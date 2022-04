Oranje treft met Qatar, Ecuador en Senegal onbekenden op WK

Fifa-voorzitter Gianni Infantino (tweede van links) deelt het enthousiasme van de Qatarese emir Tamim bin Hamad al-Thani (r). Beeld AFP

Vrijdag, bij de loting in Doha, bleek dat Nederland op papier een gunstige loting had, met de nummers 20 (Senegal), 46 (Ecuador) en 51 (Qatar) van de wereldranglijst als tegenstanders in groep A. Afrika, Zuid-Amerika, Azië. Geen enkele Europese tegenstander dus. De volgorde van de duels is: 21 november Senegal, 25 november Ecuador, 29 november Qatar. Mocht Oranje de achtste finales bereiken, dan volgt een ontmoeting met de groep van Engeland, de Verenigde Staten, Iran en de winnaar van de Europese play-off (Wales, Oekraïne of Schotland), die is uitgesteld vanwege de oorlog in Oekraïne.

Openingswedstrijd

De groepswedstrijd van Nederland tegen Senegal is de openingswedstrijd van het toernooi geworden in plaats van het duel tussen thuisland Qatar en Ecuador. De wereldvoetbalbond FIFA maakte dat vrijdagavond bekend.

Doorgaans wordt het openingsduel van een WK gespeeld door het organiserende land. Uit de vrijdagavond laat gepubliceerde aanvangstijden van de wedstrijden blijkt dat Nederland op maandag 21 november om 11.00 uur tegen Senegal het WK begint en thuisland Qatar om 17.00 uur tegen Ecuador aftrapt.

Debutant Qatar

Het is frappant dat Louis van Gaal vooraf voorspelde dat Nederland in de groep zou belanden bij Qatar, dat niet op grond van kwaliteit groepshoofd is, maar omdat het organisator is. ‘Het is een kleurrijke loting’, zei Van Gaal tegen de NOS. ‘In Senegal ben ik geweest met vakantie, in Qatar met Bayern München.’

Qatar is de enige debutant op het WK en staat op de 51ste plaats van de wereldranglijst. Het land heeft een matige competitie, die nauwelijks door publiek wordt bekeken in de stadions. Een aantal spelers is geboren in andere landen en op jonge leeftijd verhuisd, soms gericht gescout voor de opleiding van bijvoorbeeld de Aspire Academy. Soms gaat het om kinderen van immigranten, die verreweg in de meerderheid zijn in het landje.

Senegal, van aanvoerder Sadio Mané, veroverde onlangs voor het eerst het Afrikaanse landenkampioenschap, door in de finale na strafschoppen te winnen van Egypte. Toevallig ontmoetten de twee landen elkaar opnieuw in de play-off om WK-kwalificatie. Opnieuw waren strafschoppen nodig, die nogal roerig verliepen, mede omdat Senegalese supporters met laserlicht in de gezichten van Egyptenaren schenen.

Senegal maakte vooral indruk op het WK van 2002, met de charismatische bondscoach Aliou Cissé destijds als speler. Senegal won destijds de openingswedstrijd van het toernooi van wereldkampioen Frankrijk en werd uitgeschakeld door Turkije, in de kwartfinales. De laatste acht is nog steeds de beste prestatie voor het continent Afrika.

Ecuador, waarvan Nederland in 2006 een oefenduel won, en waartegen het in 2014 gelijkspeelde, beleefde in de schaduw van de grootmachten Brazilië en Argentinië een uitstekende kwalificatieronde. Het Nederlands elftal verblijft tijdens het WK in het St. Regis, een buitengewoon chique hotel aan het strand, en traint in de buurt op velden van een universiteit.