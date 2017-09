Oranje wint met 3-1 van Bulgarije, maar ziet Zweden verder weglopen

Het verschil in punten blijft drie, terwijl het doelsaldo van de Zweden inmiddels zes doelpunten beter is. Op 7 oktober speelt Nederland in Borisov tegen Wit-Rusland, terwijl Zweden dan Luxemburg ontvangt. Drie dagen later volgt het laatste waarschijnlijk beslissende duel tussen Nederland en Zweden in de Johan Cruijff Arena om de tweede plaats die mogelijk recht geeft op play offs.



Luxemburg zal Oranje dus moeten helpen, want tot een ruime zege lijkt het Nederlands elftal ook onder bondscoaches Advocaat en Gullit niet in staat, zo bleek tegen Bulgarije, dat weinig energiek voor de dag kwam, maar amper grote kansen weggaf en zelf nog wel vaker dan eenmaal had kunnen scoren.