Oranje voetbalsters winnen onhandig tussendoortje tegen Belarus (3-0)

Lineth Beerensteyn en de Belarussische Julia Slesarchik tijdens de kwalificatiewedstrijd. Beeld Pro Shots / Remko Kool

Zonder al te veel franje, maar ook zonder veel problemen, klaarde Nederland het onhandige tussendoortje tegen Belarus. Nu de WK-kwalificatiewedstrijd is gewonnen, kan de ploeg zich weer helemaal richten op de voorbereiding op het EK in Engeland.

Nederland scoorde in een lege Grolsch Veste al in de dertiende minuut toen Jill Roord een voorzet van Lieke Martens binnen tikte. Ook daarna waren er genoeg kansen en vooral Martens zorgde geregeld voor dreiging, maar een bevrijdende tweede goal bleef in de eerste helft nog uit.

Spannend werd het niettemin geen moment, want de Belarussen zagen het Nederlandse doel alleen van grote afstand. Na een klein uur kopte verdediger Aniek Nouwen toch de 2-0 binnen uit een vrije trap van Sherida Spitse. Lineth Beerensteyn schoof in de slotfase nog de 3-0 langs de keeper, na opnieuw een assist van Lieke Martens.

Opsteker

Het goede spel van de rechtsbuiten van Paris St-Germain, die de laatste maanden tobde met blessures, is een opsteker. Bovendien kon topscorer Vivianne Miedema weer vanaf het begin meedoen; vrijdag tegen Engeland was ze nog niet fit genoeg om te starten.

Voor de kansen op prolongatie van de EK-titel zegt deze zege verder weinig, daarvoor is Belarus te zwak. De ploeg van bondscoach Mark Parsons vinkte vooral een onderwerp af van het problemenlijstje. Daar staan nog wel wat puntjes op, want vrijdag zakten de voetbalsters in het laatste half uur van de oefenwedstrijd tegen Engeland nog volledig door het ijs.

Nederland speelt 9 juli de eerste wedstrijd op het EK tegen het sterke Zweden en treft daarnaast in de groep ook nog Portugal en Zwitserland. Zaterdag oefenen de voetbalsters nog tegen Finland. Weer in de Grolsch Veste die dan wel vol zal zitten.

De tribunes waren nu leeg, omdat de KNVB zo min mogelijk aandacht wilde geven aan deze wedstrijd. Die moest op dit voor Nederland ongelukkige moment worden gespeeld, omdat de KNVB eerder weigerde aan te treden tegen Belarus. Na de invasie in Oekraïne besloot de bond geen wedstrijden meer te spelen tegen Rusland én diens bondgenoot Belarus.

Dat besluit werd gesteund door de spelersraad, maar ging wel een stap verder dan de UEFA en de FIFA, die alleen Rusland in de ban deden. Omdat de internationale bonden niet te vermurwen waren en de andere landen wel tegen Belarus speelden, kwamen de bond en de spelers klem te staan.

Principes

Niet spelen zou op zijn minst punten kosten en die kunnen de voetbalster in de race om het WK niet missen. Uiteindelijk won de wens om in Australië en Nieuw-Zeeland het van de principes. Een boycot had toch geen effect, constateerde de KNVB, ‘terwijl deelname aan een WK een brede impact heeft op het gehele Nederlandse vrouwenvoetbal’.

Nederland staat na de overwinning weer eerste in de groep, maar IJsland heeft een wedstrijd minder gespeeld en kan op een punt voorsprong komen. Op 6 september staan de twee landen tegenover elkaar. Nederland moet dan winnen om zich direct te plaatsen voor het WK, anders wacht een play-off.