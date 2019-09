Oranje wint na opwindende tweede helft van Duitsland en zet forse stap op weg naar EK voetbal 2020

Donyell Malen heeft de 2-3 binnengeschoten en viert dat met Wijnaldum en Babel. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het was alsof opeens een vuur oplaaide, een vuur van voetbal en passie, een vuur dat het stadion vulde voor een allengs meeslepender duel tussen Duitsland en Nederland. Vrij vervelend tot de rust, opwindend in het kwadraat daarna, met een uitslag om te zoenen: 2-4.

Die derde goal, wat een afronding: de steekpass van Memphis Depay, het geniale voorzetje, het wippertje van Georginio Wijnaldum, de afronding van de ingevallen debutant Donyell Malen. Schitterend, fantastisch. Het was ook een beloning voor het voetbal, als spel. Met de invallers Davy Pröpper en Malen kwam meer voetbal in de ploeg, meer lef, meer creativiteit, ten opzichte van Marten de Roon en Denzel Dumfries. De gepassioneerde aanval versloeg de voorgenomen controle van Duitsland. Dat was verdiend.

Lange tijd armoede

Geregeld is de laatste tijd de rijkdom van het Nederlandse voetbal bezongen: Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt. Vrijdag was het woord lange tijd aan de armoede. Oranje was te lang de onbeholpenheid van Dumfries. Ballen van de voet laten stuiten, moeite hebben met een korte dribbel. Het was soms pijnlijk om te aanschouwen. Misschien was het geen toeval dat de 1-1 viel in de minuut na de wissel van Dumfries.

Nederland was ook Frenkie de Jong met zijn spelverdeling, Depay met zijn onverwachte acties, de nooit opgevende Ryan Babel, de strijd. En het was vooral het initiatief van Oranje contra het afwachten van Duitsland. Drie gespeeld dus in de reeks van acht duels, zes punten. Nederland ligt op koers voor het bereiken van het EK, met nog vijf duels te spelen: tegen Estland (maandag in Tallinn, later thuis), Noord-Ierland (uit en thuis) en Wit-Rusland. Twee landen plaatsen zich rechtstreeks.

Frenkie de Jong scoort de 1-1. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

De vierde ontmoeting in een jaar tussen de rivalen was aanvankelijk een vervelende wedstrijd als kijkspel, omdat Nederland toen gewoon niet goed genoeg was. Duitsland is net als Nederland een elftal in opbouw. Het imposante balbezitspel van het team van Joachim Löw van een paar jaar geleden is ingeruild voor een soort countervoetbal uit vroegere jaren. Het was soms bizar om te aanschouwen, hoe het stadion stilviel omdat Duitsland gewoon bleef staan, zonder initiatief, en toekeek hoe Nederland de bal rondspeelde op het eigenlijk te slechte veld.

Nederland is gelauwerd en gelouterd. Virgil van Dijk en Frenkie de Jong zijn onderscheiden met Europese prijzen, tien van de spelers in de basisploeg van trainer Ronald Koeman voetballen in de Champions League. Maar wil het elftal een volgende stap zetten, naar de regionen van de wereldtop, dan zijn uiteindelijk betere voetballers nodig dan Dumfries, De Roon, Quincy Promes of Babel, al werken ze allemaal hard en zag Babel zijn beulswerk beloond met een voorzet op de 1-1.

Grandioze afloop

Wie weet breekt Malen door, debutant vrijdag. Het totaal moet nog beter, maar de afloop was grandioos. Duitsland wachtte op wat niet komen ging, trok twee linies op voor doelman Manuel Neuer en ving de creatieve ingevingen van Oranje op die tot de rust meestal uitbleven. En loerde op de counter. Bij de eerste scherpe tegenaanval was het meteen raak. De pass van Joshua Kimmich spleet de linkerflank van Nederland, waarbij vooral Promes een wat ongelukkige indruk maakte omdat Lukas Klostermann bij hem wegsprintte. Doelman Jasper Cillessen kon diens schot onvoldoende tegenhouden. Serge Gnabry scoorde. Nederland had dus vaak de bal en kreeg nauwelijks kansen.

Droomdebuut: Donyell Malen scoort de 3-2 in zijn eerste interland. Beeld AFP

In de eerste fase na rust leek Duitsland de strijd te beslissen. De Ligt en Van Dijk wisten ternauwernood treffers te voorkomen. Daarna stond Oranje op imposante wijze op. Eerst stopte Neuer een fantastisch schot van Georginio Wijnaldum, onvermoeibaar als altijd, even later viel de gezien het spelbeeld verdiende gelijkmaker. Kort na de dubbele wissel (Malen en middenvelder Pröpper vervingen dus Dumfries en De Roon), scoorde Frenkie de Jong voor het eerst als international. Na de voorzet van Babel gleed de Duitser Jonathan Tah uit en was de Jong verdediger Nico Schulz te vlug af, waarna hij beheerst scoorde.

In de beste fase van Nederland viel ook de 1-2. Eerst stopte Neuer de kopbal van Virgil van Dijk na een voorzet van Daley Blind, in de rebound legde Depay de bal slim voor, waarna Tah die nogal vreemd in het eigen doel liep. Een strafschop was de inleiding voor 2-2. De bal viel ongelukkig op de hand van De Ligt, waarna Kroos scoorde. Het mooie was dat Oranje geen genoegen nam met een gelijkspel, wat ook een goed resultaat was geweest. En toen kwam dus dat hoogtepunt van de avond, de 2-3, na de prachtige aanval met Malen als eindpunt; en Wijnaldum maakte nog 2-4, na een scherpe counter.