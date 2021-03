Oranje moet tegen Gibraltar scoren, zo vaak mogelijk

Het Victoria Stadion in Gibraltar waar het Nederlands elftal dinsdagavond het doelsaldo moet opschroeven in een WK-kwalificatieduel tegen de Britse kroonkolonie. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Het Nederlands elftal beleeft dinsdag opnieuw een primeur, na de vrouwelijke scheidsrechter van afgelopen zaterdag tegen Letland. Voetballen in Gibraltar, de Britse kroonkolonie met veredelde amateurs, met clubs als Glacis United, Bruno’s Magpies en Europa FC, allemaal spelend in één stadion, Victoria Stadium.

Bondscoach van Jong Oranje Erwin van de Looi, die in de kwalificatiereeks voor het EK tegen Gibraltar speelde: ‘In dat ene stadion wordt de hele dag gevoetbald. De hele competitie is daar, ook voor de vrouwen.’

‘Ik heb me laten vertellen dat er zestig sporten worden bedreven’, aldus Uefa-bestuurslid Michael van Praag, tot wiens portefeuille Gibraltar behoorde. ‘Spanjaarden hebben jarenlang de grens gesloten gehouden. De mensen konden het schiereiland niet af. Ze hadden niets te doen en zaten vast. Ze lazen een boek, ze richtten een boksclub op, een dartclub. Zo zijn talloze sportclubs en competities ontstaan. Zestig sporten, op een stukje land van niks.’

Rots met apen

Gibraltar is Brits, met bijna 35 duizend inwoners, levend van toerisme en handel onder meer, met een beroemde rots met apen. Vrijwel iedereen is inmiddels gevaccineerd tegen het coronavirus, de cafés en restaurants zijn vorige week weer geopend. In voetbal is Gibraltar nummer 195 van de Fifa-ranglijst (Nederland 14), na een moeizame toegang tot de internationale bonden. Via het internationale sporttribunaal CAS verschafte Gibraltar zich toegang tot het lidmaatschap van de Uefa. ‘Toen kon de Fifa ze niet meer weigeren.’ Van Praag bezocht Sepp Blatter persoonlijk om het lidmaatschap van de wereldbond in 2016 rond te breien. Beroemd is vooral de rots met apen. ‘Die bijten en grijpen je bij je nek. Zo leuk is dat niet.’

Dagelijks trekken duizenden Spanjaarden de grens over om in Gibraltar te werken, in hotels en in de horeca. Alles is compact, klein en dicht op elkaar gebouwd. In het ‘Verdrag van Utrecht’ uit 1713 ging Gibraltar ‘definitief’ over in Engelse handen. Spanje vecht die status zo nu en dan nog aan. Van Praag: ‘Dat was pikant, tot voor kort, met twee EU-landen. Spanje heeft al een aantal keren de grens gesloten, uit protest, en er is maar één doorgang.’

Van Praag is een paar keer in Gibraltar geweest. ‘Je landt op een vrij korte baan. Dan moeten ze spoorbomen sluiten, want het verkeer uit Spanje moet over de startbaan rijden om Gibraltar in te komen.’ Het stadion is fors verbeterd. ‘Daarbij ben ik betrokken geweest. Er was ook een optie voor nieuwbouw: ten zuiden van de rots. Dat was een fantastische plek, waar je met mooi weer Marokko kon zien liggen. Maar toen bleek dat die plek vlak naast een schietbaan van het leger zou komen te liggen. Daarop hebben ze besloten het oude stadion te verbouwen. Het voldoet nu aan de normen.’

Kunstgras

Het veld is van niet al te best kunstgras. ‘Het is een amateuraccommodatie met kleine kleedkamers’, weet bondscoach Frank de Boer. Zo vaak mogelijk scoren is het doel, zeker nu Nederland in de WK-kwalificatiereeks verloor van Turkije en tegen Letland slechts met 2-0 won. Het doelsaldo kan beslissend zijn. De Boer zal nochtans niet overdreven veel spitsen opstellen. ‘In het huidige voetbal gaat het om veel beweging, om een hoog tempo, zodat de tegenstander niet op adem kan komen. Dan moeten we minimaal vijf keer kunnen scoren.’

In de recordwedstrijd tegen San Marino, bijna tien jaar geleden in Eindhoven, stond het na ruim een kwartier al 3-0. Dat is vaak de remedie tegen kleine landen: snel scoren zodat, zoals De Boer dat uitdrukt, ‘de koppies gaan hangen.’

Middenvelder Frenkie de Jong heeft wel zin in de wedstrijd, al valt daar voor de full-prof weinig eer te behalen. Bij een lage score is volgens de publieke opinie gefaald, als heel veel doelpunten vallen heet het dat de tegenstander er niets van kan. ‘Voetbal is altijd leuk. Ook uit zo’n wedstrijd als tegen Gibraltar kun je plezier halen en een goed gevoel, als je leuke combinaties laat zien bijvoorbeeld.’

Afwerken

Oranje trainde maandag op afwerken en De Jong, geen speler van veel doelpunten, was aardig op dreef. ‘Ik hoef niet per se veel goals te maken. Het gaat erom dat je als team vaak scoort. Een aanvaller zal vlot denken: oh, ik kan mijn gemiddelde even ophalen. Dat is goed, maar je mag niet te egoïstisch zijn.’

De Boers collega Erwin van de Looi was vooral verbaasd bij zijn bezoek. ‘We kwamen met een grote bus in Gibraltar. Toen moesten we in kleine busjes, anders kom je die straatjes niet door. Op een gegeven moment was het een ongelooflijk lawaai. Achter de goal ligt een landingsbaan. Toen wij trainden kwam technisch directeur Nico-Jan Hoogma van de KNVB net aan met het vliegtuig. Je schrikt je dan helemaal kapot van zo’n vliegtuig, op 100 meter van het veld.’