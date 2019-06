Oranje verslaat Kameroen: een prachtgoal, ontiegelijk slecht voetbal en plaatsing voor de achtste finales

Vivianne Miedema scoorde twee keer, waardoor ze topschutter aller tijden is van Nederland, met 60 doelpunten in 77 interlands. Maar de vorm, het spel, het zal aanmerkelijk beter moeten, wil Nederland een kans maken als straks de werkelijk goede tegenstanders zich aandienen op het mondiale platform. De zege zaterdag was verdiend, maar in het spel zitten zoveel mislukkingen en foute passes dat het niet eeuwig zo kan doorgaan. Het voetbal op het gewonnen EK van 2017 was oneindig veel beter, al verliep ook toen de poulefase redelijk stroef en viel het meest te genieten van de latere wedstrijden tegen Zweden, Engeland en de finale tegen Denemarken.

Lieke Martens dribbelt soms onweerstaanbaar, maar is veel minder zichtbaar dan voorheen. Shanice van de Sanden is al twee keer gewisseld en dat is best te begrijpen. Daniëlle van de Donk, soms zo gracieus en slim in haar passing, loopt onzichtbaar tussen de linies. Vooral het middenveld is het ritme kwijt, met de trage Sherida Spitse en de voor haar begrippen veel balverlies lijdende Jackie Groenen, waardoor de voorhoede minder aan bod komt en de druk op de matige defensie toeneemt.

Vivianne Miedema knikt de 1-0 binnen. Beeld AFP

Vreemd is dat, dat na een goede start en een schitterende dribbel van Lieke Martens ineens bijna niets meer lukt op deze zaterdag, de dag waarop stadion Hainaut oranje ziet van de zon en de duizenden supporters uit Nederland, in een karavaan naar Noord-Frankrijk getrokken. Het duel ontwikkelt zich tot een irritante botsing van stijlen, waarbij Nederland zich geen raad weet met het fysiek sterke Kameroen.

Nauwelijks een goede pass is te zien, telkens glijden spelers uit of maken ze rare blunders. Er zijn keiharde, soms lompe overtredingen. De scheidsrechter weet het eigenlijk ook niet meer. Kortom: de wedstrijd is in het onderhand nationale debat over het niveau van vrouwenvoetbal voer voor de critici. Het is niet om aan te zien, het krijgt te veel aandacht.

En dan, op het moment dat de gedachte aan een fijne versnapering allang heeft postgevat, is daar opeens zo’n perfecte aanval, beginnende met de strakke crosspass van Sherida Spitse, de controle op de borst van Shanice van de Sanden, gevolgd door de eentwee van Van de Sanden met Jackie Groenen. De voorzet van de snelle rechtsbuiten is nu wel goed, net als de gecontroleerde kopbal van Vivianne Miedema, voor haar eerste goal van het toernooi. Bovendien haar 59ste doelpunt als international, waarmee ze recordhouder Manon Melis alvast evenaart.

Lieke Martens ontwijkt een tackle van Christine Manie van Kameroen. Beeld EPA

Het doelpunt zou Nederland rust kunnen geven, maar dat gebeurt totaal niet. Twee minuten later is het zelfs 1-1, als de snelle linksbuiten Gabrielle Onguene goed anticipeert op een pass vanaf het middenveld. De bal stuit op het stroeve veld terug met effect, waardoor de kleine aanvaller doelman Sari van Veenendaal verrast en knap met links binnenschiet.

Kort na rust staat Nederland weer voor, dankzij een doelpunt met hoog slapstickgehalte. Spitse schuift een vrije trap langs een tweevrouwsmuurtje. Niemand bij Kameroen let op rechtsachter Desiree van Lunteren, die vrij kan voorzetten. Verdediger Dominque Bloodworth mist, maar krijgt de bal kolderiek terug omdat Abam de bal verkeerd wegtrapt: 2-1.

Vivianne Miedema viert de 3-1, haar tweede goal. Beeld EPA

Eindelijk raakt Oranje, met vanaf het begin erdediger Anouk Dekker in plaats van de geblesseerde Stephanie van de Gragt, een heel klein beetje los van zijn eigen ongemak, met een paar kansen op 3-1. Maar voordat het zover is, is het eerst bijna 2-2, Onguene, uitgefloten omdat ze vaak op de grond ligt maar de beste speelster op het veld, passeert Bloodworth, die net geen strafschop weggeeft. Onguene legt terug op Akaba, die via het been Van Lunteren net naast schiet.

Even later scoort Miedema de bevrijdende 3-1, met een haar typerend, strak schot, waardoor ze nu alleen topschutter is van Oranje. Donderdag is de laatste groepswedstrijd van Oranje, in Reims tegen Canada. Een plaats bij de beste zestien van het WK is zeker. Nu nog beter voetbal.