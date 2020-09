Oranje staat te popelen om aan de Nations League te beginnen: ‘We hebben elkaar gemist’

Voor het Nederlands elftal start de Nations League vrijdagavond met een wedstrijd tegen Polen. Een veredelde oefenwedstrijd in een leeg stadion, maar de ploeg kan niet wachten om de ingeslagen weg te vervolgen.

Achter de tafel in Zeist spreekt Georginio Wijnaldum een kordate liefdesverklaring aan Oranje uit. ‘We snakten ernaar om weer bij elkaar te zijn.’

Het mooiste aan voetbal, althans een van de fijne aspecten, is de pure liefde voor de sport, voor het samenzijn, met de beoogde gezamenlijke groei naar een hoger niveau. Het grote is dan weer klein gemaakt. Hoor bondscoach ad interim Dwight Lodeweges een dag voor het duel met Polen in de Nations League over de debutanten in de selectie, in korte liefhebberszinnetjes. Over Mo Ihattaren van PSV, die ‘feeling’ heeft voor het tussen de linies spelen. Over Perr Schuurs: ‘Prachtig. Hij is eager en open, luistert en pikt alles mee.’ En Owen Wijndal is een ‘goed mannetje met een mooi linkerpootje’.

Hij maakt het niet groter dan het is. Negen maanden na Estland-thuis is de selectie van het Nederlands elftal voor het eerst weer bij elkaar. Sinds die laatste keer is de status van menig international veranderd, speelt menigeen bij een andere club en is het ritme waarmee spelers in Zeist arriveerden verschillend. Het seizoen is eigenlijk nog niet eens begonnen. De spreker van de dag Georginio Wijnaldum reageert stoïcijns als het over de belangstelling van Barcelona gaat, waar de vorige bondscoach Ronald Koeman sinds kort werkt. Zo’n transfer is het grote voetbal. Daar kan hij niets over zeggen. ‘Dat is een gerucht’, is het antwoord dat hij telkens herhaalt met een fijnzinnig lachje.

Gaat het gewoon over voetbal, over het spel en het samenzijn, dan breekt zijn gezicht open. ‘We hebben elkaar gemist. We zijn een groep met veel dezelfde interesses en dezelfde principes.’ Een week in een hotel, samen met gelijkgestemden, spreken in dezelfde taal, genietend van elkaars aanwezigheid. ‘In die negen maanden is het gemis alleen groter geworden. Elke keer nemen we afscheid, en telkens snakken we ernaar om weer bij elkaar te zijn. We zijn een nieuwe weg ingeslagen en dat is heel goed gegaan.’

Bondscoach

Alleen de wegbereider, Ronald Koeman, legt nu een ander pad aan. De KNVB zoekt een opvolger. Ja, Wijnaldum heeft als routinier tijdens het WK van 2014 goed gewerkt met ‘meneer Van Gaal’, want dat is de naam die het peloton kandidaten aanvoert. De spelers hebben de directie advies gegeven over de opvolging. Het is aan de leiding om te handelen. Het belangrijkst is dat ze willen voortgaan op de weg die ze zijn ingeslagen met Koeman, een coach die volgens Wijnaldum ‘boven de groep staat en vrijheden geeft’.

Waar spelen de landen om? Nederland is een van de zestien landen in de hoogste divisie (A) van de Nations League, de landencompetitie die voor de tweede keer wordt gehouden. Alle duels in de groep met Polen, Italië en Bosnië vinden plaats in september, oktober en november. De vier groepswinnaars spelen te zijner tijd de finaleronde, met een geldprijs. Nummer laatst in de groep degradeert naar divisie B. De duels in de Nations League vervangen in feite oefenduels. Ze zijn niet helemaal van belang ontbloot. Uiteindelijk is via de Nations League zelfs een eventuele herkansing voor het WK van 2022 te verdienen, mocht het misgaan in de kwalificatie.

Koeman heeft onder meer dat fijne gevoel teruggebracht voor het genot dat ook in het kleine schuilt. Dat streven is mooi vervat op de posters van Oranje, met Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Wijnaldum en Memphis Depay. De tekst: ‘We started something. Different dreamers, same dream.’

Tot die prettige omgeving hoort gemoedelijkheid, hoewel elkaar lief en aardig vinden lang niet altijd goed is voor topsporters. Wijnaldum geeft aan dat ze elkaar blijven prikkelen en kritisch bekijken. Of, zoals bondscoach Lodeweges stelt: ‘We leggen de lat steeds hoger, door te kijken wat niet zo goed gaat, en daarbij beelden en trainingsvormen te zoeken. Succes is de beste doping.’ Wijnaldum: ‘Koeman vroeg ook om kritisch vermogen, om met elkaar beter te worden.’ Hij vraagt zich vooral af in hoeverre de automatismen zijn verdwenen, door de langste periode zonder interlandvoetbal sinds de Tweede Wereldoorlog.

Jongleren

Het zijn rare tijden. ‘Het is jongleren’, aldus Lodeweges, vanwege al die verschillende niveaus van fitheid. En dan is er geen publiek vrijdag in de Johan Cruijff Arena, vanwege de coronaproblematiek. De Nations League is veredeld oefenvoetbal in een leeg stadion, bedoeld om oefenwedstrijden te vervangen door een format met een zweem van belang. De vorige Nations League kreeg extra cachet, omdat het elftal van Koeman zijn eerste werkelijke tests kreeg opgediend, in een fantastische poule met Duitsland en Frankrijk. De resultaten gaven vertrouwen. Nu zijn de tegenstanders op papier minder. Eerst Polen zonder Lewandowski, die nog vakantie viert, dan Italië en later ook nog Bosnië.

Tegenvallers zijn er ook. Drie van de vier verdedigers die vaak in de basisploeg verschijnen, ontbreken vrijdag. Denzel Dumfries van PSV wordt een dezer dagen vader. Hij sluit in het weekeinde aan voor het duel met Italië, maandag. Matthijs de Ligt liet zich aan de schouder opereren, Daley Blind heeft hartproblemen. Kon verdediger Stefan de Vrij dus eindelijk spelen, viel hij donderdag weg met een blessure. Maar degenen die beschikbaar zijn, zijn klaar. Wijnaldum, over het lege stadion: ‘Het is de keuze tussen helemaal niet voetballen en voetballen zonder supporters. We zijn allang blij dat we weer kunnen voetballen.’