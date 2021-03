Oranje vraagt voor aanvang kwalificatieduel tegen Letland aandacht voor migranten in Qatar

Het Duitse voetbalelftal maakt een statement over de mensenrechten in Qatar. Beeld AFP

Verdediger Matthijs de Ligt zei vrijdag dat donderdag na overleg in de spelersraad is besloten iets te doen, toen ook Virgil van Dijk aanschoof in de digitale meeting, de aanvoerder die herstelt van een blessure en hoopt het EK nog mee te maken, al is die kans niet groot. ‘Het is een gevoelig onderwerp, een heel lastige situatie over de rechten van de arbeiders. We hebben er al veel over gesproken’, aldus De Ligt. ‘Wat we doen, zullen jullie morgen wel zien. We hopen dat het goed overkomt.’

Die indruk dat de omstandigheden heel erg op het gemoed van de spelers drukten de afgelopen tijd, bestond niet. Bij de constructie van de WK-infrastructuur zijn volgens de Britse krant the Guardian mogelijk al 6.500 immigranten omgekomen. Aanvoerder Georginio Wijnaldum en bondscoach Frank de Boer kwamen dinsdag moeizaam tot het formuleren van een helder standpunt.

Het is, zo bleek, in de afgelopen tijd nooit zo’n onderwerp geweest bij Oranje. Mede door de recente golf van berichten en publiciteit zijn de spelers nu op het spoor gezet. De Ligt: ‘We hebben het eerst besproken in de groepsapp. Het is actueel, nu we geluiden hoorden dat het een discussie is in de media. Daarom hebben we met de spelersraad besloten er extra aandacht aan te geven. Deze beslissing hebben we met zijn allen genomen. Iedereen staat er achter.’ De spelersraad bestaat uit Van Dijk, De Ligt, Wijnaldum, Daley Blind en Memphis Depay.

Matthijs de Ligt Beeld REUTERS

Voor de eerste WK-kwalificatieronde voerden de Noren en Duitsers reeds actie, door speciale T-shirts te dragen voor de aftrap van duels met Gibraltar en IJsland. Nederland vond het niet nodig al voor de aftrap in Turkije iets te doen. Dat heeft dus vermoedelijk te maken met het feit dat de zaak pas donderdag in breder verband is besproken. Ook Memphis zei donderdag in een gesprek met verslaggevers dat voetballers in deze drukke tijden vooral leven bij de dag, en dat Qatar ook in Frankrijk bij zijn club Lyon nog nauwelijks een thema is. Volgens een woordvoerder van de KNVB is het ook logischer een gebaar te maken voor een thuiswedstrijd. De bedoeling is dat bonden de protesten steeds duidelijker uitdragen door samen op te trekken. Bondscoach Frank de Boer: ‘En het is aan de Fifa om krachten te bundelen. Niet aan mij.’

Nederland ontvangt zaterdag om 18.00 uur Letland, in de tweede wedstrijd voor de WK-kwalificatie, nadat het eerste duel met 4-2 verloren ging tegen Turkije. De Letten verloren hun openingswedstrijd thuis van Montenegro. Het is de eerste wedstrijd voor Frank de Boer met publiek, want in de Johan Cruijff Arena mogen in een experiment van Fieldlab 5000 toeschouwers naar binnen, die allemaal zijn getest op corona. De andere primeur rond de wedstrijd is dat voor het eerst een duel van Oranje onder leiding staat van een vrouwelijke scheidsrechter, te weten Stéphanie Frappart uit Frankrijk.