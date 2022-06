Oranje tegen Wales met Vincent Janssen, aanspeelpunt en goed in strafschoppen

Vincent Janssen eerder deze week op de training van Oranje in een shirt van zijn vroegere club Top Oss. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Wat opvalt aan Vincent Janssen, bij het kijken naar zijn zeven doelpunten in het Nederlands elftal, gemaakt in de jaren 2016 en 2017? Dat hij graag strafschoppen neemt, bijvoorbeeld, en over strafschoppen ging het maandag in de aanloop naar het thuisduel met Wales.

Twee keer, tegen Engeland en Luxemburg, is Janssen razendsnel bij de bal, om geen misverstand te laten bestaan over wie gaat aanleggen van elf meter. Twee keer schiet hij onberispelijk in met zijn sterkste been, het linker.

Praatje over strafschoppen

Oranje is koploper in de hoogste kaste van de Nations League en zal proberen de groep te winnen, met de finaleronde in Nederland in juni 2023 als mogelijke beloning, maar alles is ondergeschikt aan het proces richting WK. Van Gaal startte de training van maandag met een praatje over strafschoppen. Hij ‘leent’ voetballers van de clubs. Ook daar zullen ze moeten oefenen. Het is zoeken naar de beste doelman voor strafschoppen, met de beste reactiesnelheid en het grootste bereik, met eventuele kwaliteiten om tegenstanders uit de concentratie te halen. En dan het kiezen van de beste nemers. Matthijs de Ligt, dinsdag tegen Wales de vierde aanvoerder in vier duels, schoot maandag over. Gekscherend zei Van Gaal tegen zijn buurman tijdens de persconferentie dat dat toch een minnetje is.

Van Gaal baarde opzien tijdens het WK van 2014 in Brazilië door Jasper Cillessen in de kwartfinale tegen Costa Rica vlak voor het einde van de 120 minuten te vervangen door Tim Krul, die een betere staat van dienst had qua penalty’s. Oranje won, Krul stopte twee strafschoppen. In de halve finale tegen Argentinië kon de bondscoach die truc niet herhalen, omdat hij kort daarvoor met het vervangen van Van Persie de wisselmogelijkheden had uitgeput. Van Gaal dacht met Huntelaar de wedstrijd vroegtijdig te kunnen beslissen. Ron Vlaar miste de eerste strafschop en het ritme was verstoord.

Strafschoppen zijn onderdeel van het proces, waarover Van Gaal tevreden is, al is het aantal tegendoelpunten nog te hoog: vier in drie duels. Hij prijst na twee weken de ‘fantastische groep’ en evalueert zijn eigen werk als ‘heel goed’, al wil hij daarop niet verder ingaan, want dan vindt de buitenwereld hem weer ‘arrogant’. Van Gaal zal tegen Wales andere spelers opstellen dan zaterdag tegen Polen, met Matthijs de Ligt als middelste van de drie centrale verdedigers.

‘Enorme stappen gezet’

De Ligt is tevreden, zeker over het drukzetten. Vorig jaar bij het EK was hij kritisch bij het invoeren van een ander systeem onder Frank de Boer. Cruciaal is dat de drie centrale verdedigers naar voren durven te verdedigen, tot ver op het middenveld, ook om aanvallende bedoelingen gestalte te geven. Het lukt nu beter dan een jaar geleden, oordeelt De Ligt, die op het EK in de achtste finale tegen Tsjechië de rode kaart kreeg toen hij uitgleed en een tegenstander mee naar de grond trok. De Ligt: ‘We hebben enorme stappen gezet. Vooral de wedstrijd tegen België liet zien dat we op de goede weg zijn.’

Voorin zal de aandacht naar Janssen gaan. Van Gaal weet dat hij zich kwetsbaar opstelt door de bijna vergeten aanvaller op te roepen, want wat presteerde die dit seizoen in Mexico, op een opleving met een paar treffers na? Janssen werd na een geweldig seizoen bij AZ in 2016 voor meer dan twintig miljoen euro verkocht aan Spurs, raakte uit beeld in Londen en bij Fenerbahçe. Hij verhuisde naar Monterrey, in Mexico. Janssen is aanspeelpunt. Hij is vooral links, maar ook met rechts kan hij uit de voeten.

Ziedend schot

Zeven doelpunten maakte hij in Oranje, in zeventien interlands. Een opfrisser, afgezien van die twee strafschoppen? Twee keer een voorzet van Steven Berghuis ingekopt, tegen Polen en Oostenrijk. Een lange ren, besloten met een ziedend schot onder de lat tegen Wit-Rusland. Een voorzet van rechts, opgevangen op de borst en met links ingetikt tegen Marokko. Van dichtbij met rechts afgerond, nadat de doelman van Ivoorkust een schot loste.

Hij krijgt een kans van Van Gaal, ‘want Memphis en Bergwijn zijn geen aanspeelpunten zoals ik ze normaal gebruik’. Janssen kan ook spits zijn in een eventueel ‘ouderwets’ 4-3-3-systeem. Van Gaal wil zoveel mogelijk spelers zien, al is de tijd tot het WK kort en kan er veel gebeuren. Bergwijn profiteerde een tijdje geleden van een blessure van Malen, kwam in tweede instantie bij de selectie en is nu een ‘godsgeschenk’. Maar ‘de teamspirit’ is het belangrijkst, aldus Van Gaal, en daarvan geniet hij elke dag.