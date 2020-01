Oranje onder Koeman flink in waarde gestegen

Frenkie de Jong in actie bij een wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid Beeld AP

Het Nederlands elftal staat op de ranglijst van duurste selecties op de zevende plaats , afgaande op gegevens van de website transfermarkt.com*, met België (802 miljoen) en Italië (805 miljoen) in het vizier en Spanje (908 miljoen) en Duitsland (948 miljoen) een stuk verder weg. Tamelijk onbereikbaar zijn Frankrijk (1,17 miljard) en Engeland (1,35 miljard).

De spectaculaire waardetoename bij Oranje zit hem onder meer in de opmars van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt, die voor enorme sommen werden verkocht door Ajax aan Barcelona en Juventus. Zij zagen hun geschatte transferwaarde groeien met respectievelijk 83 (van 7 naar 90 miljoen) en 59 miljoen (van 16 naar 75 miljoen).

Virgil van Dijk is Oranje’s hoogst genoteerde speler. Hij wordt getaxeerd op 100 miljoen, een stijging van 50 miljoen vergeleken met twee jaar geleden. Van Dijk was lang de duurste aller verdedigers en is net als Georginio Wijnaldum (die van 30 naar 50 miljoen steeg) een bouwsteen bij Liverpool dat afgelopen zomer de Champions League won en op koers ligt voor de Engelse landstitel.

Donny van de Beek (van 9 naar 55 miljoen) en Memphis Depay (28 naar 55 miljoen) ontwikkelden zich stormachtig, maar ook Stefan de Vrij (60 miljoen), Nathan Aké (35 miljoen) en Wout Weghorst (27 miljoen) zijn dure jongens geworden. Voor AZ-parels Myron Boadu en Calvin Stengs zou inmiddels 20 miljoen euro moeten worden neergelegd. Per stuk.

Kevin Strootman tijdens een training van het Nederlands Elftal Beeld BSR Agency

Op Denzel Dumfries, Frenkie de Jong, Luuk de Jong, Boadu en Stengs na koos Koeman al bij zijn eerste schifting, in maart 2018, voor praktisch dezelfde kern als bij de laatste interland. Bijna alle Nederlandse internationals zijn meer waard geworden. Alleen Jeroen Zoet (van 9,5 naar 8 miljoen) en Kevin Strootman (van 25 naar 12 miljoen) niet, terwijl Quincy Promes’ geschatte transferwaarde (22 miljoen) gelijk bleef.

Overigens zijn zowat alle nationale landenploegen duurder geworden. Op de transfermarkt worden door de topclubs alsmaar grotere bedragen uitgegeven, omdat de inkomstenstromen blijven groeien.

Dat Engeland de dans leidt is in zekere zin verwonderlijk, want het geldt niet als de gedoodverfde winnaar van het komende EK en op de Fifa-ranglijst moet het België en Frankrijk voor laten gaan. De oorzaak is dat de Engelse clubs hun selecties deels moeten vullen met zelfopgeleide spelers. Daardoor is een Engelse reserveverdediger van Manchester City, John Stones, slechts 40 miljoen minder waard dan Virgil van Dijk, verkozen tot beste speler van Engeland en Europa.

Een ‘eerlijker’ vergelijking is te maken met de andere toplanden. Wat dat betreft is het logisch dat Koeman het Nederlands elftal niet meteen tot topfavoriet wenst te bombarderen, dat zou eerder Frankrijk moeten zijn. Anderzijds blijft voetbal een teamsport en is het vooral de kunst om uit al die dure spelers het beste elftal te smeden. Zo is de nummer 8 op deze ranglijst Portugal (640 miljoen) de regerend Europees kampioen en was nummer 9 Kroatië (350 miljoen) finalist op het laatste WK. Onder Koeman slaagde Nederland er al in Frankrijk, Duitsland en Engeland te verslaan, terwijl het gat in waarde toen groter was dan nu.

In Oranje zit bovendien nog rek, de gemiddelde leeftijd is momenteel 22 jaar. Daarbij: voor aanvallers wordt doorgaans meer betaald dan voor verdedigers en juist voorin is de spoeling bij Oranje dunner, al is er veel aanvallend talent op komst.

Dat Nederlandse voetballers weer in trek zijn, komt vooral door de successen van Ajax, Liverpool en het Nederlands elftal. In alle topcompetities spelen (weer) Nederlanders bij grote clubs, vooral in Italië zijn Nederlanders populair.

De groeicurve nam overigens sinds januari 2019 iets af, maar de waardevermeerdering kan nog oplopen. Met begerig oog kijken veel internationale topclubs naar getalenteerde eredivisiespelers als Van de Beek, Stengs, Boadu en PSV’s groeibriljant Mohamed Ihattaren. Maken zij een toptransfer, dan wordt het Nederlands elftal nog weer wat duurder.

*Voor dit artikel is gebruikgemaakt van de waardebepalingen op de website transfermarkt.com, die al jaren behoorlijk accurate schattingen maakt van de transferwaarde van spelers. Bij de waardebepaling van elk landenteam is overigens uitgegaan van 23 spelers.

Engeland

1,35 miljard

Frankrijk

1,17 miljard

Duitsland

948

Spanje

908

Italië

805

België

802

Nederland

770

Portugal

638

Kroatië

350