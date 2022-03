Oranje-vedette Arnout ‘Danjumagic’ Groeneveld zoekt zijn plaats in een nieuwe generatie spitsen

Op de training van Oranje zoekt Arnaut Danjuma Groeneveld oogcontact met de bal. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Hij praat zoals hij voetbalt: snel, vrolijk, met een aanstekelijke lach als dribbel tussen twee zinnen. Arnaut Danjuma Groeneveld beschouwt in het digitale gesprek met verslaggevers de ontwikkeling van de moderne aanvaller, de alleskunner: het type Kylian Mbappé of Erling Haaland. Snel, sterk en behendig.

‘Er komt een nieuwe generatie spitsen aan. Kijk naar Mbappé en Haaland. Veel loopacties in de diepte, op het juiste moment vertrekken. Het spel goed analyseren en weten wanneer je diep moet gaan of juist wat uitzakt. Als ik dat kan combineren met wat ik altijd deed aan de linkerkant, voegt dat veel toe aan mijn arsenaal.’

Bij zijn club Villarreal is hij dagelijks bezig met een spitsentrainer. ‘Ik analyseer veel en ben me bewust van wat beter moet. Ik probeer kritisch te blijven en ben ervan overtuigd dat ik nog veel meer in mijn lijf heb.’ Hij is een aantrekkelijke voetballer, relatief onbekend in Nederland omdat zijn loopbaan zich grotendeels in het buitenland afspeelde. Geboren in Lagos, Nigeria, getogen in Oss, in de jeugd gevoetbald bij PSV, via NEC naar Club Brugge, Bournemouth en Villarreal, dat hem afgelopen zomer voor 24 miljoen euro aantrok, als grootste transfer in de clubgeschiedenis.

Danjumagic

Op sociale media komt de term ‘Danjumagic’ geregeld voor, als kruising tussen zijn naam en magie. ‘Dat begon in Engeland, bij Bournemouth. Naarmate ik groeide, groeide het mee en kom ik er niet meer van af. Daarom heb ik het maar omarmd.’

Vader Cees werkte in Nigeria en ontmoette moeder Hauwa. De ouders zijn inmiddels gescheiden. Vader, zijn grootste supporter, vond het mooi als ook de naam Groeneveld voorkwam, naast ‘artiestennaam’ Danjuma, en dus heeft hij als enige twee regeltjes in het met de tabulator opgestelde schema op de namenlijst van de KNVB. Op regel 1 Arnaut Danjuma, op regel 2 Groeneveld. Weer die lach: ‘Om het voor iedereen makkelijk te maken: Arnaut is mijn voornaam en Danjuma mijn achternaam.’ Of zijn tweede voornaam? ‘Ik ben het bijna zelf kwijt. In mijn paspoort staat ook Groeneveld.’ Danjuma betekent ‘geboren op vrijdag’. Hij is moslim. Op Twitter staat onder zijn naam: Alhamdulillah (Allah zij geprezen). Op Instagram: La hawla wala quwwata illa billah (Geen kracht zonder Allah).

Veel aanvallers van Oranje zijn momenteel reserve of draaien niet optimaal, Groeneveld is de man in vorm, met acht goals in de Spaanse competitie en vijf in de Champions League. Hij is als slechts één van de drie Nederlandse internationals, met Virgil van Dijk (Liverpool) en Nathan Aké (Manchester City), nog actief in het belangrijkste clubtoernooi. In het 4-4-2 bij Villarreal is hij een van de spitsen, diep, liefst vanaf de linkerkant. In het ook gebruikte 4-2-3-1 is hij de meest links opgestelde aanvaller. Het maakt hem niet zoveel uit, ook niet voor zijn eventuele rol bij Oranje, al is de linkerflank zijn favoriete uitgangspositie.

Mooie partijen

Hij blijft bescheiden. ‘We hebben mooie partijen neergezet en er komen mooie partijen aan. We moeten nu even tegen Bayern München...’, en dan barst hij in lachen uit, denkend aan de komende confrontatie met favoriet Bayern in de kwartfinales. Juventus werd vorige week uitgeschakeld, na 1-1 thuis en 0-3 in Turijn. ‘We wisten dat het publiek daar snel kritisch is op de spelers en dat we ruimte zouden krijgen als we zonder tegengoal de tweede helft konden ingaan. Dat ging precies volgens plan.’ Hij maakte de 0-3, uit een strafschop.

Nu wil hij, na vijf interlands en twee goals, meedoen tegen Denemarken en Duitsland, twee oefenduels op weg naar het WK in november en december. ‘Als ik in Nederland kom, voelt dat als thuiskomen. In het buitenland word je toch minder gevolgd door je eigen land. Nu kan ik weer mooi aan mijn naam werken.’

Hij verheugt zich op het WK in Qatar, het eerste in een moslimland, al wil hij over Qatar als organisator weinig zeggen. ‘Het WK heeft voor mij weinig met religie te maken, al wordt het gespeeld in een moslimland. Als ik op vakantie ga of op bedevaart naar Saoedi-Arabië, omdat daar meer moskeeën zijn, is het wat anders. Voor het voetbal maakt het mij weinig uit of je in een islamitisch of in een ander land speelt. Je moet zorgen dat je wedstrijden wint, of er nu een kerk staat, een moskee of een synagoge.’