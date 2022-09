Oranje-selectie druk met kleding passen, penalty’s nemen, reclame maken en ook nog voetballen

Louis van Gaal tijdens een trainingssessie van het Nederlands elftal maandag in Zeist. Het Nederlands elftal bereidt zich voor op de Uefa Nations League wedstrijd tegen Polen. Beeld ANP

Alles komt samen tijdens een week bij Oranje, de laatste periode met wedstrijden vóór het vertrek naar het WK in Qatar half november. Het volledige palet aan activiteiten: praten. Kleding passen. Commerciële dingetjes doen. Oefenen op penalty’s, en veel meer. Wie nu nog nieuw bij de selectie wil komen, dient te leveren, nog meer dan iemand die al bij de groep zit, want die is al gewogen door Van Gaal.

Van Gaal wil het alleen nog over voetbal hebben, al zagen de spelers maandag een clip over Qatar, met een rol voor mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB praatte de internationals opnieuw bij over de situatie in het land, qua rechten voor arbeiders. ‘Bonden hebben een grotere politieke invloed dan een speler’, vindt Van Gaal. ‘Spelers moeten voetballen.’ De internationale discussie over een compensatiefonds voor nabestaanden van slachtoffers van de bouw van WK-infrastructuur begrijpt hij al te goed. ‘Natuurlijk sta ik achter dat compensatiefonds, zeker als je kijkt naar de miljarden, of miljoenen die de FIFA verdient.’

‘Je kunt het zelf bedenken’, aldus Van Gaal over spelers die zich mogelijk nog melden. De groep staat vrij vast, maar bijvoorbeeld Donyell Malen is terug van een blessure en Luuk de Jong is bijna terug. Alleen: de tijd dringt. Half november is het vertrek, op 21 november volgt de eerste wedstrijd tegen Senegal. Deze week speelt Oranje de laatste groepsduels in de Nations League, tegen Polen (uit, donderdag) en België (thuis, zondag).

Psychologische aspecten van strafschoppen

In Zeist meldt zich deze week ook voormalig volleybalcoach Peter Murphy, die zowel studies volgde als onderwees, om te spreken over psychologische aspecten van strafschoppen. In 2014 was ‘het oog van de meester’ nog doorslaggevend. Van Gaal bracht Tim Krul vlak voor het einde van de 120 minuten in de kwartfinale tegen Costa Rica voor Jasper Cillessen, met winst en twee gestopte strafschoppen tot gevolg. Hij kon de truc in de halve finale tegen Argentinië niet herhalen, omdat hij door zijn wissels heen was. Van Gaal heeft dat een fout van hemzelf genoemd, om direct een relativering aan te brengen. Hij dacht dat de voor Van Persie ingevallen Huntelaar het duel nog zou beslissen. Toen dat niet gebeurde was de volgorde van nemen verstoord en miste Ron Vlaar de eerste.

‘Nu gaan we zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwen’. Hij denkt dat Nederland daarin verder is dan menig ander land. ‘Voetbal is een sport waarin conservatisme een belangrijke rol speelt.’ Murphy zal onder meer praten over ‘hoe je een tegenstander in verlegenheid kunt brengen.’ Bij Van Gaal mag dat vrij ver gaan, als het binnen de regels is.

Doelman Justin Bijlow van Feyenoord, die tot zijn lichte verbazing wegviel uit de selectie, meldt zich deze week wel om te oefenen op strafschoppen. Van Gaal weerlegt kritiek op het ontbreken van Bijlow, terwijl hij met Jasper Cillessen, Mark Flekken en de nieuwelingen Remko Pasveer en Andries Noppert vier doelmannen opriep, de laatste twee ook omdat ze nog nooit bij de selectie waren en hij ze wil leren kennen. ‘Jan Publiek kijkt niet zo als wij kijken.’ Over Bijlow: ‘Leveren heeft hij in het begin van dit seizoen niet gedaan, vergeleken met de opgeroepen spelers. En als je een bal stopt, wil dat nog niet zeggen dat je een goede keeper bent. Er zijn andere teamfuncties.’

Poort nog niet volledig gesloten

Zestig spelers zijn gevolgd. Wie nog nooit bij de groep was, heeft nog slechts een kleine kans. Joey Veerman zat in de voorselectie, maar speelde de laatste tijd minder. Maar voor bijvoorbeeld Veerman en Brian Brobbey is de poort nog niet volledig gesloten. Voor selectie tellen ook andere eigenschappen dan alleen voetbal. ‘Gedrag, persoonlijkheid om een toernooi met elkaar te ondergaan.’

Qua voetbal is hij redelijk tevreden. ‘Wij zijn bezig met de implementatie van een nieuw systeem. Daaraan probeer ik te sleutelen, omdat het nog niet 90 minuten goed is uitgevoerd. Het 1-3-4-3 moet worden uitgevoerd in de visie van Louis van Gaal. Het perspectief op succes is groter dan toen ik begon. De jongens hebben het systeem geaccepteerd en willen het uitvoeren. En we hebben nog niet verloren.’