht zijn we teruggekeerd naar het oude normaal, met merendeels dommige, maar vrolijke tv-reclames en spaaracties van supermarkten. In de commentaren van de volgers van het Nederlands elftal gaat het zoals altijd tot vervelens toe over de tactiek die de bondscoach heeft gekozen, deze keer vijf-drie-twee.

Het is EK-weer geworden en Oranje heeft het traditionele trainingskamp achter de rug, inclusief een paar kleine relletjes. Iedereen speelt zijn vaste rol, maar het enthousiasme doet gekunsteld aan. Deze Oranjekoorts komt uit een laboratorium, zeg maar, het laboratorium van reclamebureaus en de media. Het EK leeft niet.

Dat is ook niet zo vreemd, in een slotfase van een pandemie en met coronarestricties in de stadions. De UEFA maakte bovendien de afgrijselijke vergissing om de wedstrijden overal en nergens te laten spelen. Lang niet iedereen is ervan op de hoogte dat de openingswedstrijd, vrijdag, Italië - Turkije is, in Rome, en dat voor Nederland het toernooi op zondag 13 juni begint, met een wedstrijd in Amsterdam tegen Oekraïne.

Tot overmaat van ramp is bondscoach Frank de Boer de regie kwijt. Daarmee - en dat is net zo erg - brokkelt zijn gezag af. Hij is weer de voetballer uit zijn vroege jaren: elke wedstrijd een foutje. De Boer is een ontzettend onhandige man.

Of hij geschikt is als bondscoach zal pas de komende weken blijken, maar de voortekenen zijn ongunstig. De Gullit-hamburger was nep, geen omen. Alles wijst er op, dit gaat helemaal mis.