Oranje speelt tijdens het EK tegen Oekraïne, Oostenrijk en de grote onbekende

Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong tijdens de kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland in oktober dit jaar. Beeld ANP

Dat bleek zaterdag in Boekarest tijdens de loting voor het EK, waarvan veel al vooraf min of meer bekend was. De derde tegenstander, op 22 juni eveneens in Amsterdam, komt uit de play-offs van de Nations League in het voorjaar, bepalend voor de laatste vier plaatsen in het deelnemersveld van 24 landen. Dat zal Roemenië zijn, mocht dat land zich alsnog plaatsen, of anders een de landen uit de ‘laagste’ poule van de play-offs van de Nations League: Georgië, Wit-Rusland Noord-Macedonië of Kosovo.

Oranje, veertiende op de laatste uitgave van de FIFA-wereldranglijst, mag derhalve best tevreden zijn met de loting. Dat bleek ook uit de woorden van Ronald Koeman, die liet weten de tegenstanders intensief te bestuderen. Hij prees ook de individuele kwaliteit van zijn elftal, dat de laatste anderhalf jaar veel indruk maakte.

Oekraïne, in de kwalificatiereeks groepswinnaar in de poule met Portugal, is 24e op de FIFA-ranking. Bondscoach is de voormalige topspits Andrej Sjevtsjenko, die veel hervormingen doorvoerde in de organisatie. Bekende spelers zijn Jarmolenko en Jaremtsjoek, de technisch vaardige middenvelder Malinovski en Zintsjenko, die nog een jaar bij PSV voetbalde, als huurling van Manchester City. Ook Marlos, een genaturaliseerde Braziliaan, is een uitstekende voetballer.

Oekraïne heeft twee topclubs die al jarenlang de dienst uitmaken in eigen land: Dinamo Kiev en Sjachtar Donetsk. Oostenrijk, dat als tweede eindigde in de poule met Polen, staat nog twee plaatsen lager op de ranking. Trainer van die ploeg is de Duitser Franco Foda, spelers met naam zijn aanvaller Arnautovic, die nog bij FC Twente voetbalde, Alaba van Bayern München en middenvelder Sabitzer van RB Leipzig.

Sterkste groep

De op papier verreweg moeilijkste groep is F, met wereldkampioen Frankrijk, Europees kampioen Portugal en meervoudig kampioen Duitsland. Ze hoeven overigens niet meteen te vrezen voor uitschakeling. Van elke poule gaan de nummers 1 en 2 rechtstreeks naar de achtste finales, alsmede de beste vier nummers 3. Portugal bijvoorbeeld speelde drie jaar geleden in Frankrijk drie keer gelijk in de groep, schaarde zich net bij de beste nummers drie en won uiteindelijk de Europese titel.

Mocht Nederland als eerste eindigen in de groep, dan begint daarna het grote reizen, met een achtste finale in Boedapest en een eventuele kwartfinale in Bakoe, Azerbeidzjan. De halve finales en de eindstrijd van het toernooi, dat op 12 juni begint met Italië – Turkije in Rome, zijn in stadion Wembley, in Londen.

Het EK is van 12 juni tot 12 juli. Het wordt gespeeld in twaalf steden in twaalf landen. De UEFA wilde met die toernooivorm het 60-jarig bestaan van het toernooi vieren.