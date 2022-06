Oranje treft Wales op een wolk van geluk, Bale-bier vloeit rijkelijk

Gareth Bale viert de treffer tegen Oekraïne waarmee hij Wales voor het eerst in 64 jaar naar een WK loodste. Beeld AFP

Bale ale, oftewel bier van Bale, is alleen verkrijgbaar in Elevens Bar and Grill, de pub van Gareth Bale tegenover het kasteel van Cardiff. Verkrijgbaar in een speciale box voor twaalf pond, met twee flesjes en een glas. Of gewoon van de tap. Bale juicht extatisch op het etiket, zoals hij dat zondag deed na de eerste plaatsing van het landje voor het WK in 64 jaar.

Wales droomt rechtop. ‘Het is ongelooflijk, maar realiteit’, zegt bondscoach Rob Page in een golfresort buiten de stad, na een euforisch feest dat hij nooit zal vergeten. Daarbij hunkert Cardiff naar Gareth Bale. Komt de stervoetballer na zijn vertrek bij Real Madrid naar huis, naar de club uit de stad waar hij is geboren en getogen, tot de verhuizing naar Spurs op zijn zestiende? Bale besloot pas na eventuele plaatsing voor het WK serieus na te denken over zijn toekomst. Cardiff is een optie, al speelt de club in de Championship. ‘Gareth heeft me nog niet verteld waar hij heen gaat’, aldus Page op de eerste van veel vragen over Bale.

Kippevel opwekkend

Met ongekende hoeveelheden gingen Bale-bier en andere merken pils door de leidingen van de tap, na de beslissende zege op Oekraïne zondag, na de door Jarmolenko ongelukkig verlengde vrije trap van Bale, de eerste voetballer die de transfersom van 100 miljoen passeerde. Bale ging zondag voor tijdens de kippevel opwekkende samenzang, waar het volk tot tranen toe was geroerd toen de spelers met folkzanger Dafydd Iwan het Keltische lied Yma o Hyd aanhieven.

Op maandagavond, 24 uur na het volksfeest, zijn de straten vrijwel uitgestorven, volgens perschef Owain Harris van de voetbalbond vanwege het grote aantal katers. Pub Elevens is leeg. Bedrijfsleider Beth Cook laat een foto zien waarop ze poseert met Bale, tijdens het feest op de bovenverdieping. ‘Ik denk dat Gareth één biertje heeft gedronken. Hij is een echte sportman.’

Overal hangen shirts en andere relikwieën. In een glazen box staat de replica van de beker voor de Champions League, van de finale tegen Juventus uit 2016, een van de vijf keer dat Bale de trofee won. Gesigneerde shirts van Bale zelf, Pelé, Maldini, Ronaldo. Op de gang naar de toiletten hangt Bergkamp tussen Curry (basketbal) en Baresi.

Afscheid in stilte

In het café hangt ook de foto van de spectaculaire omhaal van Bale tegen Liverpool, in de finale van 2018. Het afscheid van Bale bij Real Madrid voltrok zich onlangs in stilte, ook omdat hij nooit echt Spaans leerde, golf soms belangrijker leek te vinden dan voetbal en door blessures grofweg de helft van de duels miste. Hij is niet fit genoeg voor zoveel wedstrijden op rij. Page: ‘Ik zal ervaren spelers rust geven tegen Nederland. Jongeren krijgen de kans ervaring op te doen.’

Over het belang van Bale: ‘Dat is immens. Niet alleen door zijn klasse op het veld, ook door de professionele cultuur die dankzij hem is gegroeid binnen onze bond. Hij heeft ongelooflijke invloed als modelprof.’ De jonge international Brennan Johnson: ‘Op de bank let ik altijd op wat Gareth doet. Hoe hij passeert en zich opstelt.’

Belangrijke doelpunten

Bale maakte de belangrijke doelpunten, zoals een vrije trap in de kruising tijdens de vorige play-off tegen Oostenrijk. Met hem is geschiedenis geschreven. Op het vorige WK met Wales ging de kwartfinale verloren van Brazilië, met een goal van de toen 17-jarige Pelé. Op een terras zegt Roy Hill dat hij is geboren in dat jaar, in 1958. Sorry voor Bale, maar Pelé blijft zijn favoriete voetballer, hoe gelukkig hij ook is met al die verse verhalen voor de eeuwigheid. ‘Een vriend vertrok zondag om drie uur richting stadion. Na de wedstrijd ging hij naar de pub. Om 22.00 uur liep hij naar huis, maar hij hoorde gezang in een ander café en stapte naar binnen. Daarna is hij nog naar een feest gegaan bij iemand thuis. Zijn vrouw vond hem de volgende dag slapend op de bank, met zijn kleren aan.’

Overal zijn ze blij en trots met Bale, al is dinsdag niet de beste dag om een spontaan bezoek te brengen aan Whitchurch High School, zijn middelbare school van vroeger. Een rondleiding langs de Wall of Fame, met foto’s van ook Geraint Thomas (wielrennen) en Sam Warburton (rugby), is onmogelijk. De examens voor de kinderen in uniform zijn in volle gang. De sportvelden zijn geweldig. Leraar gymnastiek Gwyn Morris vertelde in 2013 aan de Volkskrant dat Bale goed was in elke sport, dat hij als 14-jarige de 100 meter liep in 11,4 seconden. Morris liet linkspoot Bale soms alleen voetballen met zijn rechterbeen, omdat het anders te makkelijk voor hem was.