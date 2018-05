Oranje te lang vrijblijvend in oefenduel: gelijkspel met Slowakije

Ze zongen goed mee met het Wilhelmus, de spelers van het Nederlands elftal, maar toen moest het voetbal nog beginnen. De interland tegen Slowakije was zo’n wedstrijd in zomeravondtemperatuur waarbij de vrijblijvendheid te groot was voor het goede, al was het herstel na rust bemoedigend.

Na een abominabele eerste helft in Trnava herstelde Oranje zich enigszins, met 1-1 tot gevolg. Het was voor rust alsof de mannen in hun nieuwe oranje shirtje van de huissponsor campinggasten waren die opeens een seintje kregen, vlak voor het ontsteken van de barbecue: jongens, om 20.45 voetballen, dat wisten jullie toch wel? Hup, snel, schoenen aan. Vooral het eerste half uur was inspiratieloos, slordig en ergerniswekkend.

Daarna trad verbetering in, maar was het nog best lastig om de achterstand tegen de stugge, soms vaardig combinerende Slowaken in te lopen. Dat lukte door een mooi schot van Promes, die was bediend door twee snelle, diepe passes. Eerst van De Ligt, daarna van Depay.

Oranje is na het gemiste WK opnieuw begonnen met Ronald Koeman als bondscoach. Dat levert wisselend spel op, en dus ook wisselende resultaten. Drie oefenduels tot nog toe. Verloren van Engeland, gewonnen van Europees kampioen Portugal, gelijk tegen Slowakije, dat net als Nederland de play-offs voor startposities op het WK net miste.

Beter mee zingen met volkslied

Koeman test spelers en ziet toe op de vorming van de nieuwe hiërarchie, nadat Robben en Sneijder zijn afgezwaaid. Duidelijk is dat de spelers is gevraagd beter mee te zingen met het volkslied, om al voor de aftrap meer uit te stralen. Dat was ook te zien bij de voetballers van Jong Oranje, die afgelopen week op tournee waren door Zuid-Amerika en wier gezang de lege stadions in Bolivia en Paraguay met gemak vulde.

Koeman heeft ook zijn speelwijze bepaald: 5-3-2, om Oranje eerst de zekerheid van een versterkte defensie te bieden, als fundament. De centrale verdedigers waren deze keer De Vrij, De Ligt en Blind, mede omdat aanvoerder Van Dijk rust kreeg na de finale van de Champions League. Het voordeel van drie centrale verdedigers is dat ze elkaar meer steun kunnen geven, meer rugdekking. Als de samenwerking goed is, kunnen ze rustiger verdedigen, met meer vertrouwen.

Het nadeel, destijds ook uitgesproken door een van de vorige bondscoaches, Guus Hiddink, is dat ze te veel vertrouwen in elkaar hebben. Zo van: ach, ik kan deze bal wel laten lopen, mijn collega lost het wel op. Zo viel ook de snelle openingsgoal van Nemec, een spits van wie bij Willem II nooit duidelijk werd waarom hij was gehaald. Hamsik gaf een perfecte voorzet en Blind moest het duel aan met de stoere Nemec. Hij was volstrekt kansloos. Blind maakte sowieso een ongelukkige indruk. Het is ook best lastig als de speeltijd bij de club, Manchester United, minimaal is.

Nog een nadeel van het surplus aan verdedigers is het risico van een onderbezet middenveld, zeker als de verdedigers weinig inspiratie of lef tonen om in te schuiven. Tegen Portugal deden ze dat uitstekend en waren Van Dijk en De Ligt bij vlagen zelfs de gevaarlijkste aanvallers. Donderdag was het optreden tot de rust te laks, te slap. De twee vleugelverdedigers hebben de taak zo vaak mogelijk mee te trekken in de aanval. Van Aanholt lukte dat weinig beter op links dan Janmaat op rechts.

Geen druk in de eerste helft

Ach, in de eerste helft ging bijna alles fout. Nederland zette geen druk. Aan Depay was te zien dat hij in puike vorm verkeert, maar hij dacht te gemakkelijk over de tegenstander en hij overschat soms zijn kansen. Dan speelt hij zichzelf prachtig vrij, maar schiet hij veel te ver over voor zo’n mogelijkheid, of hij neemt de bal net niet goed genoeg aan.

Op het middenveld was Hamsik, de routinier van Napoli, de absolute baas. Hij verdeelde het spel, zonder al te veel tegenstand. Kompaan Kucka schoot bij 1-0 nog hard tegen de lat. Op het middenveld, waar Pröpper en Van de Beek tegen Portugal een uitstekend duo vormden, liet Nederland zich meestal simpel aftroeven. Aanvoerder Strootman maakte weinig indruk, als wel vaker in Oranje.

Na rust, met onder andere de 30-jarige gedreven debutant Ruud Vormer voor Van de Beek, was het spel van Nederland beter, en werd Slowakije in elk geval naar achteren gedrongen. Meer dan 1-1 zat er niet in. Maandag voetbalt Oranje nog in Turijn, tegen Italië. Daarna is het vakantie voor de voetballers die niet naar het WK mogen.