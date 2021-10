Oranje schrijft tegen Letland punten bij, en moet duel verder maar snel vergeten

Davy Klaassen heeft de 0-1 gemaakt tegen Letland. Bij dat doelpunt voor Oranje bleef het in het matige duel. Beeld ANP

Davy Klaassen scoorde in een duel van zeer bedenkelijk niveau, zoals hij al drie keer eerder in deze kwalificatiereeks de openingstreffer maakte. De zege schept opnieuw een portie duidelijkheid op weg naar het WK in Qatar van volgend jaar. Maandag is Gibraltar tegenstander in Rotterdam, hetgeen ongetwijfeld opnieuw drie punten oplevert.

Daarvoor waren deze twee duels ook vooral bedoeld, in het tweede blok duels met bondscoach Louis van Gaal: om zes punten te pakken en te zien hoeveel de concurrentie in onderlinge duels laat liggen. Door het gelijkspel bij Turkije - Noorwegen (1-1) is Oranje nu koploper met twee punten voorsprong op de Noren en vier op Turkije. Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct.

Vervelende duels

Het zijn de vervelendste wedstrijden voor profs uit de topcategorie. Niets te winnen. Alles te verliezen. Een matig veld, met een tegenstander die bijna alleen achteruitloopt en twee linies optrekt om de aanvalsgolven te breken. Het oogde vreemd, zeker op tv. Alleen al dat beeld, geschoten vanaf de tribune met publiek, de camera gericht op de bomenrij aan de ene lange zijde van het Daugava Stadion. Aan de andere kant zat Louis van Gaal met een bril, die een beetje wegzakte op de neusbrug. Echt gerust kon hij niet zijn.

Het lag niet zo aan de instelling, dat het een lastige avond was. Ze deden hun best, de mannen. Het is moeilijk om er veel meer van te maken, zo bleek al talloze keren bij uitstapjes naar voormalige Sovjetrepublieken. Voetballen in de Baltische staten is meer dan een klusje.

Snelle voorsprong

Oranje kreeg wat het wenste, een redelijk snelle voorsprong na 19 minuten. Opnieuw dankzij de tandem Memphis Depay-Davy Klaassen, zo succesvol tegen Turkije vorige maand. Depay nam de hoekschop, Klaassen schoot ineens uit de draai, met een volley. Klaassen was na de vorige interland tegen Turkije geblesseerd geraakt, verloor zijn plek als aanvallende middenvelder bij Ajax aan Steven Berghuis en keerde vrijdag terug in de basisploeg van Oranje, met Berghuis als een van de minderen, op rechts.

Van Gaal wisselde Berghuis na ruim een uur voor debutant Noa Lang, normaliter bij Club Brugge linksbuiten. Van Gaal ziet in de met flair voetballende Lang ook een bespeler van de rechterflank, de positie waarop hij weinig opties heeft. Ryan Gravenberch verving op hetzelfde moment middenvelder Guus Til, die de plek innam van de geschorste Gini Wijnaldum en vrijwel onzichtbaar bleef, zoals weinig spelers zich konden onderscheiden. Het was zo’n wedstrijd die hevig doet verlangen naar het eindsignaal, al kreeg Nederland vooral in de slotfase nog voldoende kansen om 0-2 te maken

Louis van Gaal loopt discussiërend met Frenkie de Jong het veld af in Riga. Beeld ANP

Tot de rust gebeurde niet zo veel voor het doel, ondanks ongeveer 80 procent balbezit van Nederland. Het is een van de vervelende aspecten tegen dergelijke tegenstanders. De ene ploeg, de ploeg met de bal, combineert zo snel mogelijk en soms ook zo lang mogelijk. Van rechts naar links, terug en desnoods opnieuw de andere kant op. In de tussentijd gebeurt soms zo verrekte weinig. Geen schot. Geen kopbal. Geen voorzet. Opportunisme, met een bonkige spits als Luuk de Jong of Wout Weghorst, is blijkbaar geen optie voor plan A van Van Gaal. Weghorst viel een kwartier voor tijd in, voor zijn eerste minuten onder Van Gaal.

Het spel is soms een kwestie van balbezit om het balbezit. Voor schieten is het blijkbaar te druk, door al die Letse lijven in dit geval. En het is zonde als zo’n schot doel mist, want dan begint het hele spel weer opnieuw. De 0-1, bejubeld door bijna 500 aanhangers van Nederland, zorgde veel langer dan verwacht voor onzekerheid. De voorsprong was geen aanleiding voor een snelle zoektocht naar de beslissing. Oranje ging namelijk niet beter voetballen, maar juist slechter. Doelman Justin Bijlow redde zelfs fraai in de blessuretijd, na een hoekschop.

Ook eerder dreigde de 1-1, onder meer na een fout van aanvoerder Virgil van Dijk, bijna afgestraft door spits Uldrikis van Cambuur. Klaassen redde met een drieste sliding, zodat hij toch de belangrijkste man van het veld was. Doelpunt gemaakt. Doelpunt voorkomen. Punten bijschrijven en verder vergeten, deze wedstrijd.